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La locura de los hinchas de Fiorentina por Franco Mastantuono en su arribo al club: el multitudinario recibimiento

El juvenil argentino llegó cedido desde el Real Madrid y los fanáticos se ilusionan con una buena temporada

Franco Mastantuono recibido por la afición de la Fiorentina en un multitudinario encuentro
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Franco Mastantuono llegó a Florencia y los hinchas de la Fiorentina lo esperaron con una recepción que no dejó dudas sobre el nivel de expectativa que generó su arribo. Una multitud se congregó con banderas del club toscano y de Argentina, y cuando el mediocampista de 18 años apareció, los cánticos no tardaron. “Olé, olé, olé, Franco, Franco...”, entonaron los tifosi, que lo siguieron de cerca para pedirle fotos.

Mastantuono saludó a la gente y se detuvo a tomarse algunas imágenes antes de avanzar hacia los trámites formales que sellarán su incorporación al club italiano en calidad de préstamo desde el Real Madrid, con contrato hasta junio de 2027.

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La operación se estructuró como un préstamo sin opción de compra. El salario del jugador quedó distribuido entre ambos clubes: el Real Madrid cubrirá el 50% de los 3,5 millones de euros netos que percibe el futbolista, mientras que la Fiorentina asumirá el resto. Esa distribución salarial fue, según distintos medios italianos como La Nazione y Corriere dello Sport, el último escollo que retrasó el cierre de la negociación durante semanas.

El delantero podría emigrar a préstamo en este mercado
Mastantuno se fue del Real Madrid en busca de minutos

La operación siguió el esquema que el Madrid venía anticipando desde mediados de julio: una cesión directa sin opción de compra, calcada de la fórmula Endrick, aplicada meses atrás con el delantero brasileño cedido al Olympique de Lyon.

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Mastantuono había dado su visto bueno a la operación tras mantener conversaciones con el director deportivo del club, Fabio Paratici, y con el entrenador Fabio Grosso, quien llega al banco florentino procedente del Sassuolo. El mediocampista tenía propuestas de otros clubes de Italia y del exterior, incluyendo equipos con participación en competencias europeas, pero eligió a la Fiorentina para garantizarse continuidad y minutos en la Serie A.

Las señales dentro del club eran elocuentes: en los días previos al cierre del acuerdo, Mastantuono fue excluido de la convocatoria para el amistoso del Real Madrid ante la propia Fiorentina, una decisión que anticipó su inminente salida.

La decisión respondió a una realidad concreta en el Real Madrid: durante su primera temporada en el club, Mastantuono disputó 35 partidos oficiales, marcó tres goles y aportó una asistencia, pero su rodaje quedó condicionado por una lesión en el pubis, una suspensión y la fuerte competencia interna en el mediocampo, donde conviven Federico Valverde, Brahim Díaz, Arda Güler y Bernardo Silva. El técnico José Mourinho no lo consideró una prioridad para el ciclo 2026/2027, lo que abrió la puerta a la cesión.

En Florencia, el argentino se encontrará con su compatriota Nicolás Valentini, defensor que regresó al club tras un préstamo en el Hellas Verona. El plantel también cuenta con el arquero español David de Gea, el mediocampista Nicolò Fagioli y el delantero Moise Kean. La Fiorentina, que terminó en el 15° puesto de la Serie A la temporada pasada y no disputará competencias europeas, incorporó además en esta ventana de transferencias a Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Giovanni Fabbian (Bologna) y Marco Brescianini (Atalanta), entre otros refuerzos.

Mastantuono se convierte así en el octavo refuerzo del club para la temporada 2026/2027. Al término de la cesión, en junio de 2027, deberá regresar al Real Madrid.

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