John Carpenter lanza “Cathedral”, una novela gráfica con álbum musical (AP Photo/Chris Pizzello, File)

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John Carpenter ha colaborado a menudo con las personas más cercanas a él a lo largo de su carrera. Pero la creación de Cathedral, una novela gráfica con un álbum original que se lanza este viernes, fue realmente un asunto familiar.

El reconocido director de películas de terror emblemáticas como The Thing y Halloween afirma que hoy la industria cinematográfica es totalmente “corporativa”. Por eso, a sus 78 años, prefiere buscar formas alternativas y menos costosas de mantenerse creativamente realizado.

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Después de soñar con una iglesia abandonada en el centro de Los Ángeles que tenía un ascensor hacia el infierno, Carpenter, que también es un prolífico compositor, reclutó a su ahijado Daniel Davies y a su hijo Cody para colaborar en el álbum. El resultado es una serie de pistas instrumentales inquietantes que evocan algunos de sus clásicos más icónicos, como el tema de “Halloween”. Luego acudió a su esposa, Sandy King, quien es editora de cómics, para que le ayudara con la novela gráfica.

Carpenter, su hijo y Davies hablaron sobre su proceso artístico, sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial y sobre tener pesadillas con la leyenda de los Boston Celtics, Larry Bird. La entrevista ha sido editada por claridad y brevedad.

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"La industria cinematográfica cambió desde que yo trabajaba en ella a tiempo completo. Ahora todo es corporativo", dijo (AP Photo/Chris Pizzello, File)

—¿De dónde surgió la idea para este proyecto?

—John Carpenter: Pensé: soy director de cine de profesión, en los viejos tiempos, y este álbum sería una gran banda sonora para una película. Sin embargo, esa película costaría varios cientos de millones de dólares, así que, ¿por qué no hacer una novela gráfica? Mi esposa tiene una editorial de cómics, así que escribamos la novela, ilustremosla y compongamos la música para ella.

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— ¿Ese ha sido tu proceso en el pasado? ¿Crear primero la música y luego la película?

—J.C.: No, al revés. Dirijo la película, la edito como quiero y después pienso en la música. Así que la música es simplemente funcional. Apoya la historia y los personajes, y así sucesivamente.

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La industria cinematográfica cambió desde que yo trabajaba en ella a tiempo completo. Ahora todo es corporativo. Vengo del cine estudiantil, donde no teníamos dinero, así que no podíamos contratar a un compositor. Tenía que hacerlo yo mismo. Pero ahora tengo a estos vagos para hacerlo conmigo y ya no tengo que trabajar tanto.

— La idea para esto vino de un sueño. ¿Sueles inspirarte en tus sueños?

—J.C.: Nunca. Es la primera vez. La mayoría de mis sueños son bastante parecidos y no sirven para películas. Siempre sueño que estoy perdido en una ciudad e intento volver a casa, pero las calles cambian y no encuentro el camino. O busco el barrio de los cines y, cuando llego, todos están cerrados.

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—Cody Carpenter: Llevo un diario de sueños desde la universidad. Tengo sueños psicóticos. Me gusta recordarlos, ¿sabes?

—J.C.: ¿El sueño del baloncesto? ¿No viste a alguien empezar a driblar?

—C.C.: Era Larry Bird. Pero resultó que estaba muerto y yo interactuaba con su fantasma.

El cineasta John Carpenter junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

— John, como alguien que ha trabajado con presupuestos bajos y le gusta experimentar, ¿has probado la inteligencia artificial?

— J.C.: Bueno, la gente me dice que es peligrosa. No sé, ¿qué significa eso? ¿Significa que empieza a aprender sola?

— Creo que depende de a quién le preguntes.

— Daniel Davies: Nos gusta hacer música. Me gustaría que ayudara a hacer tareas, como predecir nuevas pistas y conocer mi flujo de trabajo. Pero nos gusta crear cosas, así que ¿para qué usarla?

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— C.C.: No sé. Conozco a alguien que hace mucha música con IA y me envía todo lo que hace y, bueno, creo que en algún momento ya no tendremos trabajo. Realmente me impresiona lo rápido que progresa. Pero no sé. Nadie lo sabe.

— J.C.: La música, creo, es la mayor forma de arte. Me da pena decirlo. Pero no requiere nada. Todos podemos escucharla en diferentes países. La gran música nos conmueve. ¿Y me dices que una máquina puede lograr eso? No lo creo. Eso me molesta. Esto es algo humano. Quiero que venga de nosotros. Realmente lo quiero.

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— Recientemente vi “Prince of Darkness” por primera vez. Me gustó mucho. Parece poco apreciada.

— J.C.: ¿Por qué la viste recién ahora?

— Tienes razón. Ojalá la hubiera visto antes. ¿Hay películas tuyas que sientas que han sido poco valoradas?

— J.C.: Me alegra que te haya gustado. Estoy satisfecho con casi todas las películas que hice.

— ¿Con cuáles no?

— J.C.: No te lo voy a decir.