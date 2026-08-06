Techos volados y ráfagas de hasta 100 km/h: un fuerte temporal de viento provocó destrozos en varias provincias

El viento zonda alcanzó entre 80 y 90 km/h en Tafí del Valle, con voladuras de techos y postes caídos en distintos sectores del valle (Foto: La Gaceta)

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El viento zonda golpeó este jueves con fuerza al centro y norte del país y dejó una secuencia de daños materiales, cortes de suministro y focos de incendio que movilizó a bomberos, equipos de Defensa Civil y personal municipal en distintos puntos. Los principales puntos afectados fueron Tucumán, Córdoba y Entre Ríos.

Las imágenes que circularon en redes sociales desde Tafí del Valle en Tucumán mostraron chapas desprendidas y estructuras afectadas por la intensidad de las ráfagas. La periodista Cecilia Páez compartió en su cuenta de X un video con algunas de esas consecuencias. Desde el cuerpo de Bomberos de la municipalidad, su presidente, Carlos Cruz, precisó la magnitud del fenómeno: “Son como tornados de tierra”, dijo, y detalló que los daños se extendieron por las zonas de La Ovejería, Santa Cruz y Rodeo Grande.

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Uno de los episodios más graves ocurrió en una fábrica de papas fritas, donde se desató uno de los dos focos de incendio registrados durante la jornada. Las personas que se encontraban en el lugar fueron asistidas por inhalación de humo, aunque no se reportaron heridos de gravedad. Ambos incendios fueron controlados por los Bomberos de Tafí del Valle en conjunto con personal de Defensa Civil del municipio.

La infraestructura también acusó el impacto. Un poste de alumbrado público cayó en el ingreso a la Escuela N°357 José Frías Silva II del Rodeo Grande, lo que llevó a la institución a suspender las clases a partir del mediodía. El retiro del poste quedó postergado hasta que las condiciones climáticas lo permitan. En tanto, personal de Parques y Jardines del municipio trabajó en el levantamiento de árboles caídos en la misma zona. El secretario de Gobierno, Gabriel Cruz, supervisó los distintos operativos en terreno.

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En Córdoba, la Dirección de Defensa Civil recibió 950 llamados al número de emergencias 103, con reportes por columnas caídas, árboles en la vía pública y voladuras de techos (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Desde la Municipalidad de Tafí del Valle pidieron a los vecinos circular con precaución y aguardar con calma el paso del fenómeno. La zona oeste del Valle de Tafí fue la más afectada por las ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por fuerte viento para la provincia. Según el informe oficial, la zona cordillerana recibiría vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Para el resto del área no cordillerana bajo alerta, el SMN previó vientos del sector sur de entre 40 y 55 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

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En Córdoba, el escenario fue similar. Las ráfagas que azotaron la capital provincial generaron 950 llamadas a la línea de emergencias 103 de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad desde el inicio del fenómeno. El evento había sido anticipado por el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia, que alertó sobre la llegada de vientos de alta intensidad.

Los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas de Defensa Civil reflejaron la magnitud del fenómeno según la zona: 94,9 km/h en la Escuela César Romero, del barrio Sachi; 90 km/h en el CPC Jardín; 80,6 km/h en el CPC Empalme; 76 km/h en las proximidades de la Universidad Católica de Córdoba; 73,4 km/h en Circunvalación y Santa Ana; y 69,8 km/h en el CPC Monseñor Pablo Cabrera.

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Antes del mediodía, Gualeguaychú recibió dos aguaceros con caída de granizo pequeño

Entre los reclamos recibidos, 113 llamados correspondieron a columnas o postes caídos o con riesgo de caída; 38, a árboles en la vía pública; siete, a cables colgantes; y cinco, a voladuras de techos. En el barrio San Vicente, el viento derribó una de las paredes de una escuela de fútbol ubicada en calle Agustín Garzón. Hasta el mediodía, las autoridades informaron que no se habían registrado solicitudes de ayuda social ni pedidos de evacuación.

El Observatorio Hidrometeorológico indicó que las ráfagas mantendrían una intensidad significativa durante la tarde y que las condiciones de viento fuerte podrían extenderse al menos hasta las 17 horas, momento en el que se esperaba una progresiva disminución.

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Mientras tanto, en Entre Ríos, otro sistema meteorológico trajo lluvias y granizo. Antes del mediodía, Gualeguaychú recibió dos aguaceros con caída de granizo pequeño. El sistema ingresó desde el oeste, atravesando previamente Paraná y el centro de la provincia, y más tarde las precipitaciones con granizo también se registraron en Larroque y Cuchilla Redonda. Para la tarde, el pronóstico anticipaba una intensificación de las tormentas en la zona.

El SMN también mantiene vigente para esa región una alerta amarilla por tormentas, con precipitaciones intensas, granizo de diversos tamaños y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, además de acumulados de entre 30 y 60 mm que podrían ser superados de forma puntual.

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