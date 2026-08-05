La Orquesta de la USAL presenta la ‘Sinfonía Jesuita’, una obra sobre la vida de San Ignacio de Loyola

La Orquesta Sinfónica de la USAL presenta la Sinfonía Jesuita el viernes 28 de agosto en la Iglesia del Salvador de Buenos Aires

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La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador presentará el viernes 28 de agosto, a las 18, la Sinfonía Jesuita del compositor mexicano Venus Rey Jr., una obra escrita para soprano solista y gran orquesta que recorre en nueve movimientos la vida espiritual de San Ignacio de Loyola (1491–1556), fundador de la Compañía de Jesús. El concierto tendrá lugar en la Iglesia del Salvador, ubicada en Callao 542, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La obra fue compuesta en 2004 a partir de la lectura del libro San Ignacio, solo y a pie, del sacerdote jesuita José Ignacio Tellechea, y combina el lenguaje sinfónico tradicional con referencias renacentistas y una marcada impronta coral y litúrgica. Su estructura de nueve movimientos traza la transformación interior del santo, su peregrinación espiritual y la expansión universal de la orden que fundó. El programa abre con “San Ignacio, solo y a pie” y avanza por títulos como “Guipúzcoa” —en referencia a la región natal del santo en el País Vasco—, “El camino a Roma” y “La Compañía por el Mundo”, antes de cerrar con el Finale: Agnus Dei – Ad Maiorem Dei Gloriam, la máxima que identifica a la orden jesuita. Entre los movimientos centrales figuran un Kyrie, una Marcha, un Benedictus y “Tomad, Señor”, texto atribuido al propio Ignacio de Loyola.

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La dirección del concierto estará a cargo del maestro Ricardo Sidelnik, figura central en la historia del conjunto. Sidelnik fundó la Orquesta Sinfónica de la USAL en el año 2000 y la condujo durante sus primeros 25 años de actividad, período en el que el conjunto se consolidó como referente cultural de la universidad y del circuito musical de Buenos Aires.

El concierto forma parte de los festejos por los 70 años de la Universidad del Salvador

Integrada por 45 músicos y un cuerpo de profesores profesionales, la orquesta funciona como proyecto académico de capacitación y entrenamiento orquestal para jóvenes, a quienes la institución otorga una beca como incentivo. El programa, estructurado como un curso anual de extensión universitaria, está abierto tanto a estudiantes de la USAL como a músicos de la comunidad en general.

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A lo largo de más de dos décadas, el conjunto abordó repertorios de cámara, obras sinfónicas y sinfónico-corales en escenarios como el Salón Dorado del Teatro Colón, la Legislatura porteña, la Basílica de Nuestra Señora del Socorro y el Anfiteatro del Parque Centenario, además de realizar giras por el interior del país. Su programación abarca desde el repertorio clásico universal hasta versiones sinfónicas de tangos de Astor Piazzolla y Ariel Ramírez.

El evento se enmarca en los festejos por los 70 años de la Universidad del Salvador (USAL), organizados desde el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. La coordinación general de la orquesta está a cargo de la licenciada Cintia Rolón. Quienes deseen más información pueden escribir a usalcoroyorquesta@gmail.com.

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[Fotos: prensa USAL]