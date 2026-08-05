Villarruel también avaló la votación virtual del radical Fama y mandó a probar pantallas, pero el recinto deberá ratificarlo mañana

Las pruebas que durante la tarde de hoy se realizan en el recinto del Senado para activar la vía virtual, de cara a la sesión de mañana. Definirá el pleno pese al guiño inicial de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel

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Al igual que ayer y, en una decisión que ya levanta bronca en varios bloques, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó que el radical Flavio Fama, operado de una rodilla en días recientes, sesione mañana por la vía virtual. Esto no es definitivo, ya que la decisión final será del pleno, que es soberano, y lo que seguro traerá es más conflicto de cara a las próximas horas.

Según constató Infobae, antes de las 17.30 de la jornada de hoy comenzaron a realizarse pruebas en el recinto y apareció el decreto de Villarruel que permitirá lo mismo que solicitó y avaló ayer a la cristinista Anabel Fernández Sagasti. La mendocina presenta un cuadro distinto al del catamarqueño: se encuentra con un embarazo avanzado y de reposo por indicación de su médico.

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“Póngase en conocimiento del H. Senado de la Nación la solicitud formulada por el señor Senador Nacional por la Provincia de Catamarca, Flavio Sergio Fama, tendiente a que se autorice su participación remota o virtual, con voz y voto, en términos análogos a los dispuestos en el DPP N° 66/26 -en razón de la restricción médica acreditada mediante la documentación adjunta a su presentación-, a fin de que el Cuerpo adopte la resolución que estime pertinente", reza el primer artículo del texto. El decreto al que hace referencia es el rubricado ayer para el caso de Fernández Sagasti.

Mientras continúan los ensayos en el recinto, desde el oficialismo y las principales bancadas aliadas comentaron a este medio la “bronca” que se incrementa contra la Vicepresidenta. De hecho, en las dos reuniones de más temprano -libertarios y aliados; y sólo de mileístas-, mientras se caía el capítulo de la venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada, los comentarios negativos sobre el accionar de la titular del Cuerpo coparon ambos convites. “Gravísimo error creerse la dueña de la ‘Casa’. Nada que venga de ahí sorprende a esta altura”, sentenció un referente.

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La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (Prensa Senado)

Hay otra determinación de Villarruel que no resiste análisis, aunque tampoco gustará a legisladores. Fue adelantada por Infobae el 5 de julio pasado: Villarruel firmó el regreso de todas las versiones originales en cuanto a la integración de las comisiones y, salvo casos justificados, no validará modificaciones de último minuto entre los senadores para que cualquier reemplazo ayude, con su presencia, a firmar dictámenes.

En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por este medio -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, los cambios sorpresivos se convirtieron en moneda corriente. ¿Qué implicaba ello? Que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participaran de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, apareciera otro colega.

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Sin quorum por Súper RIGI

Pasó desapercibido, pero el mismo día en el que el Gobierno tuvo que borrar el capítulo de venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada, en la Cámara alta se dio comienzo a la discusión del proyecto que impone el Súper RIGI y los libertarios no lograron el quorum en las tres comisiones que intervendrán en el debate.

Justo fue la de Presupuesto, que es la cabecera y presidida por el mileísta Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires), la que falló. El reglamento permite, pasada la media hora, comenzar con el tercio de los presentes, pero sin la posibilidad de dictaminar. Las otras dos sí cumplieron: Economía Nacional -comanda el jefe macrista, el misionero Martín Goerling-; y Legislación General. Hubo promesas para que asistan funcionarios de Economía y otros invitados que propondrán los diferentes bloques antes de avanzar con el asunto.

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