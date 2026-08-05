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DocBuenosAires volvió a la Sala Lugones con una grilla que puso el foco en Tsai Ming-liang

La muestra de cine documental celebró su edición 26 en Buenos Aires con funciones durante seis días, una programación internacional y varias obras del realizador taiwanés, incluida la décima entrega de la serie The Walker

El director Tsai Ming-liang en el Berlinale, año 2020 (REUTERS/ Michele Tantussi)
El director Tsai Ming-liang en el Berlinale, año 2020 (REUTERS/ Michele Tantussi)
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La Sala Leopoldo Lugones volvió a quedar confirmada como sede de la 26ª edición de DocBuenosAires, la muestra de cine documental de creación que se realizó del martes 18 al domingo 23 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la gacetilla de Buenos Aires Ciudad de Artes.

La programación abarcó títulos nacionales e internacionales en formatos DCP y, en un caso, DM, con funciones pautadas entre las 14 y las 21, de acuerdo con cada jornada.

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La muestra se organizó por el Complejo Teatral de Buenos Aires (Ministerio de Cultura de la Ciudad) y DocBuenosAires, junto con la Fundación Cinemateca Argentina, con apoyo de Mecenazgo Cultural y Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

Una de las líneas curatoriales más visibles de la agenda se apoyó en un foco dedicado a Tsai Ming-liang, con varias obras programadas entre el martes y el jueves, incluidas piezas vinculadas a la serie The Walker.

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El martes 18, la Lugones programó La noche (The Night, Taiwán, 2021) y Vivienda pública de Xining (Xining Public Housing, Taiwán, 2024), ambas dirigidas por Tsai Ming-liang, en una función a las 15 con duración total de 81’.

"La noche" (Taiwán, 2021), de Tsai Ming-liang
"La noche" (Taiwán, 2021), de Tsai Ming-liang

En el texto de presentación de Vivienda pública de Xining, el propio director explicó su vínculo con el edificio: “Filmé en Xining Public Housing en dos ocasiones: primero para la serie All the Corners of the World y luego para mi largometraje The Hole, rodado íntegramente allí”.

La gacetilla precisó además que ese complejo fue construido en 1981 y fue hogar de unas 500 familias de bajos recursos, con una demolición que “parece inminente”, en palabras atribuidas al cineasta.

El miércoles 19 continuó el recorrido con El caminante (Walker, Taiwán, 2012) y Regreso a casa (Back Home, Taiwán, 2025), a las 15, con duración total de 92’. Allí se incluyó una cita extensa atribuida a Tsai Ming-liang sobre Hong Kong y el paso del tiempo: “Me pregunté: ¿Hong Kong cambió demasiado rápido o fui yo quien no pudo seguir su ritmo?”.

El jueves 20, la programación sumó Luz (Light, Taiwán, 2019) y Habitando ningún lugar (Abiding Nowhere, Estados Unidos/Taiwán, 2024), anunciada como “la décima película de la serie The Walker”, en una función a las 14.30 con duración total de 97’.

DocBuenosAires incluyó programas dobles y triples que cruzaron geografías y materiales. El martes 18 a las 20.30 se proyectaron La revolución contra la muerte (The Revolution Against Death, Dinamarca/Estados Unidos/Suecia, 2026), de Joshua Oppenheimer, y Un calendario incompleto (An Incomplete Calendar, Canadá/Irán/Turquía/Venezuela, 2026), de Sanaz Sohrabi, con duración total de 100’.

Sala Leopoldo Lugones (Foto: Gustavo Gavotti)
Sala Leopoldo Lugones (Foto: Gustavo Gavotti)

El viernes 21 a las 17, el programa combinó El lado B del paisaje (Auf der Rückseite der Landschaft, Alemania, 2026), de Philipp Hartmann, filmada en 16 mm revelada a mano según la sinopsis, y Vocabulario activo (Active Vocabulary, Alemania, 2025), de Yulia Lokshina, con duración total de 112’.

El sábado 22 a las 17.30, la agenda sumó En las cercanías del paraíso (Im Umkreis des Paradieses, Alemania, 2026), también dirigida por Yulia Lokshina, con una proyección de 121’.

El domingo 23 a las 15, la Lugones programó Pequeños poemas en prosa (Little Poems in Prose, Rumania, 2025), de Radu Jude y Andrei Rus, y Los rusos (Noruega, 2026), de Mirko Stopar, con duración total de 92’. La sinopsis de este último situó la observación en ciudadanos rusos que se trasladaron a Buenos Aires en 2023 “a causa de la guerra en Ucrania”, con énfasis en mujeres embarazadas que viajaron para dar a luz y tramitar ciudadanía y pasaporte argentinos.

La grilla reservó un bloque de producción local con tres títulos el miércoles 19 a las 20.30: Darkroom (Argentina, 2026), de Marcelo Cugliari; El canto de los pájaros (Argentina, 2026), de Sebastián Zanzottera; e Introducción a la catástrofe (Argentina, 2026), de Priya Govinda, con duración total de 88’.

El jueves 20 a las 20.30 se presentó el díptico En otra Palestina (Perú, 2026), de Yaela Gottlieb, y Vado in America (Argentina/Suiza, 2026), de Lucy Riera, anunciado como “un ensayo documental e investigativo” sobre migración, memoria familiar y archivo audiovisual, con duración total de 100’.

"La noche" (Taiwán, 2021), de Tsai Ming-liang
"La noche" (Taiwán, 2021), de Tsai Ming-liang

El viernes 21 a las 20, la función unió Hablan las aves (Argentina, 2026), de Rodrigo Montani, y Bosque arriba en la montaña (Argentina, 2026), de Sofía Bordenave, con duración total de 102’. La sinopsis de la segunda fechó un hecho puntual: el 25 de noviembre de 2017 fuerzas de seguridad estatales mataron al joven mapuche Rafael Nahuel en un bosque de la Patagonia.

El sábado 22 a las 21, DocBuenosAires programó Dice que… (Argentina, 2025), de Alejandro Fernández Mouján, con 67 minutos de duración, centrado en la reconstrucción de la muerte de José Luis Alvarenga a partir del eco de una frase: “mataron a Lorenzo Lamas”.

El domingo 23 a las 17.30, la selección incluyó No arreglen ni limpien mi habitación, a mí me gusta como está (Argentina, 2026), de Ignacio Ceroi, con 83 minutos, sobre la compra de una handycam usada en Francia en 2019 y el hallazgo de videos del dueño anterior.

A las 20.30 del mismo día, se proyectaron La felicidad (Paraguay, 2025), de Paz Encina, y El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar (Colombia, 2026), de Deimer Qu

intero Vertel, con duración total de 109’. Paz Encina definió su obra en primera persona: “La felicidad es un cortometraje que aborda la nostalgia y el recuerdo hacia mi hermano fallecido. Desde entonces, solamente pienso en él e intento recrear alguna imagen que todavía pueda unirnos”.

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