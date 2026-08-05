Honduras lanza plataforma digital para agilizar exportaciones, reducir trámites y atraer inversión

Más de nueve instituciones públicas estarán integradas en el nuevo sistema digital. (FOTO: Presidencia de Honduras)

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El Gobierno de Honduras presentó el Portal Único de Comercio de Honduras (PUCH), una plataforma que concentra trámites de más de nueve instituciones y busca reducir la burocracia, los costos y los tiempos que enfrentan las empresas para exportar.

El presidente Nasry Asfura presentó este martes en Casa de Gobierno un paquete de medidas orientadas a modernizar los procedimientos relacionados con el comercio exterior y fortalecer la competitividad de las empresas hondureñas en los mercados internacionales.

La principal novedad es el lanzamiento del Portal Único de Comercio de Honduras (PUCH), concebido como una ventanilla digital para centralizar las gestiones que anteriormente debían realizarse de manera dispersa ante diferentes instituciones del Estado.

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Más de nueve instituciones en una plataforma

El secretario de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que el nuevo sistema sustituye a la anterior plataforma de comercio exterior y reúne los procedimientos correspondientes a más de nueve instituciones públicas.

Entre las entidades integradas se encuentran el Banco Central de Honduras (BCH), la administración de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

Según Ordóñez, hasta ahora han sido incorporados 22 procesos de exportación, con la intención de ofrecer a los empresarios un sistema más rápido, moderno y con mayor trazabilidad durante cada etapa de sus gestiones.

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El PUCH cuenta inicialmente con 22 procesos relacionados con las exportaciones. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El funcionario aseguró que la administración encontró numerosos trámites dispersos y engorrosos, por lo que las autoridades comenzaron a trabajar individualmente con las instituciones involucradas para simplificar los procedimientos.

Durante el lanzamiento, Asfura destacó también otras medidas adoptadas por su administración, entre ellas la flexibilización de la Declaración de Exportación y la ampliación de los plazos establecidos para la repatriación de divisas.

El mandatario afirmó que algunas de estas disposiciones no habían sido actualizadas durante décadas y sostuvo que los cambios buscan eliminar obstáculos que dificultaban las operaciones de las empresas hondureñas.

La apuesta del Ejecutivo, según explicó, consiste en transformar al Gobierno en un facilitador de la producción, la generación de empleo y la llegada de nuevas inversiones.

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Empresarios respaldan las medidas

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, Juan Carlos Javier, valoró positivamente las decisiones anunciadas y el acercamiento entre el Ejecutivo y el sector empresarial.

El dirigente consideró que una mayor flexibilidad para acceder a divisas y la simplificación de los procedimientos administrativos pueden disminuir las cargas que enfrentan los exportadores y contribuir a fortalecer la generación de empleo.

La nueva plataforma busca simplificar los procedimientos para las empresas exportadoras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Por su parte, Víctor Castillo, representante del sector dedicado a la producción y distribución de artículos de cuidado personal, sostuvo que las medidas transmiten mayor confianza a la empresa privada y facilitan las condiciones para desarrollar negocios.

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Gobierno apuesta por digitalizar los trámites

Durante el acto realizado en el Salón Morazán, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, presentó las principales ventajas y características de la nueva herramienta digital.

El Gobierno espera que la implementación del PUCH permita avanzar hacia una administración pública más digitalizada, reducir los tiempos requeridos para completar procesos de exportación y facilitar la interacción entre las empresas y las instituciones.

El presidente Nasry Asfura encabezó la presentación del Portal Único de Comercio de Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Asfura sostuvo que Honduras necesita avanzar mediante soluciones más ágiles y una coordinación estrecha entre el sector público y privado.

El objetivo, afirmó, será facilitar la apertura de nuevos mercados, incrementar la competitividad de los exportadores, atraer capital y generar condiciones que contribuyan al crecimiento de la economía hondureña.

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