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Alice Oseman sobre el final de Heartstopper: "No creo que le diga un adiós definitivo"

La autora habló con Infobae sobre el cierre de la historia de Nick y Charlie, que nació como un webcómic gratuito y se convirtió en un fenómeno editorial global

Tráiler de la película Heartstopper Forever. Es el cierre de la historia de Nick y Charlie basado en el sexto volumen y el relato 'Nick y Charlie'

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Alice Oseman cerró diez años de trabajo con el lanzamiento de Heartstopper Volumen 6, el tomo final de la novela gráfica que nació como un webcómic gratuito en 2016 y acumula hoy 10 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Infobae habló con la autora e ilustradora británica por videollamada, durante la gira internacional que la llevó a México a presentarse en el Teatro Esperanza Iris junto con la bookfluencer Ale Solares como entrevistadora.

La emoción sobre el fin de una era apareció desde la primera pregunta. “Es triste decirles adiós a los personajes”, dijo Oseman, “pero también es muy emocionante que la serie esté terminada y que la gente pueda leerla de principio a fin”. Luego agregó que la gira en sí misma le daba una dimensión distinta al cierre: “Es tan lindo poder hacer este gran tour, conocer a tantos lectores y compartir esa sensación con ellos”.

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Alice Oseman en el inicio de producción de Heartstopper
Alice Oseman en el inicio de producción de "Heartstopper". (Créditos: Netflix)

No empecé Heartstopper pensando que eso iba a pasar. Solo quería contar la historia de Nick y Charlie. Saber que esa historia ayudó a tanta gente por todo el mundo y los afectó de tantas maneras distintas es realmente increíble. Me siento muy honrada”, comentó la autora del otro lado de la pantalla.

De ser un proyecto que empezó como un pasatiempo a fenómeno editorial:

Oseman fue enfática al describir los orígenes de la saga: Heartstopper no fue un proyecto calculado. “Lo empecé como un proyecto secundario”, contó. “Era algo que hacía por diversión, junto a mi trabajo habitual, que era escribir novelas. No pensé que fuera a tener una audiencia tan grande”.

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Heartstopper pasó de webcómic de Alice Oseman a éxito global con 10 millones de ejemplares vendidos y una adaptación de Netflix
Heartstopper pasó de webcómic de Alice Oseman a éxito global con 10 millones de ejemplares vendidos y una adaptación de Netflix

El punto de inflexión llegó con la autopublicación del primer volumen impreso. “Hice una campaña de financiación colectiva y recaudó el dinero que necesitaba en unas tres horas”, recordó. “Me sorprendí muchísimo. No pensé que le fuera a ir tan bien. De repente pensé: ‘Hay mucha gente que quiere leer esta historia’”. Y además, agregó: “Es la sensación más especial que puedes experimentar como autora”.

La llegada a Netflix en abril de 2022 multiplicó ese alcance de manera que ni la propia autora anticipó. Un estudio de la Universidad de Manchester y la Universidad de Princeton, publicado como preprint en SocArXiv, cuantificó ese salto: el estreno de la serie disparó las ventas semanales de los libros en 76.349 ejemplares en once mercados y sacó la obra de su nicho de novela gráfica para instalarla en la ficción juvenil general. La saga ya había vendido 10 millones de ejemplares en el mundo antes de la salida del tomo seis.

Alice Oseman
Alice Oseman visita la Ciudad de México para la gira promocional de Heartstopper. (Instagram - @aliceoseman)

En el mercado hispanohablante, la historia tuvo su propio punto de partida, anterior incluso al estreno en pantalla. Melisa Corbetto, editora de VRYA, el sello juvenil de V&R Editoras y responsable de la edición latinoamericana, detectó el potencial de la obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2018, cuando encontró una referencia mínima en el catálogo de Hachette UK. “Le dije: ‘Mandame este’”, contó Corbetto a Infobae. “Y así empezó todo.”

Tras leer los dos primeros tomos, la editora supo que había que publicarlos, aunque VRYA no trabajaba habitualmente con novela gráfica. “Era bueno, era genuino, era dulce”, describió la editora. Además, su definición de la obra es tan precisa como breve: Heartstopper es una curita, es un mimo”.

Alice Oseman - Heartstopper
El estreno de Heartstopper en Netflix el 22 de abril de 2022 impulsó las ventas semanales de los libros en 76.349 ejemplares en once mercados - (Gentileza VRYA)

“No puedo complacer a todos”

De regreso a la conversación con Oseman, la autora habló sobre el equilibrio entre escuchar a los lectores y preservar su propia visión. Heartstopper nació como webcómic, un formato donde la retroalimentación es inmediata y constante. “Cada vez que subías páginas, había comentarios. La gente reaccionaba a lo que pasaba en la historia y compartía sus pensamientos, y siempre disfruté mucho ver cómo la gente disfrutaba la historia”, explicó.

Pero trazó un límite claro: “No puedo complacer a todos. En última instancia, tengo que volver a mi propia visión de la historia y asegurarme de que eso es lo que priorizo. No es posible complacer a todos cuando escribís una historia. Se trata de encontrar el equilibrio”.

La saga Heartstopper de Alice Oseman impulsa debates sobre diversidad, identidad y salud mental en la literatura juveni - (Gentileza de VR Editoras)
La saga Heartstopper de Alice Oseman impulsa debates sobre diversidad, identidad y salud mental en la literatura juveni - (Gentileza de VR Editoras)

Esa misma mirada retrospectiva la llevó a reflexionar sobre lo que le diría a la Alice que empezó el webcómic en 2016. El consejo sería uno solo: “Intentá centrarte en tu propia voz y en tu propia visión. Creo que hubo un momento en el que estaba bastante angustiada por lo que los demás pensaban de la historia. Habría sido más fácil si simplemente me hubiera centrado en lo que yo pensaba sobre hacia dónde llevarla”.

Diez años de trabajo también dejaron su marca en el oficio. Oseman fue directa sobre lo aprendido en su proceso creativo: “Mejoré mis habilidades artísticas. Aprendí a ser persistente y a mantenerme fiel a un proyecto durante todo ese tiempo. Aprendí mucho sobre cómo escribir diálogos, porque escribir cómics y escribir la serie de televisión es casi todo diálogo. Sería imposible no haber aprendido muchísimo tras diez años trabajando en algo”.

El final de una década, pero el comienzo de una era

Oseman explicó que Heartstopper empezó como un proyecto secundario y que no fue concebido como un fenómeno masivo
Oseman explicó que Heartstopper empezó como un proyecto secundario y que no fue concebido como un fenómeno masivo

Sobre su futuro literario, Oseman fue igual de honesta que sobre el pasado: no tiene nada concreto planeado. Pero sí sabe que su prioridad es descansar. “No he tenido un descanso desde que empecé a hacer Heartstopper”, dijo entre risas.

“Pasé diez años en el mundo de Heartstopper y tengo muchas ganas de tener la oportunidad de crear algo nuevo”. Pero el cierre definitivo no está en sus planes: “No creo que le diga un adiós definitivo. Siempre voy a querer volver a esos personajes, probablemente en dosis más pequeñas. Desde luego, no tengo intención de embarcarme en otra serie de diez años”.

La pregunta final de la entrevista fue también la más simple: ¿cómo definiría Heartstopper en pocas palabras? “Es una historia sobre cómo, sin importar los momentos oscuros o las cosas difíciles por las que estés pasando en tu vida, siempre hay alegría, esperanza, amistad y amor que encontrar a lo largo de todo ello”.

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