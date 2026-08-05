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Olavarría: una camioneta volcó en un insólito choque y todo quedó grabado en un concierto al aire libre

La situación ocurrió el último domingo cuando se llevaba a cabo la presentación de Luqianoo y Exportando Cumbia que era transmitida en vivo. Una menor, que iba de acompañante en la camioneta que volcó, fue hospitalizada por heridas leves

Luqianoo y Exportando Cumbia publicaron en redes sociales la grabación del show en la que se ve el momento exacto del vuelco en Olavarría

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Un choque con vuelco sacudió el centro de Olavarría, localidad de la provincia de Buenos Aires, durante la tarde del domingo cuando un Fiat Cronos y una Renault Kangoo colisionaron en la esquina de Moreno y San Martín. El impacto fue de tal magnitud que la Kangoo terminó volcada sobre la calzada, lo que desencadenó un operativo policial y de emergencias en la zona. Pero lo más llamativo es que todo ocurrió a pocos metros de un show musical que se realizaba al aire libre, por lo que el momento quedó registrado.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18 horas y de inmediato movilizó a efectivos policiales y servicios de emergencia que se desplegaron en el lugar.

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Entre los ocupantes del utilitario viajaba un menor de edad en calidad de acompañante, quien fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” para recibir atención médica. De acuerdo con En Línea Noticias, las lesiones que presentaba eran de carácter leve.

Un menor que viajaba en la Renault Kangoo fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura con lesiones leves tras el siniestro vial

A la par de que estas situaciones ocurrían, se encontraban el cantante Luqianoo y su banda Exportando Cumbia, sobre un escenario que había montado la Municipalidad de Olavarría para un concierto para homenajear al músico que es oriundo de esa localidad.

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En el momento, nadie de la banda, ni del público, se da cuenta del siniestro. Sin embargo, cuando vieron la grabación del show, encontraron el momento exacto en el que volcó la camioneta y publicaron el recorte en sus redes sociales.

“Un auto volcó en pleno show y quedó todo grabado. Estábamos cantando y a una cuadra pasó esto en pleno show... Cuando vimos el video, no podíamos creer que había quedado grabado el momento exacto. Esperamos de corazón que todos los involucrados estén bien”, escribieron en la publicación.

Luqianoo es el cantante de la banda, oriundo de la ciudad bonaerense de Olavarría. Sin embargo, la banda, Exportando Cumbia, radica en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami.

El impactante accidente de tránsito durante un show al aire libre en Olavarria
La Policía y los servicios de emergencia realizaron un operativo para asistir a los involucrados y normalizar el tránsito tras el choque en Olavarría

En cuanto al accidente, el personal policial tomó a su cargo las actuaciones del caso y trabajó junto a los servicios de emergencia para asistir a todos los involucrados. Además de la atención a los afectados, los efectivos se ocuparon de normalizar la circulación vehicular en la intersección, que quedó afectada tras el vuelco de la Renault Kangoo.

Según detalló En Línea Noticias, las tareas de asistencia y de reordenamiento del tránsito se llevaron a cabo de forma coordinada entre la Policía y los equipos de emergencias, sin que se reportaran víctimas de gravedad como consecuencia del accidente en pleno centro de Olavarría.

Una maniobra temeraria en plena ruta 14 derivó en un choque múltiple

Tres heridos dejó un choque múltiple en el kilómetro 627 de la Ruta 14, en la provincia de Corrientes, tras una maniobra de adelantamiento que derivó en el impacto contra dos camiones y el vuelco de uno de ellos. Ocurrió días atrás.

Los ocupantes de los vehículos recibieron asistencia en el lugar y fueron derivados al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones de distinta gravedad. La secuencia quedó registrada por un conductor que transitaba en sentido contrario y captó, a través del sistema automático de su vehículo, el momento exacto de la arriesgada maniobra y su violento desenlace.

Un choque múltiple en la Ruta 14, a la altura de Alvear en Corrientes, dejó tres heridos tras una maniobra de adelantamiento

El accidente se produjo en las inmediaciones de la localidad de Alvear, en la jurisdicción de Estación Torrent. Uno de los lesionados fue derivado al Hospital de General Alvear, donde quedó bajo observación y recibió atención médica.

Las primeras indagaciones señalan que el conductor de un Renault Logan blanco, procedente de la provincia de Buenos Aires, intentó adelantar a uno de los camiones sobre la traza nacional.

Según esa hipótesis inicial, el automóvil golpeó primero contra el lateral de una de las unidades de carga y luego se produjo la colisión con el segundo camión. La cadena de impactos derivó en el vuelco de uno de los transportes sobre la calzada y en que el vehículo menor terminara en la banquina.

Tres personas resultaron con heridas. No se registraron víctimas fatales, pese a la violencia del impacto y al vuelco de uno de los camiones.

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