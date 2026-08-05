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Quién era el periodista que murió de un infarto durante el estreno de su canal de streaming

Pablo Víctor Balario, de 49 años, presentó Comadreja TV, con una transmisión en vivo. Sin embargo, todo terminó abruptamente cuando se descompensó frente a sus colegas y finalmente falleció

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Pablo Balario tenía 49 años, antecedentes cardíacos y se había mudado al sudoeste bonaerense hace casi una década
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El lunes 4 de agosto era, para Pablo Víctor Balario, el día en que un proyecto de años tomaba forma. A las 20.30, desde un estudio montado en Villa Arcadia, en la comarca serrana del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el periodista de 49 años encendió las cámaras de Comadreja TV, el canal de streaming que había puesto en marcha junto a un equipo de colaboradores. Una hora y media después, sufrió un infarto en plena transmisión y murió.

Lo que había comenzado como una jornada de festejo terminó con la comunidad local despidiendo a uno de sus comunicadores más conocidos. Mientras Balario charlaba con dos colegas frente a las cámaras, se descompensó. Fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, en Sierra de la Ventana, donde los médicos no lograron reanimarlo.

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El periodista tenía antecedentes cardíacos: ya había sufrido un infarto cuando vivía en Buenos Aires, lo que lo llevó a mudarse hace casi una década a Villa Ventana para llevar un ritmo de vida más pausado. Tiempo después se radicó en Sierra de la Ventana, a 17 kilómetros de distancia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Saldungaray.

El proyecto de Comadreja TV había nacido, según explicó el propio Balario en una entrevista con FM de la Ciudad 99.5 horas antes del estreno, como la evolución de una experiencia audiovisual anterior. “Fue como el prototipo de un canal. Después de esa experiencia dijimos: ‘Es momento de lanzar un canal de televisión con todas las palabras’”, relató.

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Captura de pantalla de Instagram con el texto 'HASTA LA PRÓXIMA', tres personas sentadas en una mesa, un termo, objetos, monitores y teclado
Comadreja TV salió al aire el lunes 4 de agosto a las 20.30, con programación de 24 horas y base en Villa Arcadia

El estudio fue equipado con cámaras profesionales, consola, computadoras, iluminación y croma. “Es una apuesta enorme. Hemos invertido mucho porque creemos en este proyecto. No venimos a competir con nadie, sino a sumar”, había dicho también en esa misma entrevista, recogida por Noticias Tornquist.

La programación prevista incluía espacios de gimnasia, magazines, un noticiero local y regional, un informativo nacional, transmisiones de las sesiones del Concejo Deliberante y ciclos de producción propia como “Decime Por Qué”, un programa de entrevistas políticas. El canal tenía previsto emitir sus contenidos a través de YouTube y otras plataformas digitales, con presencia también en el canal 30 de Monte Hermoso.

El nombre del canal tenía su propia historia. Mientras el equipo preparaba el estudio en Villa Arcadia, un animal apareció en el predio. “Vimos una comadreja y dijimos: ‘Esto es una señal’. Nos pareció un nombre bien nuestro, de la zona”, contó Balario en aquella entrevista con FM de la Ciudad 99.5. Así quedó bautizado el proyecto.

Quién era Pablo Balario

El periodista era locutor, conductor de festivales y vicepresidente de la Asociación de Fomento de Villa Ventana
El periodista era locutor, conductor de festivales y vicepresidente de la Asociación de Fomento de Villa Ventana

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Balario construyó su trayectoria en los medios de la comarca serrana tras radicarse en la zona. Fue locutor y conductor en festivales, eventos institucionales y celebraciones populares de la región.

Estuvo a cargo de la conducción de las últimas ediciones de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos en Sierra de la Ventana, según informó FM Reflejos. Trabajó en Radio Disco 98.5 junto al locutor Mariano Badana y también se desempeñó en el complejo turístico Balcón del Golf, en el área de entretenimiento y salidas guiadas. Los fines de semana tocaba el teclado y cantaba en los pubs de la zona. Era vicepresidente de la Asociación de Fomento de Villa Ventana.

Padre de una hija y abuelo de dos nietas, Balario vio cómo su familia lo siguió hasta la comarca: su hija se había instalado en la zona hace aproximadamente un año y estaba presente en el estudio durante la transmisión cuando ocurrió el episodio. Ella lo despidió en redes sociales con una frase que circuló ampliamente: “Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión”.

La presidenta de la Asociación de Fomento de Villa Ventana, María Cristina Calónico, lo recordó con estas palabras: “Pablito, como lo llamábamos por ser el más joven de la comisión. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia”.

El equipo de Comadreja TV confirmó que el canal seguirá en funcionamiento en memoria de su fundador
El equipo de Comadreja TV confirmó que el canal seguirá en funcionamiento en memoria de su fundador

Badana, por su parte, escribió en sus redes: “Compartimos muchas horas de radio, transmisiones en vivo, eventos, risas, nervios y esa pasión que solo quienes amamos la comunicación podemos entender. Siempre te voy a recordar con el entusiasmo de emprender nuevos proyectos”.

FM Reflejos señaló que “la partida de Pablo deja un vacío imborrable en el ámbito de la comunicación y en el corazón de la comunidad”, y recordó su presencia en numerosas celebraciones populares de la comarca. Desde Noticias Tornquist expresaron que “hasta sus últimos instantes, hacía lo que le apasionaba: comunicar, crear y apostar por nuevos proyectos”.

Desde la cuenta oficial de Comadreja TV confirmaron que el canal seguirá en funcionamiento. “No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota”, escribió el equipo. “Este sueño no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino”, agregaron.

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