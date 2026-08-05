La fuerte sanción que recibió un jugador de Los Pumas por “conducta intimidatoria” con el árbitro: “La forma no fue la correcta”

Guardar

*La polémica jugada que derivó en el reclamo que le valió la suspensión a Tomás Albornoz

El apertura de Los Pumas, Tomás Albornoz, fue suspendido por cuatro partidos tras admitir cargos de inconducta ante el Comité Disciplinario de World Rugby. La sanción se desprende de su comportamiento al final del test match del Nations Championship entre Argentina e Inglaterra, disputado el 18 de julio en Santiago del Estero, que terminó con derrota argentina por 31-24 en medio de una fuerte polémica arbitral.

PUBLICIDAD

El partido llegó a su última jugada con Los Pumas en busca del empate. Con el tiempo cumplido, Bautista Delguy se lanzó hacia el in-goal y apoyó la pelota al límite del campo, bajo la presión de Noah Caluori y Henry Slade.

El árbitro australiano Angus Gardner cobró el try inicialmente, pero tras más de cuatro minutos de revisión, el oficial de televisión (TMO) Brett Cronan determinó que el brazo de Delguy había salido del terreno de juego antes del apoyo. La jugada fue anulada y el partido terminó. Los jugadores argentinos también reclamaron por un posible tackle alto de Slade sobre Delguy en la misma acción, que de haberse sancionado hubiera significado penal o try penal para Argentina, pero los jueces no lo consideraron infracción.

PUBLICIDAD

Fue en ese contexto que Albornoz reaccionó con vehemencia. Según el comunicado oficial de World Rugby, el apertura se acercó a Gardner en dos ocasiones distintas, realizó contacto físico leve con el árbitro y tuvo que ser retenido por sus propios compañeros.

El Comité Disciplinario encuadró los hechos bajo la Regla 18 del reglamento y determinó que “su conducta, en su conjunto, fue intimidatoria”. La entidad aclaró que Albornoz aceptó ese cargo, pero no reconoció que sus acciones hayan sido abusivas, insultantes, ofensivas o amenazantes; distinción que el organismo y el Comité aceptaron.

PUBLICIDAD

El vehemente reclamo por el que fue sancionado Tomás Albornoz

El propio jugador se pronunció públicamente. “Quiero pedir disculpas a los oficiales del partido por la manera en que me acerqué a ellos. Entiendo que la forma no fue la correcta, más allá de lo que sentía en ese momento. Ya les hice llegar mis disculpas personalmente y voy a tomar esta experiencia como un aprendizaje”, declaró el tucumano de 28 años en declaraciones recogidas por ESPN.

Para fijar la pena, el Comité consideró el incidente comparable al punto de entrada mínimo por contacto con un oficial de partido establecido en el Apéndice 1 del Reglamento 17, cuya sanción de referencia es de seis partidos. La reducción a cuatro se basó en tres atenuantes: la aceptación temprana de los cargos, el compromiso de emitir disculpas públicas y privadas por escrito, y un historial disciplinario sin antecedentes. “Teniendo en cuenta la pronta aceptación de la acusación, sus compromisos de emitir disculpas públicas y privadas por escrito y su historial disciplinario previamente limpio, el Comité aceptó que una suspensión de cuatro partidos era apropiada”, señaló World Rugby.

PUBLICIDAD

La suspensión aplica tanto a nivel de selección como de clubes. Albornoz no podrá estar disponible en los siguientes cuatro compromisos: el 8 de agosto ante Sudáfrica en Buenos Aires; el 29 de agosto y el 5 de septiembre frente a Australia; y el 12 de septiembre en el partido de su club, el Toulon, contra el Stade Rochelais por el Top 14 francés.

Su regreso a Los Pumas quedará reservado para la gira de noviembre por Europa, con partidos ante Irlanda (6 de noviembre en Dublín), Italia (14 de noviembre en Génova) y Francia (21 de noviembre en París).

PUBLICIDAD