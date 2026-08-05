El campeón del mundo con la selección argentina que se expresó contra la ley de tierras: “No se venden”

El mensaje de Lisandro Martínez en redes sociales

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Este jueves, la mirada va a estar puesta en el Congreso de la Nación porque el Senado sesionará en el contexto del debate sobre un proyecto de ley que abarca diferentes reglamentaciones. Una era la ley de inviolabilidad de la propiedad privada referida a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, que finalmente fue retirada de la discusión por la falta de votos para su aprobación. Antes de que se tomará esa decisión, uno de los campeones del mundo con la selección argentina en 2022 se había expresado en contra.

El defensor Lisandro Martínez publicó una historia en su cuenta personal de Instagram con un video perteneciente a Amnistía Internacional. “Las tierras argentinas no se venden”, escribió Licha con signos de exclamación y dos emoticones de una cara enojada. En la filmación se podía leer el mensaje “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se veían los paisajes que reúne este país.

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En el texto del proyecto, se mantenía la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”, pero el escenario cambiaba para “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que hubiesen podido hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

La venta de tierras a extranjeros contempla un límite del 15% del territorio argentino y, en un principio, se buscaba sacar la restricción sin un tope. Sin embargo, en la tarde de este martes, Patricia Bullrich anunció nuevos cambios para ubicar ese porcentaje en el 25%. Un día después, el oficialismo decidió eliminar ese capítulo de la ley por las bajas que se registraron para su aprobación. De igual manera, la sesión sigue en pie para debatir el resto del proyecto a partir de las 14, luego del cuarto intermedio del mes pasado.

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El defensor argentino dejó su opinión en redes sociales

No es la primera vez que Lisandro Martínez levanta la voz para dejar su opinión sobre cuestiones ajenas al fútbol porque, en más de una oportunidad, se ha fotografiado con el pañuelo blanco representativo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y suele recordar cada 24 de marzo con la histórica consigna de “memoria, verdad y justicia” y “nunca más”.

Actualmente, el futbolista disfruta de unos días de descanso en Europa antes de reincorporarse al Manchester United de Inglaterra. Su última temporada estuvo marcada por la final perdida de Argentina ante España en el Mundial 2026. “Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, escribió tras la caída en Nueva Jersey.

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A pesar del traspié 1-0 en los 120 minutos, Martínez fue recibido por una multitud en Gualeguay, su ciudad natal, y agradeció el cariño de los hinchas: “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país”.

El zaguero central de 28 años tuvo un destacado gesto durante sus vacaciones en Ibiza con dos fanáticos porque les regaló una camiseta de práctica del seleccionado argentino durante un entrenamiento personal con el objetivo de mantenerse en forma.

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