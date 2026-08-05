Te lo ruego: nunca escribas con IA

La inteligencia artificial avanza en la generación de contenidos y plantea nuevos debates sobre el papel de la tecnología en las redacciones periodísticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta columna no es tanto un argumento como una súplica: no utilices la inteligencia artificial para ayudarte a escribir. Nunca dejes que la IA escriba por ti.

No la uses para trabajos escolares, informes laborales, cartas a tus suegros, discursos en las reuniones de tu empresa, ni correos electrónicos (por muy rutinarios que sean) a tus colegas o amigos. No dejes que organice tus notas. No permitas que sugiera una frase inicial, un enlace o un párrafo de cierre. No le pidas que escriba un primer borrador y pretendas que editar ese borrador lo convierte de algún modo en propio. No es así.

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No hagas nada de esto, no porque sea poco ético. Escribir con IA es poco ético cuando es un engaño: cuando presentas palabras, ideas e información como propias cuando no lo son. Un reconocimiento puede solucionar en gran medida el problema. Pero tampoco lo hagas porque puedas llegar a escribir mejor que una IA. Muy pronto, si es que no ha sucedido ya, no será así, de la misma manera que no puedes correr más rápido que un automóvil ni jugar mejor que una aplicación de ajedrez.

El problema de escribir con IA es que debilita mentalmente: es una escalera mecánica hacia un resultado cuando realmente necesitas hacer del esfuerzo diario de subir las escaleras un hábito. A medida que se vuelve ubicua, no solo socava nuestra capacidad individual para escribir, sino también la capacidad colectiva de una sociedad para razonar, la capacidad interna de una cultura para crear y el motivo de cada uno para interesarse. Ya estamos lidiando con la bien documentada disminución de la lectura; la IA está acelerando la decadencia de la escritura, llevándonos aún más lejos en lo que Rose Horowitch, de The Atlantic, llama nuestra “era post-alfabetizada”.

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Una ilustración sobre inteligencia artificial refleja la expansión de las herramientas basadas en IA y el debate sobre su impacto en la sociedad (REUTERS/Dado Ruvic)

¿Qué es lo que hace de manera única la escritura? Obliga a pensar. Obliga a pensar de formas que la contemplación silenciosa o el lenguaje hablado rara vez pueden lograr. Nos obliga a someter nuestro pensamiento al esfuerzo de la articulación, al rigor de la gramática, a las pruebas de inteligibilidad y coherencia, a la inspección de los demás. Al hacerlo, también nos impone ser claros, lógicos, precisos y responsables. Puede que la gente perdone fácilmente una palabra dicha con ira, pero no tan fácilmente una palabra escrita con ira, precisamente porque el hecho de haberla escrito indica que fue reflexionada.

La palabra meditada importa. Tiene permanencia y peso moral. Usamos la expresión “quiero eso por escrito” no solo para que no haya duda sobre las palabras exactas acordadas, sino también como prueba de que las palabras tienen significado en primer lugar.

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¿Pero qué sucede cuando las palabras no son meditadas porque las escribió (o ayudó a escribir) una máquina?

Las palabras se vuelven vacías. Imagina que el padre de la novia acude a la IA para que le ayude a escribir el brindis en la boda de su hija: lo que la IA puede aportar en elocuencia lo resta en esfuerzo y autenticidad. Ahora imagina que la hija descubre que el discurso fue escrito por una IA: ¿no tendría razón en sentirse decepcionada, si no insultada?

Muchos argumentarían que hay una gran diferencia entre usar la IA para algo tan significativo y personal como un discurso de boda y las tareas de escritura tediosas y frecuentemente agotadoras, como pueden ser los memorandos de oficina rutinarios. Pero el músculo intelectual que se ejercita en la redacción cotidiana es el mismo que se usa para la escritura que realmente importa. Nos convertimos en mejores escritores mediante el esfuerzo constante que exige la escritura mundana. Nos convertimos en mejores pensadores al invertir en esa escritura un nivel de atención que nunca le prestaríamos si delegáramos la tarea a la IA. Nos volvemos más creativos cuando aprendemos a dejar una huella personal incluso en lo rutinario, haciéndolo inconfundiblemente nuestro.

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Una pantalla muestra ChatGPT, la aplicación de inteligencia artificial generativa creada por OpenAI que impulsó el uso masivo de asistentes virtuales (EFE/Ballesteros)

Estas habilidades están desapareciendo. Un estudio reciente utilizando tecnología de detección de IA en 100 tesis doctorales encontró que el 56 por ciento contenía “más que una cantidad insignificante” de escritura generada por IA y el 19 por ciento tenía “más del 50 por ciento de texto generado por IA”. Relatos anecdóticos de profesores universitarios transmiten la sensación de estar poniendo el dedo en el dique frente al aluvión de trabajos de estudiantes generados por IA. Es fácil tratar el problema solo como una cuestión de trampa. Pero hacer trampa no capta el verdadero alcance de la amenaza de la IA., que no solo pone en peligro la integridad académica o el desarrollo personal, sino también la autogobernanza democrática.

La relación entre la alfabetización generalizada y el surgimiento de la democracia es bien conocida: las personas que pueden leer y escribir por sí mismas, históricamente, también han sido buenas eligiendo y abogando por sí mismas. ¿Qué pasa cuando el proceso se invierte? ¿Cuando la gente no tiene paciencia para absorber argumentos de más de unas cuantas páginas o frases? ¿Cuando carecen de la capacidad de contradecir esos argumentos porque nunca han perfeccionado, mediante la práctica diaria, la habilidad más esencial para pensar con claridad?

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Ya estamos probando cómo es ese mundo en las publicaciones en redes sociales del presidente Trump y la influencia que ejercen claramente sobre decenas de millones de estadounidenses. Pero eso es un reflejo de dónde estaba el país hace una década, en la era pre-IA. ¿Cuánto más hemos retrocedido ahora, con una capacidad aún más mermada para leer, escribir y pensar?

La próxima vez que sientas la tentación de elegir una respuesta automatizada para un mensaje de texto o un correo electrónico, no lo hagas. Escribe una respuesta propia. Piensa en ello como un acto de libre albedrío. O como un voto en contra de Trump. Lo que te lleve unos segundos más será un acto de resistencia contra un mundo cada vez más tonto.

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© The New York Times 2026.