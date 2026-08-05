Buenos Aires tiene doce nuevos Bares Notables: dónde están

La Ciudad de Buenos Aires incorporó doce nuevos Bares Notables y elevó a 90 el catálogo oficial de cafés, bares, billares y confiterías del patrimonio cultural.

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En Buenos Aires, ir al bar nunca fue solo tomar algo. Es una forma de querer: al amigo que espera en la mesa del fondo, al mozo que ya sabe el pedido, al barrio que se cuenta solo con mirar por la ventana. La ciudad construyó sobre esa costumbre una cultura del encuentro que no tiene equivalente —el café como extensión de la casa, la mesa compartida como el lugar donde pasan las cosas que importan. Sus bares y confiterías son, desde siempre, el tejido invisible que une a la gente con su tiempo y con los demás.

El martes 4 de agosto, el Salón Dorado de la Casa de la Cultura fue el escenario de una de esas ceremonias. La Ciudad de Buenos Aires incorporó doce nuevos establecimientos al programa de Bares Notables, con lo que el catálogo oficial ascendió a 90 cafés, bares, billares y confiterías que integran el patrimonio cultural y barrial de la ciudad.

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Los diplomas fueron entregados por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, quien destacó que muchos de los nuevos integrantes ya eran reconocidos por sus propios vecinos como parte inseparable del barrio. “Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, afirmó la funcionaria.

Un empleado sirve un sándwich a clientes en la barra de un bar notable concurrido.

La distinción la otorga la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, que evalúa antigüedad, arquitectura, relevancia cultural e historia barrial de cada postulante. Los doce nuevos espacios reconocidos son: El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar.

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Durante el mismo encuentro se presentó La Ruta de Los Notables, una serie documental producida por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), con apoyo de Mecenazgo y el auspicio de la Fundación Santander. Dirigida por Samir Bitar y con producción general de Manuel Ernesto Sierra, la serie recorre cafés emblemáticos de la ciudad —entre ellos La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal y Café de García— y recupera sus historias y el patrimonio que representan.

“Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos”, señaló Camilo Suárez, presidente de la AHRCC.

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La ministra Gabriela Ricardes afirmó que los nuevos Bares Notables ya eran parte de la vida de sus barrios y que el reconocimiento formal permitirá preservar y difundir su historia.

El programa Mecenazgo, que promueve la participación privada en el financiamiento de iniciativas culturales, acompañó también la realización de la serie documental. El encuentro concluyó con el anuncio de una nueva edición de La Noche de los Bares Notables, prevista para el 24 de septiembre, con propuestas en distintos establecimientos de la ciudad.

Los doce nuevos Bares Notables

Bar Conde | Conde 701, Colegiales

Desde 1902, este bar-almacén de esquina es una de las joyas vigentes del barrio de Colegiales. Con techos altos y un ambiente familiar, el noventa por ciento de su clientela son vecinos o personas que hacen escala antes o después de atenderse en el Sanatorio Colegiales, a pocas cuadras de allí.

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Café Rivas | Estados Unidos 302, San Telmo

Instalado en una antigua casona en ochava de San Telmo, el Café Rivas convive con el Bar Sur y una librería de barrio. Su interior de doble altura combina boiserie, pisos de madera y una barra longitudinal con entrepiso de barandas esterilladas. Sobre la calle, una enredadera de Santa Rita y un reloj colgante completan la postal.

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Confitería El Greco | Av. Rivadavia 5353, Caballito

Su historia arranca en 1906 bajo el nombre El Campidoglio. El edificio actual, construido en 1952, aloja tres salones para fiestas. Entre sus muros se celebró el 2° Congreso del PRT y se anunció una candidatura presidencial, pero el episodio más recordado es el encuentro de alumnos del Instituto Dámaso Centeno que dio origen a Sui Generis, con Charly García entre ellos.

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Josephina’s Café | Guido 1532, Recoleta

Fundado en 2001 por el empresario alemán Bernd R. Hettel, este café de estilo parisino frente a la plazoleta Pedro Miguel Obligado se convirtió rápidamente en punto de encuentro de vecinos de Recoleta y figuras del mundo empresarial, cultural y político.

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El bar Conde se sumó a la lista de notables.

La Orquídea | Av. Corrientes 4101, Almagro

Desde 1953 en la esquina de Corrientes y Acuña de Figueroa, su nombre viene de los trabajadores del Mercado de las Flores que fueron sus primeros clientes. Bajo ventanas fileteadas por el maestro Gustavo Ferrari, el bar recibe hoy a escritores, tangueros trasnochados, pastores evangelistas y jóvenes que salen de los boliches del barrio.

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La Escuela | Manuela Pedraza 2803, Núñez

El alma del lugar es Kike Spinelli, nieto de inmigrantes españoles, que transformó el bar en un museo vivo de historias futboleras y porteñas. Entre sus tesoros guarda el corbatín de Roberto Goyeneche —vecino del barrio— y vajilla original del desaparecido Bar La Sirena, donde solía ir El Polaco.

Bar Portuario | Pinzón 102, La Boca

Abierto en 1915 en la esquina de Pinzón y Caboto, nació como almacén con despacho de bebidas en el La Boca de los inmigrantes italianos y los marineros de paso. El edificio conserva su diseño original y funciona hoy como espacio cultural, con milongas, ciclos de cine y teatro, y exposiciones permanentes.

El encuentro anunció una nueva edición de La Noche de los Bares Notables para el 24 de septiembre en distintos establecimientos de la ciudad.

Boca a Boca | Av. Benito Pérez Galdós 207, La Boca

Con fachada italianizante y mostrador de madera intactos desde 1902, este bar del Distrito de las Artes fue escenografía de películas, series y publicidades de época. Ofrece clases de folklore y tango, eventos solidarios y unas pastas que son parada obligada antes o después de visitar La Usina del Arte.

Bar Vía 71 | Viamonte 1771, San Nicolás

Desde 1971, famoso por sus sándwiches de pan francés con jamón crudo cortado en el momento. El matrimonio gallego-asturiano que lo fundó dejó su impronta en cada detalle: el fileteado porteño de la vidriera, las patas de jamón colgantes y la bandera de España al fondo, junto a la argentina.

La Ópera | Av. Corrientes 1799, San Nicolás

Fundada en 1928 en la esquina bautizada “Horacio Ferrer” en honor al poeta, la leyenda dice que fue aquí donde Eva Perón tomó su primer té en Buenos Aires. Por sus mesas pasaron Alberto Olmedo, Enrique Santos Discépolo, los presidentes Arturo Frondizi y Fernando de la Rúa, y el escritor David Viñas.

Café Cortázar | José A. Cabrera 3797, Palermo

Inaugurado en 2014 en una casona de 1889 en Palermo, este café literario rinde homenaje a Julio Cortázar en cada rincón: el menú, los dibujos en las paredes, la tipografía de la máquina Olivetti Lettera 22 en su cartel y una biblioteca abierta con toda la obra del escritor.

Café Plaza | Av. Rivadavia 4732, Caballito

Entre el Parque Rivadavia y el movimiento de la avenida, el Plaza —antes llamado Bar Lezica— es un clásico de Caballito con boiserie sobria y piso de mosaico blanco y negro. Fue parroquia del escritor Conrado Nalé Roxlo y de los pintores Rodrigo Bonome y Manuela Arrieta.