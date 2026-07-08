La corresponsal de Virginia Evans recibe el Women’s Prize for Fiction 2026: “Fue una sorpresa que jamás olvidaré”

Virginia Evans ganó el Women’s Prize for Fiction 2026 en Londres con su novela debut La corresponsal - (Gentileza de V&R Editoras)

Virginia Evans recibió el Women’s Prize for Fiction 2026 el pasado junio en Londres por su novela debut La corresponsal, y en un nuevo intercambio de mails con Infobae describió el galardón como “una experiencia conmovedora” que no esperaba.

“Me emocionó muchísimo recibirlo. Es una experiencia conmovedora recibir tal honor y ver mi nombre sumado a la lista de grandes mujeres que lo han ganado antes que yo. Fue una grata sorpresa que jamás olvidaré”, expresó la escritora estadounidense.

PUBLICIDAD

El anuncio se realizó durante la Women’s Prize Summer Party en los jardines de Bedford Square, en el centro de Londres. Evans se impuso ante una lista final que incluía títulos de Susan Choi, Addie E. Citchens, Marcia Hutchinson, Rozie Kelly y Lily King.

La corresponsal narra la historia de Sybil Van Antwerp a través de cartas sobre su pasado, su familia, un caso judicial y una pérdida de 30 años - (Gentileza de V&R Editoras)

En la misma ceremonia, Lyse Doucet, corresponsal internacional jefe de la BBC, recibió el Women’s Prize for Non Fiction 2026 por The Finest Hotel in Kabul: A People’s History of Afghanistan.

PUBLICIDAD

La novela ganadora narra la vida de Sybil Van Antwerp, una abogada jubilada que revisita episodios dolorosos de su pasado a través de cartas dirigidas a familiares, amigos y autores reales.

La sinopsis oficial la describe como una mujer obstinada, de opiniones firmes y convencida del poder de la palabra escrita. La trama gira en torno a su relación difícil con sus hijos, una última oportunidad para el amor, un antiguo caso judicial que vuelve a perseguirla y una pérdida que guardó durante 30 años.

PUBLICIDAD

Virginia Evans explicó que el formato epistolar de La corresponsal le permitió abordar la memoria, el duelo y la esperanza - (Gentileza de V&R Editoras)

En un intercambio previo de mails con Infobae, Evans había explicado el núcleo de su propuesta literaria: “Hay una cierta paciencia y reflexión en escribir una carta, una paciencia que no se exige ni se respeta al hablar, enviar mensajes o correos electrónicos. En una carta, como dice Sybil, puedes tomarte el tiempo de decir lo que realmente piensas y, cuando la envías, se vuelve permanente”.

La autora contó que la inspiración inicial para la novela surgió tras la lectura de 84, Charing Cross Road de Helene Hanff, obra que la impulsó a explorar el formato epistolar para abordar la memoria, el duelo y la esperanza.

PUBLICIDAD

Virginia Evans se convirtió en la séptima novelista debutante en ganar el Women’s Prize for Fiction en 31 ediciones - (Gentileza de V&R Editoras)

Julia Gillard, expresidenta de Australia y presidenta del jurado del Women’s Prize for Fiction 2026, calificó la obra de “extraordinaria” y afirmó que ofrece “una combinación ejemplar de originalidad, excelencia y accesibilidad”.

Señaló que narrar una vida entera a través de cartas exige una destreza poco común y que Evans resuelve esa forma con naturalidad. El jurado en pleno sostuvo que la novela “les llegó al corazón” y que “debe ser leída y saboreada por todos”, según recogió PEOPLE.

PUBLICIDAD

La corresponsal estuvo 19 semanas entre los más vendidos de The New York Times y superó el millón de ejemplares vendidos - (Gentileza de V&R Editoras)

Evans es apenas la séptima novelista debutante en ganar el premio en sus 31 ediciones y la segunda consecutiva tras la victoria de Yael van der Wouden en 2025.

La corresponsal pasó diecinueve semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y superó el millón de ejemplares vendidos. Sobre ese reconocimiento, la autora le había dicho a Infobae que fue “una experiencia surrealista, algo que nunca pensé que viviría”.

PUBLICIDAD

El estilo de Evans se caracteriza por la contención y la confianza en el lector. “Tuve que asegurarme de que cada frase escrita en las cartas fuera algo que ese personaje realmente diría”, precisó en su diálogo con este medio. También reveló que trabaja en un nuevo proyecto: “Sí, estoy escribiendo una nueva novela. Soy de un solo truco: solo escribo novelas”.

Lionsgate adquirió los derechos de La corresponsal y Jane Fonda protagonizará la adaptación cinematográfica con guion de Cat Vasko y Virginia Evans - REUTERS/Brendan McDermid

La novela avanza además hacia la pantalla grande. Lionsgate adquirió los derechos cinematográficos tras imponerse a otros seis estudios de Hollywood, y Jane Fonda asumirá el papel principal. Cat Vasko desarrolla el guion junto con la propia Evans, quien también participa como productora ejecutiva.

PUBLICIDAD

Al conocer la noticia, Evans volvió a escribirle a Infobae: “¿No es emocionante la noticia del cine? Estoy encantada, de principio a fin, con cada detalle. Jane Fonda, Cat Vasko, Lionsgate... ¡va a ser divertidísimo!"

Todd Lieberman, al frente de Hidden Pictures, acompaña a Fonda como productor. La anterior colaboración entre Hidden Pictures y Lionsgate en la adaptación de La empleada recaudó más de 395 millones de dólares a nivel mundial. Tanto Evans como Doucet recibirán 30.000 libras esterlinas y una estatuilla: Evans obtendrá la pieza llamada Bessie, creada por la fallecida artista Grizel Niven, mientras que Doucet recibirá la estatuilla Charlotte, entregada por el Charlotte Aitken Trust.

PUBLICIDAD