Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

En medio de sus días lejosde Maxi López por su cobertura del Mundial 2026, Daniela Christiansson se sinceró de caraal encuentro de su país ante el conjunto albiceleste este sábado (Instagram)

Mientras el Mundial 2026 se roba la atención en cada rincón del planeta, Daniela Christiansson transita sus días en Suiza con una calma diferente. Lejos de los flashes, la modelo sueca disfruta de la rutina familiar junto a sus hijos, mientras Maxi López cumple con sus compromisos profesionales como parte de la cobertura del torneo. En medio de la cuenta regresiva para el inminente cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final, Daniela se animó a compartir las sensaciones que le despierta este momento tan especial, donde el fútbol conecta sus raíces y su presente.

La mañana comenzó como tantas otras, con el aroma del desayuno familiar y la luz tenue filtrándose por las ventanas suizas. Pero la previa del partido marcó la diferencia. Christiansson, que divide su corazón entre el país que la vio crecer (ella se presenta como “sueca”, aunque tiene ambas nacionalidades) y la tierra del amor que la une a López, se permitió un rato para hablar de lo que se viene. “Se viene Argentina y Suiza, ¡no lo puedo creer!“, comenzó diciendo, emocionada, frente a la cámara. ”¡Pero qué partidos ayer! ¡Qué emociones! Estoy tan orgullosa que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada del partido entre Suiza y Argentina", continuó en alusión por el enfrentamiento que tendrá lugar este sábado.

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“Pero menos mal que no lo voy a mirar, porque es a las tres de la mañana acá. Pero ayer fue tan lindo el partido de Argentina y Egipto. Me gustó mucho. Hasta Lando no se quedó despierto porque acá estaba un poco más tarde y era la hora de dormir de Landito. Pero bueno, ¡qué emoción! ¡Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina! Bueno, vamos a ver. Que el mejor gane”, expresó la modelo, dejando en claro el torbellino de emociones que le provoca esta instancia.

A poco tiempo de mudarse a la Argentina, Daniela se posicionó de cara al próximo partido

La emoción la atraviesa de una manera única. Casada con López, exfutbolista argentino, con quien hace unos meses decidió instalarse definitivamente en Argentina , Daniela sostiene un lazo profundo con su tierra natal, aunque sus padres son de nacionalidad sueca y ella misma porta ambas ciudadanías. Frente a un duelo tan simbólico, la modelo optó por la neutralidad, sin dejar de manifestar el orgullo por el recorrido de Suiza en el certamen.

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En paralelo al fervor mundialista, Christiansson se refugia en la cotidianidad, con la mirada puesta en el crecimiento de Lando, el menor de la familia. El pasado miércoles, la modelo compartió un momento de esos que quedan grabados en el corazón de cualquier madre: Lando, recostado en la cuna, posaba junto a una tarjeta en inglés que rezaba “Now I’m 6 months! I’m getting big” (“¡Ya tengo 6 meses! Estoy creciendo”). La imagen reflejaba el paso del tiempo y la ternura de una etapa única, en la que los pequeños logros de la infancia se celebran con la misma intensidad que un gol sobre la hora.

La semana pasada, la modelo celebró los seis meses de su hijo menor, Lando (Instagram)

Pero la jornada no terminó ahí. Más tarde, al aire libre y bajo el sol europeo, Lando apareció con un sombrero de ala ancha, las manos extendidas sobre el volante de un tractor de juguete verde. “Where did those 6 months go?!” (“¿A dónde se fueron esos 6 meses?“), escribió Christiansson en su cuenta, eligiendo no traducir los mensajes al español, como suele hacer. En ese guiño íntimo, etiquetó a Maxi López, conectando dos mundos a través de una simple publicación y dejando entrever la complicidad que atraviesa a la familia incluso en la distancia.

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Así, entre posteos, recuerdos y declaraciones, la historia de Christiansson y López suma nuevas postales en este Mundial 2026, donde el fútbol se entrelaza con la vida cotidiana, las emociones se multiplican y los pequeños momentos familiares encuentran su lugar en la gran escena global del deporte.