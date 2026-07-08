Cultura

Llega una nueva edición de la Fiesta de la Lectura del Malba

La edición 24 se desarrollará de 15:00 a 21:00 con talleres, el 21 de julio, con charlas, lecturas performáticas, una biblioteca de préstamos, una muestra de publicaciones independientes y un cierre musical

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Salón amplio con piso gris, grandes ventanales, mobiliario modular de madera clara con cojines blancos, un puf gris y personas sentadas y de pie
Llega una nueva edición de la Fiesta de la Lectura del Malba

El Malba celebrará el 21 de julio la 24ª edición de la Fiesta de la Lectura con una jornada gratuita de 15:00 a 21:00 que convertirá el museo en una biblioteca habitable, una propuesta pensada para volver a la lectura como refugio, encuentro y construcción de comunidad en un momento en que muchas prácticas lectoras se desplazan hacia entornos más veloces e inmateriales.

La entrada será libre y gratuita para todas las actividades, con acceso sujeto a la capacidad de las salas. Durante seis horas, el programa reunirá talleres, conversaciones, lecturas performáticas, biblioteca de préstamos, una muestra de publicaciones independientes y un cierre musical.

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Esta edición de invierno toma como punto de partida la exhibición Dan Flavin. Luz, color y espacio. A partir de la noción de “luz limitada”, presente en la obra del artista y hoy resignificada por la desaparición progresiva de los tubos fluorescentes con los que trabajó durante décadas, la programación propone pensar formas culturales sostenidas por comunidades que las mantienen vivas.

Estanterías con libros, pantalla de televisión, mesas bajas de madera, cojines y pufs, adultos y niños sentados, grandes ventanales a la calle, letreros
La edición 24 se desarrollará de 15:00 a 21:00 con talleres, el 21 de julio

Bajo el eje “Bibliotecas de baja intensidad”, la edición 24 desplaza la mirada desde las grandes colecciones asociadas a la permanencia hacia experiencias de menor escala: publicaciones de circulación reducida, acciones editoriales efímeras, bibliotecas independientes y proyectos concebidos para existir en formatos mínimos. La jornada reunirá a artistas, bibliotecarios, escritores, editores e investigadores de Argentina, Chile, México y España.

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Entre las actividades previstas desde las 15:00 habrá una biblioteca para infancias en la biblioteca del museo, con acceso libre a libros de literatura infantil y juvenil, y un espacio de experimentación editorial para plegar, escribir y confeccionar piezas gráficas con materiales diversos en el Nivel 1.

En el hall funcionará entre las 15:00 y 19:00 una oficina postal de Andreani para enviar postales y cartas gratuitamente a todo el país. En el mismo sector, la biblioteca de préstamos de Malba ofrecerá hasta las 20:00 una selección curada de títulos de autores contemporáneos para leer en sillones, mesas bajas y almohadones dispuestos en el hall central.

Guía de Arte y Cultura: semana del 12 al 19 de junio de 2026
La exhibición Dan Flavin. Luz, color y espacio permanecerá abierta hasta las 19:30

La exhibición Dan Flavin. Luz, color y espacio permanecerá abierta hasta las 19:30 para quienes visiten la Fiesta. En paralelo, el subsuelo reunirá entre las 15:00 y 20:00 publicaciones independientes, fanzines y bibliotecas experimentales de Argentina, Chile y México.

Ese espacio incluirá materiales llegados desde Chile a través del programa Biblioteca trasandina, desarrollado en alianza con el Centro Cultural La Moneda de Santiago. Allí habrá ejemplares de La Biblioteca del Error, Fanzinoteca, La Yegua, Biblioteca Cuir, Biblioteca de las Anomalías, Hambre hambre hambre y Naranja ediciones, además de una caja de recomendaciones transcordilleranas en la mesa de Hasta que la cordillera nos separe.

Desde distintas ciudades argentinas, la mesa de Ratita Libros presentará una selección de fanzines, libros y materiales vinculados con arte contemporáneo, fotografía, contracultura y autoedición. La propuesta se completa con la apertura de Malba Tienda, que ofrecerá una selección de libros de diseño, arquitectura y arte con descuentos especiales, y con una pausa de café y chocolate.

Grupo de personas sentadas y de pie alrededor de una mesa con materiales de manualidades: papeles, tijeras, marcadores, hilos, pegamento y reglas
Habrá una biblioteca para infancias en la biblioteca del museo, con acceso libre a libros de literatura infantil y juvenil, y un espacio de experimentación editorial

La programación para familias comenzará a las 15:00 en el auditorio con el taller Te leo conmigo. Narración cromática, a cargo de Tatá Timbo, dirigido a infancias desde los cinco años. La actividad propone una intervención sobre grandes figuras asociadas al mundo literario y trabaja sobre la idea de la biblioteca viva y del libro como refugio, en diálogo con el concepto de luz limitada.

A las 17:00, el auditorio recibirá el encuentro para infancias La ciencia del sueño: ¿Qué es lo que pasa cuando se apaga la luz?, con Diego Golombek y Celeste Giardinelli. La conversación abordará preguntas sobre el descanso, los sueños y las pesadillas desde una perspectiva científica.

A las 18:30, en el Nivel 2, Javier Pérez Iglesias presentará la lectura performática Naturaleza bibliotecaria: Derek Jarman y la bibliomancia. La actividad parte de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y explora otras formas de pensar la biblioteca desde la idea de jardín, con referencia a Prospect Cottage, el espacio creado por Derek Jarman a fines de los años 80 del siglo XX.

Interior de sala con numerosas personas sentadas y de pie. Pared blanca con texto MALBA BIENVENIDOS WELCOME. Altavoces y cámara de video
El cierre musical será a las 20:30 con Leo García

El Centro Cultural de España en Buenos Aires hará posible la participación de Pérez Iglesias. A las 19:00, en el Nivel -1, se desarrollará Conversaciones de editores, con Maximiliano Masuelli del proyecto editorial T.R.I.P.A., Martín Bolatti de SED y Lorena Fernández de Metaninfa, en torno a publicaciones y fanzines vinculados con la edición artesanal y los espacios de arte independientes.

Media hora más tarde, a las 19:30, el auditorio recibirá la lectura performática Instrucciones para ennegrecer un libro, de Gabriela Halac, una colección de relatos sobre zonas menos iluminadas o desaparecidas de las bibliotecas, los negros literarios, los buques imprenta y la biblioclastia.

El tramo final de la jornada comenzará a las 20:00 con Barra de poesía en el hall, donde escritores, bibliotecarios y editores compartirán poemas de sus bibliotecas. El cierre musical será a las 20:30 con Leo García, quien repasará canciones a 25 años del lanzamiento de Mar, el disco producido por Gustavo Cerati.

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