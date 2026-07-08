Santiago del Moro anunció que un participante abandona Gran Hermano: “Así es la vida”

Un conductor de televisión participa en un debate durante el programa Gran Hermano.

Gran Hermano Generación Dorada se encamina a quedar en la memoria como una de las ediciones con más salidas voluntarias de su historia. Esta noche se sumaría otra: Santiago del Moro, conductor del reality, adelantó a través de sus redes sociales que una de las participantes más polémicas de la temporada abandonará la casa, aunque no reveló su identidad. La confirmación llegará en la emisión de las 22:30.

El anuncio lo hizo mediante una historia de Instagram en la que citó directamente al Big como fuente. El mensaje fue directo: “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa.”

PUBLICIDAD

Del Moro no se limitó a informar la salida. Eligió acompañar el anuncio con una reflexión que pareció apuntar a las controversias que rodearon a la participante durante su estadía: “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas nunca hay que olvidar que antes que un jugador, siempre hay una persona. Así es la vida… Así es #GranHermano“.

El comunicado de Santiago sobre la salida de un participante de Gran Hermano

La identidad de la participante quedó en suspenso. Del Moro no dio ninguna pista adicional más allá de calificarla como una de las “más señaladas” de esta edición, una descripción que abre el juego a varias interpretaciones entre quienes siguen el programa. El conductor cerró la historia con el horario de la noche: la emisión arranca a las 22:30 y La Cumbre va a continuación.

PUBLICIDAD

La identidad de la participante quedó en suspenso en el comunicado oficial. Pero mientras Del Moro reservaba el nombre para el vivo de la noche, Ángel de Brito la reveló al aire de Ángel Responde, por Bondi Live: “Esta noche se despide Andrea del Boca."

De Brito precisó además el motivo de la salida: un problema de salud de la mamá de la actriz. “No sabemos si volverá, pero tiene que ver con la salud de su mamá”, dijo el conductor, y agregó que la situación se suma a un episodio del día anterior: “Ayer la hija de Del Boca no fue al streaming y, bueno, aparentemente esta noche abandona Andrea.”

PUBLICIDAD

El periodista dijo en su programa que el posible abandono es de la histórica actriz (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

No sería la primera vez que Del Boca se va de la casa puesto que primero abandonó por un tema de salud y pasó unos días en el hospital y luego tuvo que irse tras la dolorosa caída que sufrió, que la dejó bajo atención médica y control. En el piso de Ángel Responde, Romi Scalora lo resumió sin rodeos: “Tiene más despedidas que Los Chalchaleros.”

De Brito también dejó abierta la puerta a un regreso, como sucedió las veces anteriores: “Quizás, bueno, quién lo sabe, con estas cosas de la vida, si tiene ganas de volver o no, porque dura hasta septiembre Gran Hermano.”

PUBLICIDAD

Es por eso que la conversación luego derivó en la grilla del canal de las pelotas, analizando si la actriz de Perla Negra contará con el tiempo necesario para estar con su familia, encargarse de la salud de su mamá y luego volver al reality más famoso, que compartirá grilla con el esperado regreso del certamen de canto Popstars: “Para mí van a intercalarlos”, anticipó, en referencia a una estrategia de programación que ya usa el canal con otros formatos como Pasapalabra.

Tras Popstars llegaría MasterChef Celebrity, de la mano de Wanda Nara como las ediciones anteriores y con un jurado todavía por definirse, al igual que los participantes. De Brito confirmó que el ciclo está en plena etapa de casting de famosos y que el estreno está previsto para octubre o noviembre, una convocatoria de la que formó parte el propio conductor.

PUBLICIDAD