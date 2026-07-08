El momento de relax y alivio de Caro Calvagni y Agus Gandolfo luego del épico triunfo de Argentina frente a Egipto

Luego de momentos de tensión y emociones a flor de piel, Caro Calvagni habló a sus seguidores y contó cómo la pasó al presenciar el evento (Instagram)

La Selección Argentina protagonizó un encuentro de alto voltaje emocional al imponerse sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La definición se extendió hasta los últimos minutos y la tensión se apoderó tanto de la cancha como de las gradas repletas de hinchas, en una noche que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Pero el pulso del partido no solo se sintió en las tribunas: también cruzó fronteras y horarios, alcanzando a quienes acompañan de cerca a los protagonistas. Entre ellas, Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, compartieron en redes sociales cómo vivieron cada instante, desde la ansiedad inicial hasta la felicidad del desenlace.

Gandolfo fue una de las primeras en volcar sus sensaciones al universo digital. Desde Miami, con la ciudad estadounidense desplegándose tras la lente de su cámara, la empresaria decidió abrir su corazón y contar lo que sintió mientras Argentina disputaba su clasificación en Atlanta. “Tengo que confesar que en un momento me vi volviendo a recoger las valijas para irnos a casa”, escribió la pareja de Martínez, en un mensaje espontáneo que reflejó el dramatismo de la noche. El partido, que terminó 3 a 2 a favor del conjunto albiceleste, tuvo a miles de fanáticos al borde del asiento y no fue distinto para quienes siguen los pasos de sus seres queridos desde cerca.

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La tensión del partido fue tal que, al concluir, Gandolfo escribió una segunda reflexión, esta vez acompañada por dos emojis: uno de asombro y otro con una gota de sudor. “A descansar después de muchos microinfartos”, admitió, dejando ver la montaña rusa de emociones que atravesó a lo largo de la jornada y la necesidad de recobrar fuerzas para lo que viene. Cada palabra, cada gesto compartido, fue testimonio de una noche en la que el fútbol se vivió como un auténtico torbellino emocional.

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, expresó su alivio luego de la victoria del conjunto albiceleste

Horas más tarde, el turno fue para Calvagni. Desde la habitación del hotel y visiblemente agotada, la esposa de Tagliafico se grabó en un video espontáneo para su comunidad de seguidores. “Yo estoy en esta misma posición desde que llegué del partido, viendo, eh, resúmenes en loop y con el estadio ahí de fondo y viendo videos, obviamente, de los festejos de Argentina, que me parecen espectaculares. Hoy fue un día muy intenso, la pasé muy mal. Pero bueno, ahí vamos. Me voy a dormir chocha, feliz, espero que ustedes también. Y nada, les mando un beso enorme”, relató, con la voz cansada pero una sonrisa que hablaba del alivio tras la tormenta.

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El posteo vino acompañado por un mensaje escrito que resumió en pocas palabras el clima que se vivió durante la jornada: “Qué día intenso hoy, por favor. Pero seguidos todos empujando, ¡vamos!”. La frase condensó el espíritu de una comunidad que no solo acompaña desde las gradas, sino que se involucra emocionalmente y empuja a la distancia.

Caro Calvagni, esposa de Nico Tagliafico, también se expresó ante el tenso partido que vivió el seleccionado argentino ante el egipcio (Instagram)

En las horas previas, ambas parejas celebraron el triunfo en redes sociales, regalando a sus seguidores escenas de intimidad y entusiasmo genuino. Gandolfo, que estuvo presente en el estadio, no tardó en dedicarle unas palabras a Martínez. “Qué hermoso ser argentino. Vamos mi amorrrr, siempre con vos @lautaromartinez”, publicó la empresaria, junto a una imagen que los muestra abrazados en medio de la euforia. El delantero, lejos de esquivar la emoción, respondió desde su propia cuenta: “Te amo mi amor”. Un intercambio que sintetizó la complicidad y el apoyo mutuo que caracteriza a la pareja.

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Por su parte, Caro eligió un mensaje igual de directo para celebrar el desempeño de Nicolás Tagliafico. “¡Mi amoooor! No me alcanzan las palabras. Como decís vos, siempre se puede un poco más. Te amoooo”, escribió la influencer, acompañando sus palabras con imágenes tomadas desde el estadio, con la camiseta albiceleste y el fervor de una hinchada que no deja de creer. La escena, teñida de azul y blanco, se completó con gestos de alegría y abrazos que sellaron una noche inolvidable.

Así, el Mundial 2026 suma nuevas postales a su historia: no solo las de los goles y los festejos en el campo de juego, sino también las que se construyen en habitaciones de hotel, en tribunas y en redes sociales, donde las emociones se comparten y se multiplican, partido a partido.

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