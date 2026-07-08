Crimen y Justicia

Maradona no comió ni salió de su habitación en sus últimas horas con vida: el relato de un testigo clave en el juicio

Julio Coria, custodio del Diez, vivía con Diego y reconstruyó sus días en la casa de Tigre en el debate oral. Fue la última persona que lo vio vivo. Qué dijo

Guardar
Google icon
Diego Maradona
Diego Maradona

La sala donde se desarrolla el juicio por la muerte de Maradona amaneció este miércoles con más policías de lo habitual. No hubo explicación por el aumento repentino de agentes en una audiencia donde, a priori, no se esperaban testigos famosos, como puede ocurrir en este debate. Pero hubo un comentario que, por lo bajo y en broma, se repitió entre las partes: “¿Será porque viene Coria?“.

La pregunta era en referencia a Julio, el custodio de Diego que el año pasado terminó detenido por mentir durante su declaración en el debate oral nulo. Su testimonio es clave porque, para los fiscales, él fue la última persona que vio vivo a Maradona: el testigo formaba parte del equipo de seguridad privado del Diez y vivía en la casa donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

PUBLICIDAD

Este año su relato fue más claro. Por un lado, no mintió con respecto a su vínculo con Leopoldo Luque, que había sido la razón que lo llevó a la cárcel la última vez. Es que en 2025 había negado tener contacto con el neurocirujano acusado más allá de que había una serie de chats que probaban que mantenían un diálogo fluido y hasta se decían “amigo”. “Sí, hablábamos por teléfono”, aclaró en esta oportunidad desde el principio.

A preguntas del fiscal Patricio Ferrari, Coria reconstruyó ante los jueces las últimas 72 horas de vida de Diego. Entre los datos más relevantes, aseguró que ni Luque, ni la psiquiatra Cosachov ni el psicólogo Díaz lo fueron a ver. “Cosachov y Díaz vinieron solo el 25, el día de la muerte”, declaró.

PUBLICIDAD

Juicio por la muerte de Maradona
Juicio por la muerte de Maradona

El custodio dijo que desde el 23 de noviembre de 2020 el Diez ya no quería salir de su habitación. Recordó que ese día lo fueron a visitar Verónica Ojeda y Dieguito Fernando y que no los quiso recibir: apenas pudieron saludarlo, pero él no quiso salir de la cama. Estaba acostado boca arriba y comió solo unas galletitas con un té en todo el día.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, Coria lo vio a Maradona solo una vez afuera de su cuarto. Fue cuando se fue a bañar, cerca del mediodía. “Después lo afeité y volvió a su habitación”, aseguró. También dijo que le acercaron unos sanguchitos de miga, pero no recordó si los llegó a comer.

Luego detalló la última vez que lo vio con vida a Diego. Fue a cerca de las 23 horas de ese día: “El 24 a la noche lo vi porque se le trabó una luz de la habitación y me pidió que se lo arreglé. Estaba trabada la tecla, se la arreglé, le pregunté si quería algo más, me dijo que no y me saludó con un beso. Eran como las 11 de la noche, bastante tarde. Él estaba acotado y tapado”.

¿Entró el enfermero (Ricardo Almirón)?”, le preguntó el fiscal Ferrari sobre esa secuencia. “Creo que entró antes a controlarlo, pero yo no lo ví”, contestó Coria. El testigo sumó que los enfermeros solían estar en el living y que desde ahí solo se escuchaba si Maradona prendía la tele.

Jonathan Esposito, el sobrino de Diego Maradona que vivió con él en Tigre. Foto: REUTERS
Jonathan Esposito, el sobrino de Diego Maradona que vivió con él en Tigre. Foto: REUTERS

“Esa noche después me fui a descansar. Yo me levantaba muy temprano. A las 5 o 6 de la mañana del otro día me desperté. El 25 de noviembre (cuando muere el Diez) bajé y vi que estaban los enfermeros haciendo el relevo. No los vi entrar a la habitación, estaban hablando y ahí subí a bañarme”, relató.

Al ser consultado especialmente por la enfermera Madrid, que en ese momento estaba a cargo de la guardia, dijo: “Yo bajé mucho después a hacerme mate y después ya estaba la enfermera sola. Calenté agua y me fui al patio, ella estaba en el living. No la vi entrar a la habitación”.

Para ese momento del relato, ya eran las 11 de la mañana del 25 de noviembre de 2020. Según Coria, en todo ese tiempo nadie entró a la habitación de Maradona.

Verónica Ojeda lo fue a ver a Maradona el 23 de noviembre, dos días antes de su muerte
Verónica Ojeda lo fue a ver a Maradona el 23 de noviembre, dos días antes de su muerte

“Después llegaron Cosachov y Díaz y ellos entraron a verlo a Diego. Entraron, salieron y dijeron que Maradona no los quería atender. Ahí fue cuando entró Johny, Pomargo y la enfermera y dijeron que no reaccionaba. Después ingresé yo”, continuó.

Ya eran cerca de las 12 del mediodía. “Cuando entré Diego estaba en la cama. La enfermera empezó a hacerle masajes en el pecho y me pidió que hiciera respiración boca a boca. No sé cuánto tiempo fue. Para mí fue eterno”, reconstruyó.

Al ser consultado por si alguien más hizo masajes cardíacos, teniendo en cuenta que había dos médicos más en la casa, según su declaración, el testigo dijo no recordar.

“Después llegó un médico (el vecino Collin Campbell) y seguíamos haciendo respiración boca a boca hasta que llegó la ambulancia”, sumó sobre esa secuencia.

Según se desprende del juicio hasta ahora, a casi tres meses del comienzo, Maradona murió entre la madrugada y las 10 de la mañana del 25 de noviembre de 2020. Para cuando entraron a revisarlo, su cuerpo ya estaba frío y con algunas rigideces, que son típicas de un cuerpo que lleva un tiempo sin vida. En todo ese lapso, nadie lo fue controlar. Solo Cosachov y Díaz habrían ingresado al cuarto, pero supusieron que Diego no respondía porque no quería.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticiasTribunales de San Isidro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Mi plan es matar a Mechi”: asesinó a una mujer, raptó a su hija de 7 años y anunció el crimen en una carta

La víctima había denunciado semanas atrás al acusado por presuntamente filmar a su hija de 7 años mientras estaba en el baño. El sospechoso también era investigado por grooming y registraba tres denuncias previas por violencia de género y familiar. La menor fue rescatada ilesa tras un amplio operativo policial

“Mi plan es matar a Mechi”: asesinó a una mujer, raptó a su hija de 7 años y anunció el crimen en una carta

"Dale, tirate al piso": así detuvieron a los ladrones que le robaron al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín

Los delincuentes fueron arrestados en Grand Bourg durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad. Le habían robado la camioneta al familiar del ex futbolista. El video de su captura

"Dale, tirate al piso": así detuvieron a los ladrones que le robaron al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín

Buscan a una joven de 18 años que salió de su casa en Belgrano para ir a clases y no regresó

Jessica Benitez Barbudes fue vista por última vez este martes cuando dejó su domicilio con destino a un establecimiento educativo. Su madre denunció la desaparición y la Policía de la Ciudad trabaja para localizarla

Buscan a una joven de 18 años que salió de su casa en Belgrano para ir a clases y no regresó

Juicio por Loan en vivo: terminó la novena audiencia y se reanuda el 28 de julio, luego de la feria judicial

Hoy testificaron en Corrientes, Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, tías del menor desaparecido

Juicio por Loan en vivo: terminó la novena audiencia y se reanuda el 28 de julio, luego de la feria judicial

Se negó a que le secuestren el auto en un test de alcoholemia, mordió a una policía y terminó detenida

El increíble hecho ocurrió el último domingo en Puerto Madryn, Chubut. Daniela Eva Alcocer Jaldin (25), la agresora, atacó a la agente cuando intentaba esposarla

Se negó a que le secuestren el auto en un test de alcoholemia, mordió a una policía y terminó detenida

DEPORTES

La semana del Challenger Tour tiene presencia nacional en todo el mundo: todos los resultados de los argentinos

La semana del Challenger Tour tiene presencia nacional en todo el mundo: todos los resultados de los argentinos

La publicación de Wimbledon que comparó a Novak Djokovic con Lionel Messi: “Grandeza”

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El clima extremo, protagonista en Boston para el Francia-Marruecos: qué advierten las autoridades antes del partido de cuartos de final del Mundial

La profunda reflexión de dos periodistas de Brasil que se hizo viral: por qué Argentina recuperó su esencia y la Verdeamarela sufre

TELESHOW

La desopilante confusión que vivió Julia Calvo en una misa: “Está entre nosotros”

La desopilante confusión que vivió Julia Calvo en una misa: “Está entre nosotros”

El viaje de Eleonora Wexler a España: turismo histórico, paseos por Mérida y teatro clásico

Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

La emoción de Matías Martin por compartir el Mundial con sus hijos: “El amor de padre y sobredosis de argentinidad”

Santiago del Moro anunció que un participante abandona Gran Hermano: “Así es la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a 45 años de prisión a hombre por asesinar a su padre y madrastra en San Salvador

Condenan a 45 años de prisión a hombre por asesinar a su padre y madrastra en San Salvador

Malaria en Centroamérica: el Caribe nicaragüense como epicentro

¿Qué es la enfermedad del legionario? La infección bacteriana que puso en alerta a una ciudad de Estados Unidos

Un compuesto de la planta amancay podría ser un aliado contra la enfermedad de Chagas

Autoridades panameñas detienen a 19 personas por manipulación del sistema de pago de impuestos