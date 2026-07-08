Las búsquedas en Google alcanzaron un récord histórico con el gol de la victoria de Argentina frente a Egipto

Una ilustración editorial conceptual representa el crecimiento de búsquedas digitales en Argentina, con un gráfico ascendente, flechas y el logo de Google junto a banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nick Fox, vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de Google, aseguró que Google Search alcanzó su mayor nivel de uso “en la historia” justo después de que Argentina marcara el gol del triunfo en el partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

“¡Google Search rompió todos los récords de uso anteriores y registró su mayor uso en la historia justo después de que Argentina marcara su gol ganador en el partido de ayer! Genial ver la emoción global por la Copa del Mundo... ¡no puedo esperar por las semifinales y la final!”, escribió.

PUBLICIDAD

Argentina venció 3 a 2 a Egipto en los últimos 13 minutos del partido

El mensaje fue reposteado por la cuenta oficial de Google en X, en medio de la repercusión por el pase de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

El mensaje de Nick Fox fue replicado por la cuenta oficial de Google en X

La Albiceleste venció 3 a 2 a Egipto en los octavos de final, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, tras revertir un 0-2 en apenas 11 minutos. Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo y Mostafa Zico amplió la ventaja a los 22 del complemento. La reacción argentina llegó sobre el final con los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

PUBLICIDAD

Los datos de Google Trends muestran que el interés por la Copa Mundial de Fútbol alcanzó uno de sus niveles más altos desde que existen registros. En Argentina, la serie histórica desde 2004 evidencia picos de búsqueda en cada edición del torneo, aunque el registrado durante el Mundial de 2026 sobresale ampliamente por encima de los anteriores. El gráfico refleja un crecimiento abrupto del interés durante los últimos días, impulsado por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final.

Captura de pantalla de Google Trends que muestra el aumento de búsquedas de "Copa Mundial de Fútbol" desde 2004.

La evolución de las búsquedas confirma cómo el Mundial concentra la atención de millones de usuarios cada cuatro años, pero también pone de manifiesto la capacidad de la Selección Argentina para disparar el interés en internet cuando protagoniza partidos decisivos. El histórico triunfo ante Egipto, sellado con una remontada y el gol agónico de Enzo Fernández, no solo generó repercusión deportiva, sino que además desencadenó una explosión de consultas que culminó con el récord histórico anunciado por Google.

PUBLICIDAD

La comparación de Google Trends entre todos los partidos disputados por Argentina en el Mundial 2026 también muestra que el encuentro frente a Egipto fue, hasta el momento, el que despertó el mayor interés de búsqueda. Tanto en la comparación realizada con los términos en inglés (“Argentina vs Egypt”, “Argentina vs Jordan”, “Argentina vs Algeria”, “Argentina vs Austria” y “Argentina vs Cape Verde”) como en la realizada con búsquedas en español, el cruce correspondiente a los octavos de final registra el pico más alto de popularidad a nivel mundial durante el último mes.

Los datos de Google Trends que muestran la comparación de búsquedas en inglés de cada partido que jugó la Selección Argentina

En español, el comportamiento es similar: el duelo de octavos concentra el mayor volumen de búsquedas entre todos los compromisos disputados por la Selección. La remontada y la clasificación a cuartos convirtieron al encuentro en el episodio de mayor impacto digital del camino argentino en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Los datos de Google Trends que muestran la comparación de búsquedas en español de cada partido que jugó la Selección Argentina

Ese fenómeno también se explica por la posición dominante que mantiene Google como buscador a nivel mundial. Según Statcounter Global Stats, entre junio de 2025 y junio de 2026 Google elevó su cuota de mercado del 89,5% al 91,25%, consolidando aún más su liderazgo frente a otros motores de búsqueda como Bing, Yahoo!, Yandex y DuckDuckGo. En dispositivos móviles el dominio es todavía mayor, con una participación superior al 96%.

Ese contexto permite dimensionar la magnitud del récord. Cuando un acontecimiento deportivo moviliza búsquedas simultáneas de millones de personas en todo el planeta, la inmensa mayoría de esas consultas termina concentrándose en Google Search. Con una participación superior al 90% del mercado mundial, un partido de semejante repercusión internacional fue suficiente para que el buscador alcanzara el mayor volumen de uso registrado desde su creación.

PUBLICIDAD