Llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Jason Statham: “Un ejemplo competente del género”

(Captura de video)

Jason Statham se ha convertido en actor de garantía para quienes disfrutan con el cine de acción. El británico ha construido una de las filmografías más sólidas del género, con sagas como Transporter, Los mercenarios o Fast & Furious, además de títulos como Snatch. A medio camino entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, a sus 58 años, el actor y artista marcial acumula decena de cintas donde las persecuciones y las peleas de cuerpo a cuerpo son lo suyo.

Poco más de un año después del estreno de A Working Man —la cinta coescrita por el propio Stallone en la que interpretó a un exmilitar que intenta dejar atrás su pasado trabajando en la construcción—, el británico regresa al género con una nueva historia que ya está disponible en MGM+, el canal accesible a través de Prime Video.

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Se trata de Shelter: El protector, dirigida por Ric Roman Waugh (Greenland: El último refugio y Objetivo: Washington D. C.). Estrenada en España el pasado 27 de marzo, Statham da vida a Michael Mason, un hombre que vive aislado en el exilio en una remota isla hasta que rescata a Jessie (Bodhi Rae Breathnach) una niña en medio de una violenta tormenta. Lo que parece un acto de humanidad termina desencadenando una peligrosa persecución que obligará a ambos a huir de los enemigos del protagonista. Además de Statham y Rae Breathnach, comparten pantalla el veterano Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays, entre otros.

Una cinta de acción más para el CV del actor

Con una recepción de la crítica algo tibia, el público se ha mostrado bastante más entusiasta. En Rotten Tomatoes, la cinta cuenta con un 64% de valoraciones positivas por parte de la prensa, frente al 87% otorgado por la audiencia. Entre las reseñas destaca la del medio español Cinemanía, quien la definió como “un ejemplo competente del género”, o la del estadounidense Collider, que puso el foco en el trabajo de Ric Roman Waugh al humanizar al protagonista. El medio destacó que la película muestra “una faceta de Jason Statham que no se había visto desde hace tiempo”, al combinar la acción con un desarrollo más emocional de su personaje y su relación con la niña a la que protege.

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Por otro lado, The Guardian la calificó como una cinta poblada por “tropos de plástico” ya demasiado gastados, mientras que The Detroit News la describió como una propuesta “aburrida” y demasiado convencional dentro del cine de acción.

Shelter es una película de thriller de acción de 2026 dirigida por Ric Roman Waugh y escrita por Ward Parry. Está protagonizado por Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays Crédito: (YouTube/ONE Media Español)

En las salas, la película tuvo un recorrido discreto. Estrenada a finales de enero en Estados Unidos, recaudó 54,5 millones de dólares en todo el mundo, de los que 12,8 millones correspondieron al mercado estadounidense y otros 41,7 millones a la taquilla internacional. En España, según datos de IMDbPro y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la película acumuló poco más de un millón de dólares.

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Ahora, su desembarco en MGM+ le ofrece una segunda vida en streaming, un terreno en el que Jason Statham ha demostrado en los últimos años mantener un importante tirón entre los espectadores.