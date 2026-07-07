España Cultura

Llega a Prime Video la nueva película de acción protagonizada por Jason Statham: “Un ejemplo competente del género”

La película aterriza en ‘streaming’ cuatro meses después de su paso por cines

Guardar
Google icon
Jason Statham Shelter El Protector
(Captura de video)

Jason Statham se ha convertido en actor de garantía para quienes disfrutan con el cine de acción. El británico ha construido una de las filmografías más sólidas del género, con sagas como Transporter, Los mercenarios o Fast & Furious, además de títulos como Snatch. A medio camino entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, a sus 58 años, el actor y artista marcial acumula decena de cintas donde las persecuciones y las peleas de cuerpo a cuerpo son lo suyo.

Poco más de un año después del estreno de A Working Man —la cinta coescrita por el propio Stallone en la que interpretó a un exmilitar que intenta dejar atrás su pasado trabajando en la construcción—, el británico regresa al género con una nueva historia que ya está disponible en MGM+, el canal accesible a través de Prime Video.

PUBLICIDAD

Se trata de Shelter: El protector, dirigida por Ric Roman Waugh (Greenland: El último refugio y Objetivo: Washington D. C.). Estrenada en España el pasado 27 de marzo, Statham da vida a Michael Mason, un hombre que vive aislado en el exilio en una remota isla hasta que rescata a Jessie (Bodhi Rae Breathnach) una niña en medio de una violenta tormenta. Lo que parece un acto de humanidad termina desencadenando una peligrosa persecución que obligará a ambos a huir de los enemigos del protagonista. Además de Statham y Rae Breathnach, comparten pantalla el veterano Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays, entre otros.

Una cinta de acción más para el CV del actor

Con una recepción de la crítica algo tibia, el público se ha mostrado bastante más entusiasta. En Rotten Tomatoes, la cinta cuenta con un 64% de valoraciones positivas por parte de la prensa, frente al 87% otorgado por la audiencia. Entre las reseñas destaca la del medio español Cinemanía, quien la definió como “un ejemplo competente del género”, o la del estadounidense Collider, que puso el foco en el trabajo de Ric Roman Waugh al humanizar al protagonista. El medio destacó que la película muestra “una faceta de Jason Statham que no se había visto desde hace tiempo”, al combinar la acción con un desarrollo más emocional de su personaje y su relación con la niña a la que protege.

PUBLICIDAD

Por otro lado, The Guardian la calificó como una cinta poblada por “tropos de plástico” ya demasiado gastados, mientras que The Detroit News la describió como una propuesta “aburrida” y demasiado convencional dentro del cine de acción.

Shelter es una película de thriller de acción de 2026 dirigida por Ric Roman Waugh y escrita por Ward Parry. Está protagonizado por Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays Crédito: (YouTube/ONE Media Español)

En las salas, la película tuvo un recorrido discreto. Estrenada a finales de enero en Estados Unidos, recaudó 54,5 millones de dólares en todo el mundo, de los que 12,8 millones correspondieron al mercado estadounidense y otros 41,7 millones a la taquilla internacional. En España, según datos de IMDbPro y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la película acumuló poco más de un millón de dólares.

Ahora, su desembarco en MGM+ le ofrece una segunda vida en streaming, un terreno en el que Jason Statham ha demostrado en los últimos años mantener un importante tirón entre los espectadores.

Temas Relacionados

CineCine EspañaPlataformasPrime VideoEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confucio, filósofo chino: “Cuando veas a una buena persona piensa en ser como ella, pero cuando veas a alguien que no sea tan bueno, examínate a ti mismo”

El pensador reflexionó hace más de 2.500 años acerca de cómo deberíamos aprovechar las virtudes o defectos que percibimos en quienes nos rodean

Confucio, filósofo chino: “Cuando veas a una buena persona piensa en ser como ella, pero cuando veas a alguien que no sea tan bueno, examínate a ti mismo”

Estrellas de ‘The Boys’, ‘Daredevil’ y ‘Big Bang Theory’ estarán en la nueva San Diego Comic-Con Málaga 2026, que anuncia varias mejoras: estas son todas las novedades

Los organizadores han anunciado un aumento del espacio y una mayor variedad de actividades, de cara a corregir los errores de la primera edición

Estrellas de ‘The Boys’, ‘Daredevil’ y ‘Big Bang Theory’ estarán en la nueva San Diego Comic-Con Málaga 2026, que anuncia varias mejoras: estas son todas las novedades

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

La actriz virtual, creada por el estudio londinense Particle 6, debutará con ‘Misaligned’, una comedia dramática

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

La película que Tom Hanks considera “la mejor jamás hecha” adapta un gran poema griego similar a ‘La Odisea’: puede verse en Movistar Plus+

Tom Hanks eligió este clásico de aventuras inspirado en la mitología griega en 1992

La película que Tom Hanks considera “la mejor jamás hecha” adapta un gran poema griego similar a ‘La Odisea’: puede verse en Movistar Plus+

Los motivos de la separación de Nueva Línea: las cantantes abandonan la orquesta el mismo día en que lanzan un videoclip con Quevedo y podrían iniciar un nuevo proyecto

Las cuatro vocalistas principales de la orquesta han eliminado todas sus fotos en Instagram y se han puesto imágenes muy similares en su perfil

Los motivos de la separación de Nueva Línea: las cantantes abandonan la orquesta el mismo día en que lanzan un videoclip con Quevedo y podrían iniciar un nuevo proyecto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

ECONOMÍA

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

DEPORTES

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja