El duro comunicado de Egipto contra el arbitraje tras la derrota ante la Argentina: el particular pedido a la FIFA

Los jugadores de la selección de Egipto, cno Mohamed Salah a la cabeza, rodean al árbitro Francois Letexier (Reuters/Dale Zanine)

Luego de la eliminación de Egipto en octavos de final del Mundial ante la Argentina en un dramático encuentro que se definió en los últimos instantes (3-2), la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) publicó un duro comunicado en sus redes sociales apuntando contra el arbitraje del francés Francois Letexier y señaló que “no puede permanecer en silencio” por el desempeño de los jueces y del VAR en el encuentro disputado ayer en Atlanta y ha presentado una protesta formal a la FIFA para pedir explicaciones al respecto.

“La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina, así como a la falta de uso adecuado del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR). Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego. Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han puesto de relieve incidentes polémicos e influyentes de arbitraje durante el partido. Esto subraya la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia en el desarrollo del partido, particularmente en una competición de la estatura e importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se extendió la EFA en su descargo, publicado en sus redes sociales oficiales.

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Luego, la entidad del seleccionado africano amplió su punto de vista: “El fútbol egipcio siempre ha respetado los principios del juego limpio, la integridad deportiva y el respeto por el juego. Estos mismos principios requieren que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones y reciban igualdad de trato. Lo que ocurrió durante el partido ha generado comprensiblemente una frustración generalizada entre nuestros jugadores, personal y seguidores, que esperaban los más altos estándares de oficio en el mayor escenario del fútbol. Defender los derechos e intereses de la selección nacional egipcia no es un asunto que pueda ser ignorado, minimizado o tratado como secundario. Es una responsabilidad que llevamos con plena convicción y determinación. Cada jugador que usa la camiseta egipcia, y cada aficionado que apoya al equipo, merece justicia, respeto y aplicación igualitaria de las leyes del juego“.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, le protesta al árbitro Francois Letexier (REUTERS/Paul Childs)

De acuerdo con lo publicado este miércoles por el diario As de España, la EFA presentó una queja formal a la máxima entidad del fútbol mundial. “El presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol, Hany Abo Rida, ha presentado una queja oficial contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes tras la derrota 3-2 contra la Argentina”, aseguró el medio en el artículo firmado por su director, José Félix Díaz.

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“Además de pedir explicaciones, en la denuncia se solicita una investigación sobre las decisiones controvertidas en contra de los Faraones y, oficialmente, la exclusión del equipo arbitral francés del resto del torneo debido a sus errores cruciales. Para los egipcios, Francois Letexier y su equipo han sido decisivos para la victoria albiceleste", informó el sitio español de acuerdo con sus fuentes.

Al término del partido, el delantero Mostafa Ziko, a quien le anularon un gol por una evidente falta a Lisandro Martínez, disparó contra el referí europeo. “El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado”. Las declaraciones citadas por el medio brasileño Globo Esporte exhibieron el descontento generalizado. “Realmente quería darles alegría (a los hinchas), pero lo siento. No sucedió. No fue nuestra culpa. Ese árbitro… Parece que este partido estuvo amañado. Íbamos ganando 2-0 y él seguía viniendo hacia nosotros. Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer”, sorprendió Ziko en charla con la transmisión oficial.

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Por último, la Asociación Egipcia de Fútbol también agradeció el apoyo de sus fanáticos durante la Copa del Mundo y destacó el trabajo del cuerpo técnico y plantel en la competencia que los dejó entre los 16 mejores equipos. “Lo que se ha logrado en este campeonato representa un paso importante en el desarrollo del fútbol egipcio, y que la próxima fase será testigo de la continua labor, en cooperación con las instituciones estatales, para implementar un proyecto nacional integral para el desarrollo del fútbol, ampliando la base de práctica, descubriendo talentos y construyendo nuevas generaciones que continúen elevando el nombre de Egipto en foros continentales e internacionales”, cerró.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2