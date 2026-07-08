Construirán un nuevo espacio verde en el terreno de una vieja estación de tranvías de CABA que lleva 60 años cerrada al público

Así quedará la nueva plaza que se construirá en San Cristóbal

Un terreno de casi media manzana que permaneció cerrado al público durante seis décadas volverá a tener vida. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciará la construcción de una nueva plaza de 11.470 metros cuadrados en el barrio de San Cristóbal, sobre un predio que supo ser una de las estaciones de tranvías y trolebuses más activas del sur porteño. El espacio, delimitado por las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución, estuvo vedado al uso público desde 1966, cuando el servicio de trolebús dejó de operar en la ciudad.

La obra no se limita a la creación del espacio verde: abarcará una superficie total de 13.550 m², que incluye la renovación integral de las veredas de toda la manzana, con mejoras en accesibilidad, iluminación y conectividad peatonal. El proyecto es llevado adelante de forma conjunta por el Ministerio de Espacio Público porteño y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), organismo titular del inmueble. San Cristóbal es una de las comunas que históricamente registró déficit de metros cuadrados de superficie verde por habitante, y esta intervención apunta a revertir esa situación para más de 20.000 residentes de la zona.

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El predio tiene una historia que excede por mucho las seis décadas de cierre. Desde 1904, allí funcionó la Estación Constitución del Tramway Metropolitano, un nodo del transporte urbano porteño por el que circulaban cuatro líneas de tranvía con destinos a Plaza Alvear, Once, Plaza Colón y Retiro, y donde los pasajeros podían trasladarse de una línea a otra. La arquitectura ferroviaria de aquel período todavía se reconoce en la fachada ladrillera del edificio sobre la calle Alberti, que el proyecto prevé recuperar y poner en valor para integrarlo al nuevo espacio público.

La trayectoria del predio acompañó las transformaciones del transporte porteño a lo largo del siglo XX. En 1909, el Tramway Metropolitano fue absorbido por la Anglo Argentina, una de las compañías de tranvías de mayor envergadura de la ciudad. En las décadas siguientes, la operación pasó por distintas empresas y una corporación mixta hasta quedar en manos del Estado. A comienzos de los años 50, el tranvía fue discontinuado y la estación reconvirtió su función: comenzaron a operar allí los trolebuses, vehículos eléctricos que tomaban corriente de una línea de cables aérea pero ya no circulaban sobre vías férreas. Las líneas 311 y 312 realizaban desde ese predio un recorrido circular con Retiro.

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Cuando el servicio de trolebús también fue suprimido, en 1966, los recorridos no desaparecieron del todo: sobrevivieron en las actuales líneas de colectivo 61 y 62, que conectan Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los centros de transbordo de Constitución, Retiro y Once. El predio, en cambio, quedó fuera del alcance de los vecinos. En los años siguientes tuvo distintos usos: funcionó como depósito de utilería y equipos de canales de televisión hasta 2014. Hoy, sus grandes galpones almacenan materiales y algunas unidades ferroviarias de subte fuera de servicio, además de albergar oficinas administrativas de SBASE.

El nuevo espacio verde abarcará una superficie total de 13.550 m²

La nueva plaza transformará ese espacio en un área de uso público con equipamiento recreativo y cultural. El proyecto contempla patios de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto pensado para actividades artísticas y la exposición de esculturas. Las estructuras metálicas existentes en el predio serán reutilizadas como pérgolas que generarán zonas de sombra, con luminarias integradas. En toda la plaza se instalarán farolas peatonales para garantizar una iluminación uniforme y reforzar las condiciones de seguridad nocturna.

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El proyecto prevé además la plantación de alrededor de 70 nuevos árboles, vegetación arbustiva y herbácea, y la incorporación de enredaderas que cubrirán las pérgolas para ampliar los sectores de sombra. Se sumarán bancos, mesas y cestos de residuos, y los caminos internos se ejecutarán con bloques de intertrabado de color. Sobre la calle Alberti, la fachada ladrillera del antiguo edificio ferroviario será recuperada e integrada al conjunto. La obra tiene un plazo estimado de ejecución de 14 meses, con finalización prevista para el segundo semestre de 2027.

La fachada ladrillera del antiguo edificio ferroviario será recuperada e integrada al conjunto

Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público porteño, encuadró la obra dentro de una política más amplia de creación de espacios verdes en todos los barrios. “Esta nueva plaza en San Cristóbal forma parte de una política sostenida para que los vecinos tengan más espacios verdes cerca de sus casas, seguros, bien iluminados, con equipamiento y propuestas recreativas para todas las edades”, afirmó el funcionario. En la misma declaración, Baistrocchi anticipó el inicio de nuevas obras en distintos puntos de la ciudad: “El año pasado inauguramos la primera plaza de Villa Santa Rita. Este año comenzamos la construcción de una nueva plaza junto al Mercado de Pulgas, en Colegiales, y en las próximas semanas vamos a iniciar nuevas obras para sumar más espacios verdes en distintos barrios”.

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La plaza de San Cristóbal se inscribe en una serie de intervenciones recientes del gobierno porteño sobre predios subutilizados. En febrero de este año, comenzó la construcción de la Plaza Mercado de Pulgas, en el límite entre Colegiales y Palermo, una obra que sumará 2.101 m² de espacio público junto al tradicional mercado, con la plantación de 50 árboles, nuevas luminarias LED y mejoras en la conectividad peatonal, con beneficio directo para más de 70.000 vecinos.

El terreno lleva 60 años cerrado al público

En las próximas semanas, el gobierno porteño iniciará la construcción del Parque Ferroviario Villa Urquiza, otra reconversión de un predio ferroviario en desuso que aportará 5.920 m² de superficie verde en una zona de alta confluencia de transporte público, entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación de subte Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B. El año pasado, la Ciudad inauguró la primera plaza del barrio de Villa Santa Rita, un espacio de 1.725 m² que respondió a un reclamo vecinal de más de cuatro décadas y benefició a más de 30.000 residentes.

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