El pensamiento de Alberdi, entre la historia y el presente: las claves del nuevo libro de Patricia Kolesnicov

La autora señaló que Juan Bautista Alberdi no proponía perpetuarse en el poder, sino concentrar decisiones con límites constitucionales para superar el sistema de caudillos

Un presidente que sea como un rey. Así se titula el nuevo libro de la periodista y escritora, Patricia Kolesnicov. La obra examina el rol de Juan Bautista Alberdi y su influencia en la construcción del Estado nacional, así como las interpretaciones contemporáneas de sus postulados. La vigencia de sus ideas y el uso actual de Alberdi por parte del presidente Javier Milei, quien recupera frases y conceptos del pensador para inscribir su gestión en la tradición liberal argentina son algunos de los ejes de la obra literaria.

De acuerdo con la autora, la frase “un presidente que sea como un rey” fue empleada por Alberdi para resaltar la necesidad de concentración de poder en el Ejecutivo, en un país fragmentado y sin una administración estatal consolidada.

PUBLICIDAD

Kolesnicov aclaró, en Infobae en Vivo A las Nueve, que Alberdi no proponía la perpetuación en el cargo, sino que defendía una figura ejecutiva fuerte, capaz de superar el sistema de caudillos. “Si no hay uno que concentre el poder y pueda decidir, esto no funciona”, resumió la escritora, quien destacó que la propuesta iba acompañada de restricciones constitucionales.

La portada del libro "Un Presidente Que Sea Como Un Rey" de Patricia Kolesnicov explora la influencia de Juan Bautista Alberdi en el pensamiento del actual presidente argentino, Javier Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paralelismo de Alberdi y Milei

La periodista contó que Milei encuentra en Alberdi un respaldo conceptual para su discurso, aunque el contexto y las necesidades del país cambiaron. “Milei necesita construir una genealogía y ser parte de la historia argentina”, afirmó Kolesnicov y detalló: “Tiene mucho de dónde agarrarse de Alberdi”. Al mismo tiempo subrayó que los liberales históricos impulsaron obras públicas y políticas expansivas en épocas de bonanza económica.

PUBLICIDAD

La autora explicó que para realizar un paralelismo entre Alberdi y el presidente consultó a Javier Milei durante la preparación del libro, aunque el presidente prefirió recomendarle otros interlocutores para abordar el tema. “Yo le escribí a Milei a ver si quería hablar para este libro. Él me recomendó otra gente. Me dijo que no porque ‘Sería pensar que yo estoy a la altura de ese gigante’”, contó la periodista.

El legado de Alberdi y su vigencia en el discurso político

En detalle, la escritora explicó que Alberdi defendió la inmigración europea como motor de desarrollo nacional. Kolesnicov recordó que la Constitución actual, en su artículo 25, mantiene el incentivo a la inmigración europea, una idea que Alberdi consideraba central para poblar el país con trabajadores calificados.

PUBLICIDAD

Óleo de Juan Bautista Alberdi pintado en 1938 (foto: Wikipedia/Congreso de la Nación Argentina)

La frase “gobernar es poblar”, atribuida a Alberdi, sigue vigente como uno de los postulados más citados y discutidos de su pensamiento.

La autora también rescató el carácter cambiante de Alberdi. Señaló que el pensador llegó a proponer la monarquía constitucional como posible sistema de gobierno para Sudamérica, después de observar el fracaso de la república en años de guerra civil. Alberdi escribió sobre la necesidad de adaptar las formas de gobierno a la realidad y no dudó en cambiar de opinión cuando lo consideró necesario.

PUBLICIDAD

Contrapuntos con otros pensadores y el debate sobre el Estado

El libro de Kolesnicov compara a Alberdi con figuras como Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Dalmacio Vélez Sarsfield. Al mismo tiempo resalta las diferencias sobre educación, Estado y desarrollo. La autora subrayó que los debates de aquella época aún resuenan en la sociedad argentina.

Kolesnicov señaló que Alberdi nunca ocupó cargos de gobierno y se mantuvo como un pensador crítico. “Hay un liberalismo de oposición en la Argentina, que es el que piensa su proyecto”, señaló la periodista, quien diferencia entre la teoría y la práctica política.

PUBLICIDAD

El libro Un presidente que sea como un rey de Patricia Kolesnicov analiza el rol de Juan Bautista Alberdi en la construcción del Estado nacional y la vigencia de sus ideas (Ale López)

Alberdi se opuso de manera explícita a la guerra del Paraguay, marcando distancia con Mitre y Sarmiento. Para el pensador, la guerra implicaba una regresión y una pérdida de población, en línea con su preocupación por la prosperidad y el desarrollo. Kolesnicov destacó que, a pesar de los cambios de época, resultan inevitables las comparaciones entre las ideas de Alberdi y las políticas actuales.

Interpretaciones actuales y la búsqueda de sentido

La figura de Alberdi persiste como objeto de discusión y reinterpretación. Patricia Kolesnicov afirmó que cada época y cada lector encuentran su propio Alberdi. El interés renovado por su obra responde a la necesidad de comprender el origen de discursos y políticas que siguen presentes en la vida pública argentina.

PUBLICIDAD

El análisis de Kolesnicov muestra que muchas de las frases y conceptos de Alberdi, como el rechazo a los impuestos excesivos o la defensa de la apertura económica, se replican en el debate contemporáneo. La autora advirtió que el contexto histórico condiciona el sentido de cada idea y que la comparación directa entre pasado y presente requiere cautela.

El libro Un presidente que sea como un rey invita a revisar el pensamiento de uno de los arquitectos del Estado argentino y a reflexionar sobre la relación entre las ideas fundacionales y los desafíos actuales.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.