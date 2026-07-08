El dólar anotó una leve baja tras haber marcado un récord nominal

El dólar mayorista marcó el martes un récord nominal. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Con un monto de USD 585,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó operado este miércoles con una baja de cuatro pesos o 0,3%, a $1.488, luego de haberse negociado el martes en un récord nominal de 1.492 pesos.

El tipo de cambio oficial sostiene una ganancia de seis pesos (+0,4%) en julio, y de 33 pesos y de 2,3% en 2026.

El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.816,64, que dejó al tipo de cambio oficial a 328,64 pesos o 22,1% de ese límite para la libre flotación.

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“El dólar mayorista sigue merodeando los $1.490, a pasitos de los $1.500, un nivel que podría ser psicológico para los operadores pero que debería superarse con naturalidad dentro del camino de un deslizamiento más cercano al ritmo de inflación. Que dicho proceso pueda transitarse con calma es importante para que el balance cambiario siga permitiendo al BCRA comprar divisas -aún a menor ritmo- dentro de una plaza estacionalmente de menor oferta”, analizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público recortó cinco pesos o 0,3% en su precio de venta, a $1.510 en el Banco Nación. El dólar blue también restó cinco pesos a $1.510, tras operarse a un máximo de $1.520 al mediodía.

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En el mercado de dólar futuro hubo cierres mixtos, con bajas para los contratos de plazo más corto y alzas en los contratos de noviembre 2025 en adelante. El monto operado se aproximó a un equivalente en peso a USD 1.500 millones, con un interés abierto ahora por encima de los 3.700 millones de dólares. Según datos de A3 Mercados, la postura más negociada, para fin de julio, cedió cuatro pesos o 0,3%, a 1.498,50 pesos.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se aproximan a los USD 50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019, con el ingreso de un préstamo con garantía Banco Mundial por USD 2.000 millones y un préstamo con garantía del BID por 1.200 millones de dólares.

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El secretario de Finanzas Federico Furiase indicó que “en consistencia con la estrategia financiera explicada por el Ministro, estos préstamos constituyen una fuente de refinanciamiento con condiciones de costo financiero y plazo más óptimas para el Estado de las que resultarían de una colocación en los mercados internaciones bajo las condiciones actuales. Esta fuente de refinanciamiento será utilizada para refinanciar parte de los vencimientos de capital del año 2027, por lo que no constituye un incremento de la deuda”.

“Vale recordar que en lo que respecta al programa financiero 2026, el mismo cierra con un colchón de USD 3.700 millones, potenciando la acumulación de reservas del BCRA y permitiendo cerrar el programa financiero 2027 con supuestos conservadores en relación a las colocaciones en el mercado local -refinanciamiento del capital de Bonares- y a las opcionalidades en términos de fuentes de financiamiento potenciales en las que venimos trabajando hace meses”, agregó Furiase.

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“En el pasado, el Gobierno ha asociado las presiones cambiarias con la demanda de dinero, especialmente en la antesala de las elecciones, cuando la dolarización de portafolios generó presión sobre el tipo de cambio. Aún no estamos en ese escenario, pero creemos que cualquier contexto con una elección competitiva en 2027 probablemente vuelva a reavivar la presión sobre el tipo de cambio entre el segundo y el tercer trimestre de 2027, período en el que esperamos una depreciación real del peso”, evaluó Max Capital.

El economista Marcos Victorica, CEO de BAS Storage, comentó que “el stock de dinero fuera del sistema superó los 284.039 millones de dólares en el primer trimestre del año, según el último relevamiento del Indec. Cabe destacar que la divisa estadounidense atravesó en el primer trimestre de 2025 su mayor caída en más de 50 años. Al pretender proteger sus ahorros mediante la acumulación de dólares, los argentinos incurren una y otra vez en una tarea infructuosa. Ante esta situación, se vuelve fundamental repetir un concepto clave: la liquidez pasiva no es resguardo”.

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