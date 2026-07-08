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La crítica del periodista amigo de Cristiano Ronaldo a los arbitrajes de Argentina en el Mundial: “Todo lleva a que llegue a la final”

Edu Aguirre, panelista del programa español El Chiringuito, aceptó que le anularon bien el gol a Egipto en el choque de octavos de final, pero señaló otros detalles que juzgó polémicos

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El periodista Edu Aguirre habló tras el triunfo de Argentina

El periodista español Edu Aguirre, conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo y su participación en el programa español El Chiringuito, generó controversia tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026. Aguirre, lejos de sumarse a la euforia por la remontada argentina, cuestionó de manera directa el desarrollo del partido y el papel de los árbitros y la FIFA. “Creo que la primera jugada, la del gol anulado, sí que es falta, hay un pisotón y tiene que intervenir, pero el mundo entero no está equivocado. Creo que va más allá de una acción. Creo que todo empezó con una roja clara a Messi en el primer partido que no entró el VAR y no expulsaron a Messi”, sostuvo el periodista, haciendo referencia a la falta de La Pulga frente a Argelia por la primera fecha de la fase de grupos.

En su análisis, Aguirre también puso el foco en las declaraciones previas de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: “Y siguió con las declaraciones de Infantino en las que hablaba que el corazón suyo es argentino y tal. O sea, aquí todo el mundo no se queja porque sí. Lo que yo estoy seguro es de que si esto es un gol a favor de Argentina, el VAR no hubiera entrado. O sea, va más allá de una acción, es que va por muchas. Creo que hay muchas acciones en muchos partidos ya y muchos factores que vemos, que todo lleva a que Argentina llegue a la final”, remarcó Aguirre, señalando una supuesta tendencia en las decisiones arbitrales que, según su visión, favorecen a la Albiceleste.

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En su discurso, el periodista volvió a profundizar su crítica al referirse específicamente a la figura de Lionel Messi y la polémica en torno a una posible expulsión en el debut del torneo: “¿Y lo de Messi, y lo de Messi era roja? Sí. ¿Y que el presidente de la FIFA sea fan de Argentina? Pues tampoco. Entonces la gente está cansada“.

Argentina se impuso a Egipto por 3-2 y clasificó a cuartos de final (Efe)
Argentina se impuso a Egipto por 3-2 y clasificó a cuartos de final (Efe)

En otro tramo del programa, sin perder su tono característico, Aguirre intentó matizar sus palabras en relación a la audiencia argentina y a los seguidores de El Chiringuito: “Sin romper la línea editorial del programa y sin que se enfaden en Argentina y que espero que nos vean mucho en Argentina, creo que están exagerando un poco los argentinos, que le han ganado a Egipto en el último minuto y con polémica. Y que con Cabo Verde fueron a la prórroga. O sea, está muy bien que se hinchen el pecho ahora y pidiendo a Francia y pidiendo a España, pero creo que Argentina no juega tan bien. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, creo que Argentina no juega tan bien”.

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Aguirre, quien durante el partido reaccionó en vivo en el programa, remató su intervención con una reflexión sobre las aspiraciones argentinas: “Han ganado a Cabo Verde en la prórroga, han ganado al ‘todopoderoso’ Egipto de aquella manera y piden a Francia, sí, venga. Y piden a España. Okey... tienen garra, pero yo creo que no está para, a nivel futbolístico, competir, ni con España ni con Francia”. De esta manera, el periodista español planteó un escenario de escepticismo respecto al rendimiento de la Scaloneta, al tiempo que renovó la polémica en torno a la legitimidad de su clasificación.

Las palabras de Aguirre se dieron en un contexto emocional particular, ya que apenas un día antes había mostrado su lado más sensible tras la eliminación de Portugal ante España, expresando su alegría por el triunfo español y su tristeza por la despedida de Cristiano Ronaldo: “Me alegro mucho por la gente de mi país. Y me duele mucho ver cómo Cristiano Ronaldo se elimina, que es amigo mío”.

Argentina se verá las caras con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22 horas (Horario de Argentina) en el Estadio Kansas City.

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