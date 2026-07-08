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Europa lidera el ránking ambiental 2026 de Yale: cuáles son los países que menos contaminan

El índice, que evalúa a 177 naciones con 47 parámetros que van desde la gestión del agua y el aire hasta la conservación de bosques y suelos, advierte que la evolución de las grandes potencias no alcanza para sostener los compromisos climáticos

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El informe que revisa a 177 países sitúa a Estonia, Luxemburgo y el Reino Unido en los primeros lugares y muestra que Japón es el único Estado no europeo dentro del grupo principal
El informe que revisa a 177 países sitúa a Estonia, Luxemburgo y el Reino Unido en los primeros lugares y muestra que Japón es el único Estado no europeo dentro del grupo principal

El avance de Europa en materia ambiental marca un punto de inflexión en la respuesta global ante la crisis climática. El más reciente estudio de la Universidad de Yale posiciona a Estonia, Luxemburgo y el Reino Unido en los primeros lugares de una clasificación que evalúa el desempeño de 177 países en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Según un informe publicado en el diario británico The Guardian, el ranking evidencia el predominio de países europeos entre los 20 mejor posicionados, con Japón como única nación no europea en ese grupo, ubicada en el puesto 16.

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El documento resalta que, aunque distintas regiones lograron avances en la mejora de la calidad del aire y del agua, la respuesta internacional frente a la crisis climática se mantiene por debajo de lo necesario. Grandes potencias como Estados Unidos figuran entre las que muestran un progreso insuficiente respecto a los compromisos para alcanzar emisiones netas cero.

Un liderazgo europeo sostenido y desigualdad global

Infografía sobre el Índice de Desempeño Ambiental de Yale 2026. Muestra mapa de Europa, globos terráqueos, banderas, iconos de sostenibilidad y textos informativos.
Una infografía detalla los resultados del Índice de Desempeño Ambiental de Yale 2026, señalando el liderazgo europeo y el desempeño de 177 naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis elaborado por la Universidad de Yale —realizado desde 2002— evalúa a cada país a partir de 47 parámetros, que incluyen desde la gestión de recursos hídricos y atmosféricos hasta la conservación de bosques, pesquerías y suelos agrícolas. Según The Guardian, la edición 2026 del reporte posiciona nuevamente a Estonia como referente, tras aplicar políticas recientes para limitar la emisión de gases de efecto invernadero y fortalecer la protección de sus ecosistemas.

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Luxemburgo y el Reino Unido ocupan el segundo y tercer escalón, respectivamente, con el país británico ascendiendo dos posiciones desde 2024. Las mejoras británicas se atribuyen a iniciativas en biodiversidad, reducción de contaminantes atmosféricos y menor emisión de gases responsables del calentamiento global. A pesar de estos progresos, el informe subraya desafíos persistentes como la disminución de áreas boscosas y la práctica de pesca de arrastre en el fondo marino.

El especialista en políticas ambientales de Yale, Daniel Esty, explicó al medio británico que “Europa ha tomado la delantera y continúa abordando el cambio climático, aunque no con el mismo ímpetu que tenía hace unos años”.

Estados Unidos, una potencia rezagada ante la emergencia climática

Primer plano de tierra agrietada en un campo con un tallo de maíz verde solitario y otros secos, un campo seco al fondo y un gráfico sobre temperaturas de El Niño.
El documento señala que, pese a mejoras en aire y agua en diversas regiones, los compromisos hacia el objetivo de emisiones netas cero no muestran un avance suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de Estados Unidos en el puesto 27 refleja una ralentización en su política ambiental, incluso durante la última etapa del mandato de Joe Biden, cubierta en el periodo de análisis del índice.

Por otra parte, la situación de India y Bangladesh genera inquietud. Ambos, junto a Laos, se encuentran al final del listado. En el caso indio, la evaluación destaca la reducción de zonas forestales, el uso extendido de pesticidas y las limitaciones en la protección de los océanos como factores principales de su baja calificación.

Avances y desafíos: entre la competencia y la externalización de la contaminación

El informe académico reconoce progresos internacionales en la mitigación de riesgos ambientales históricos, como la contaminación vinculada a la lluvia ácida y el acceso a agua potable segura. En varias zonas, la presión social y el debate político han propiciado mejoras notables en la calidad ambiental. “La contaminación atmosférica ha recibido mucha atención en varios países y, como resultado, se han logrado avances significativos”, sostuvo Esty.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La transferencia de industrias y desechos desde economías desarrolladas hacia mercados emergentes complica la lectura del progreso ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el estudio advierte que la competencia entre países puede ocultar desigualdades estructurales. La externalización de la contaminación —la transferencia de actividades industriales y residuos de países desarrollados hacia economías emergentes— dificulta la evaluación real del avance global. A pesar de este fenómeno, el índice resalta la implementación de alternativas energéticas renovables en numerosos Estados, ante la reducción de costos de la energía solar y eólica.

Además, el índice de Yale sirve de estímulo para la mejora continua. Autoridades de países como Dinamarca, Turquía, Omán y la República Democrática del Congo han consultado al equipo responsable del informe para buscar estrategias que mejoren su posición en la lista.

La edición 2026 del índice ambiental confirma que la voluntad política y la inversión siguen siendo clave para el desarrollo sostenible, mientras la crisis climática plantea nuevos retos que requieren respuestas ágiles y profundas.

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