“Increíblemente frágil”: El Tapiz de Bayeux llega a Londres en un operativo ultrasecreto

El Tapiz de Bayeux llegará a Londres de noche, en una fecha que se mantiene bajo secreto de Estado y bajo protección policial para su exposición en el Museo Británico (Foto: Lou Benoist/Pool/AFP)

El Tapiz de Bayeux, de 1.000 años de antigüedad y que representa la última invasión militar exitosa de Inglaterra, llegará a Londres en los próximos días en plena noche y bajo “protección policial”, según informó el enviado británico que ayuda a coordinar la histórica transferencia.

Sin embargo, Peter Ricketts se mostró reservado sobre la fecha exacta en que el “objeto increíblemente frágil” llegará desde su hogar en el norte de Francia para una gran exposición en el Museo Británico. “No queremos que ocurra ningún incidente indeseado. Por eso mantenemos confidenciales los detalles exactos y la fecha”, dijo Ricketts, al describir el operativo de alta seguridad en torno a la obra del siglo XI. “Cuando esté listo para exhibirse, queremos que millones de personas lo vean”, añadió el exembajador británico en Francia.

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El secreto alrededor del traslado ha hecho poco para enfriar el entusiasmo. Ricketts dijo que “no le sorprendía en absoluto” que el Museo Británico vendiera un récord de 100 mil entradas en el primer día de ventas para la exposición, programada para inaugurarse el 10 de septiembre y estar abierta hasta el 11 de julio de 2027. “Cada niño británico sabe la fecha de 1066, la Batalla de Hastings”, cuando el rey inglés Harold fue derrotado por el invasor normando Guillermo el Conquistador, representado en el tapiz de 68 metros de longitud, dijo.

La batalla cambió el curso de la historia para Inglaterra, Francia y Europa, “pero la mayoría de la gente no conoce el tapiz, la mayoría no ha estado en Bayeux” para verlo, señaló Ricketts. Bordado con hilo de lana, el tapiz narra su historia en palabras e imágenes, pero sus orígenes han estado envueltos en cierto misterio y mucha especulación.

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Es la primera vez que el tapiz —que normalmente se encuentra en un museo en Bayeux, en el noroeste de Normandía— será transportado y exhibido en el Reino Unido. Para su travesía a través del Canal de la Mancha, el tapiz ha sido “doblado como una cortina” y “colocado en un contenedor de altísima tecnología” con controles de clima y vibración para proteger el delicado bordado. “Vendrá en un camión, cruzará el túnel del Canal de la Mancha en un servicio de ferry, y luego será llevado directamente a Londres, a la parte trasera del Museo Británico”, dijo Ricketts.

El Tapiz de Bayeux, bordado con hilo de lana y de 68 metros de largo, narra en palabras e imágenes un episodio clave de la historia de Inglaterra y Francia (Foto: REUTERS/Ardee Napolitano)

La complicada transferencia del tapiz, que fue prometido como préstamo por el presidente francés Emmanuel Macron, es el resultado de más de un año de negociaciones para el exembajador.

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“Memoria imborrable”

A pesar de los temores expresados por algunos sobre el transporte de la antigua obra de arte, Ricketts no dudó. “Vi a los expertos trabajar juntos, los conservadores, las personas que realmente conocen los riesgos de mover el objeto”, dijo quien ahora ocupa un escaño en la Cámara de los Lores, la cámara alta no electa del Reino Unido.

“Si hubieran dicho que es imposible hacerlo sin dañar el tapiz, nadie les habría presionado por ello. Pero su enfoque fue siempre — vamos a encontrar la manera de hacerlo con seguridad, y uno a uno fuimos superando todos los problemas”, añadió el funcionario.

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En cuanto al seguro, que ha valorado el tapiz en unas 800 millones de libras (casi 1.100 millones de dólares), respaldadas por el Tesoro británico, se está haciendo todo lo posible para garantizar que no sea necesario recurrir a él. “Todo nuestro trabajo es para asegurar que el tapiz regrese a Francia — y regresará a Francia, lo prometo, sano y salvo”, afirmó Ricketts.

“Por supuesto, si hay daños, sí, el contribuyente británico tiene que pagar las indemnizaciones. Pero eso solo demuestra lo serios que somos respecto a garantizar que regrese en buen estado”. Una vez en Londres, el tapiz será exhibido en posición horizontal, por primera vez, en una vitrina especialmente diseñada, en una “coreografía con, creo, 80 conservadores diferentes — un trabajo intensamente cuidadoso y difícil”.

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La exposición del Museo Británico sobre Tutankamón —que atrajo un récord de 1,69 millones de visitantes en 1972— transformó la forma en que los visitantes veían el antiguo Egipto. “Creo que el tapiz tendrá el mismo efecto para millones de personas”, indicó el enviado, agregando que “dejará una memoria imborrable”. “Creo que esto cambiará la manera en que la gente piensa sobre el pasado”.

Fuente: AFP