La baja pavimentación y los cuellos de botella fronterizos elevan la presión inversora sobre la logística de Centroamérica

Manos sobre un mapa físico de Centroamérica señalan rutas de transporte con miniaturas de vehículos y marcadores, junto a una carpeta con el logo de SIECA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centroamérica necesita invertir USD 52,488 millones en infraestructura logística antes de 2035 si quiere consolidarse como un territorio competitivo a escala global, según el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística aprobado por los países miembros del istmo.

El plan contempla 374 proyectos estratégicos que abarcan carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos. Tres países concentran la mayor presión de capital: Costa Rica, El Salvador y Guatemala, cada uno con requerimientos que superan los USD 9,000 millones en obras prioritarias.

La quinta economía de América Latina y sus brechas internas

La región ya ocupa ese lugar en el escalafón latinoamericano, con un Producto Interno Bruto que supera los USD 386,000 millones y una población de más de 52 millones de habitantes, de acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

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El sistema logístico moviliza cerca de 195 millones de toneladas métricas al año, con Panamá a la cabeza del movimiento de carga marítima.

La infraestructura disponible incluye 44 puertos marítimos, 21 aeropuertos internacionales y 148 mil kilómetros de carreteras. El problema es que solo el 44% de esa red vial está pavimentada, una cifra que esconde una brecha interna pronunciada: Costa Rica pavimentó el 68% de sus vías, mientras que Nicaragua apenas alcanza el 19.5%.

La maqueta de infraestructura logística centroamericana muestra el transporte de carga por tierra, mar y aire, junto con el logo de la SIECA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá encabezó en 2025 el crecimiento del tráfico aéreo en Centroamérica con un alza del 9% y casi 21 millones de pasajeros, según Centroamérica360, en un año en que Costa Rica, Guatemala y El Salvador también movieron más de cinco millones de viajeros o rozaron ese umbral.

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El repunte de pasajeros coincidió con el peso regional de Panamá en el transporte de mercancías. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el país concentró en 2023 el 63.7% de la carga regional, con unos 8.3 millones de TEUS.

Costa Rica transportó 6.4 millones de pasajeros en 2025 y registró un crecimiento interanual del 3.2%, mientras Guatemala movilizó 5.1 millones con un avance del 3.8%, citó el medio. El Salvador alcanzó 5.2 millones.

Qué proyecta el Plan Maestro Regional 2035

El plan aprobado por los gobiernos centroamericanos prioriza la modernización de pasos fronterizos y la coordinación aduanera, dos puntos que la SIECA identifica como cuellos de botella para el tránsito comercial.

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La integración de esos cruces es considerada condición para avanzar hacia un esquema de mercado único centroamericano.

Un corredor logístico centroamericano integra una autopista, un tren de carga, un puerto marítimo con grúas y un aeropuerto en la distancia, con el logo de la SIECA en un cartel de entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá y El Salvador aparecen en el documento como las plataformas logísticas y aéreas del istmo. Sobre ellas recae buena parte de la expectativa de posicionar a la región como un corredor competitivo frente a otros bloques de América Latina.

Los obstáculos que frenan la ejecución

La SIECA advierte tres frenos concretos: la lentitud en la ejecución de proyectos, la heterogeneidad en el nivel de desarrollo de infraestructura entre países y la falta de financiamiento sostenido. El informe no ofrece un modelo de financiamiento cerrado, sino que apunta a la cooperación internacional y a esquemas de inversión privada como vías de respaldo.

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La dinámica comercial de la región sigue en ascenso pese al entorno internacional adverso, según el mismo informe. Esa resistencia es el argumento central que la SIECA usa para justificar la urgencia de las inversiones y la profundización de la integración regional.