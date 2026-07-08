Guatemala

El Congreso de Guatemala abre sus comisiones a 150 universitarios como diputados por unos días

La etapa, prevista del 6 al 8 de julio, reúne a 150 universitarios en 35 bancadas que interrogan a instituciones públicas y ajustan iniciativas sobre seguridad antes del debate en el hemiciclo

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Jóvenes sentados en mesas con micrófonos y botellas de agua en un salón formal. Pantalla grande con el logo 'Moot Legislativo Interuniversitario 2026' al fondo.
Participantes de la tercera edición del Moot Legislativo Interuniversitario 2026 asisten a una sesión en un salón formal, con una pantalla grande que muestra el logo del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República de Guatemala abrió esta semana sus comisiones a 150 universitarios para que, convertidos en diputados por unos días, elaboren y defiendan propuestas sobre seguridad ciudadana en un ejercicio que ya produjo iniciativas que llegaron al Pleno y que este año cerrará con una simulación parlamentaria en el Hemiciclo.

La tercera edición del Moot Legislativo Interuniversitario 2026 es la más grande desde su creación. Pasó de 20 equipos en la primera edición a una convocatoria de 2026 con 118 equipos y más de mil interesados, de los cuales fueron seleccionados 70.

Los estudiantes están organizados en 35 bancadas y asumen tareas de fiscalización, debate y defensa de proyectos de ley.

La fase de citaciones se desarrolla del 6 al 8 de julio y replica el funcionamiento real de las comisiones legislativas, con preguntas directas a funcionarios del Organismo Ejecutivo, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras dependencias estatales.

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El certamen es coordinado por el diputado Julio López, quinto secretario de la Junta Directiva, con apoyo de la Dirección Legislativa y la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa. El diseño del ejercicio busca que los participantes no solo redacten una ley, sino que entiendan el problema que intentan regular, revisen la normativa vigente y contrasten sus propuestas con la experiencia institucional del Estado.

Ocho personas, seis mujeres y dos hombres, de pie frente a una pared blanca con el logo del Congreso de la República y su nombre
Un grupo de ocho personas posa frente al logotipo del Congreso de la República y su nombre grabado en una pared blanca. (Congreso de la República de Guatemala)

El ejercicio ya derivó en dos iniciativas presentadas ante el Pleno

Las dos ediciones anteriores dejaron resultados legislativos concretos. De esos procesos surgieron la iniciativa 6443, sobre fomento del pensamiento crítico en la educación nacional, y la 6680, sobre gestión de la contaminación por olores, ambas presentadas ante el Pleno del Congreso para continuar su trámite.

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En la primera jornada, el equipo Iuris Custodes dialogó con la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre una propuesta para prevenir el reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales. Los estudiantes identificaron el desempleo y la deserción escolar como factores de vulnerabilidad y plantearon la necesidad de trabajo interinstitucional para proteger a la niñez y la juventud.

La bancada Sinergia se reunió con representantes de la Policía Nacional Civil para analizar el uso de drones tácticos en operaciones de seguridad y los marcos de coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil. La bancada Alianza Legislativa de Seguridad de Huehuetenango consultó al Ministerio de Finanzas Públicas sobre el fortalecimiento de la seguridad informática del Estado tras los ciberataques contra sistemas gubernamentales.

En esa audiencia, las autoridades señalaron que la infraestructura tecnológica sigue en proceso de fortalecimiento. También indicaron que algunos sistemas aún mantienen restricciones.

El equipo Ágora Galileo presentó una iniciativa para crear un régimen especial de medidas extraordinarias contra organizaciones criminales. La propuesta se centra en prevención, investigación y persecución penal, y fue discutida con funcionarios del Sistema Penitenciario.

Tres hombres vestidos con trajes azules sentados a una mesa oscura en una sala de conferencias. Hay micrófonos y ordenadores portátiles
Tres hombres con trajes azules asisten a una reunión en una sala de conferencias con micrófonos y ordenadores portátiles sobre la mesa, mientras otras personas observan. (Congreso de la República de Guatemala)

Las consultas técnicas se concentraron en seguridad, prevención y sistema penitenciario

La bancada Musna celebró audiencias con la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación y con la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil. En esas reuniones, los funcionarios expusieron que Guatemala tiene aproximadamente 40 mil agentes para una población cercana a 18 millones de habitantes.

Ese déficit fue vinculado por las autoridades con la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la coordinación con municipalidades. La segunda jornada concentró varias consultas técnicas en el Sistema Penitenciario.

La bancada Cunori, del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Chiquimula, presentó una propuesta de reinserción social a través del trabajo y la educación. En una citación virtual, los funcionarios informaron que el 90% de los reclusos realiza actividades laborales dentro de los centros carcelarios.

La bancada Sexto Estado, del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Quetzaltenango, expuso un proyecto sobre la carrera penitenciaria. Su discusión se enfocó en los retos para reclutar y retener personal en esa institución.

La bancada Ala Legislativa, de la Universidad del Istmo en Fraijanes, planteó la creación del Sistema Nacional de Videovigilancia. Representantes de la División de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional Civil explicaron que el Ministerio de Gobernación impulsa proyectos para ampliar el uso de cámaras corporales, equipar radiopatrullas e incrementar la videovigilancia en coordinación con municipalidades y comunidades.

La bancada No Ji, de la Universidad Mariano Gálvez de Antigua Guatemala, consultó a la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia sobre un marco legal permanente para la participación comunitaria. Su propuesta está basada en indicadores de percepción de inseguridad.

Las citaciones se realizaron en salones de Casa Larrazábal, la Sala del Pueblo y el salón de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El proceso concluirá con una simulación plenaria en el Hemiciclo Parlamentario, donde los 35 equipos defenderán las iniciativas construidas durante la competencia.

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