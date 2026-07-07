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“Queremos que sea la próxima Scarlett Johansson”: una actriz creada por IA protagonizará una película

La actriz virtual Tilly Norwood, cuya aparición causó revuelo en Hollywood a finales del año pasado, será la “protagonista” de un largometraje

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La actriz virtual Tilly Norwood protagonizará la película "Misaligned", producida en parte con inteligencia artificial
La actriz virtual Tilly Norwood protagonizará la película "Misaligned", producida en parte con inteligencia artificial

La actriz virtual Tilly Norwood, cuya aparición causó revuelo en Hollywood a finales del año pasado, será la “protagonista” de un largometraje, anunció el lunes el estudio Particle6, responsable del este filme que será producido, en parte, con inteligencia artificial.

La película se titula Misaligned, en referencia a al concepto de alineación de la IA, que consiste en enseñar a las máquinas para que se ajusten a los valores y objetivos humanos.

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Al ser consultada por esta agencia, una portavoz de Particle6 indicó que aún era demasiado pronto para hablar de la distribución de la película, ya sea en salas o en streaming, o de una fecha de estreno.

El estudio indicó que en el proyecto trabajarán profesionales de la industria tradicional del cine y la televisión, como guionistas, técnicos y actores reales.

“La IA puede ser el soporte de una ficción de calidad, pero solo si integra de forma sustancial los conocimientos, las competencias y el criterio humanos”, explicó el lunes la directora de esta empresa británica, Eline van der Velden, creadora de Tilly Norwood, citada en un comunicado.

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Esta actriz de IA, con el aspecto de una veinteañera pelinegra, se hizo famosa con la publicación en la red de un video promocional en julio de 2025.

La comparación de Tilly Norwood con Scarlett Johansson y Natalie Portman desató conmoción en Hollywood por el uso de la inteligencia artificial
La comparación de Tilly Norwood con Scarlett Johansson y Natalie Portman desató conmoción en Hollywood por el uso de la inteligencia artificial

“Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Nathalie Portman”, declaró entonces su creadora.

Estas palabras crearon conmoción en Hollywood, que antes había denunciado el uso de imágenes de actores reales para para generar los modelos de IA.

La polémica llevó a Van der Velden a asegurar que su creación “no era un sustituto de un ser humano”.

“Nuestra ambición con Tilly Norwood siempre ha sido mostrar a la industria creativa lo que era posible con la IA en un momento dado”, afirmó el lunes la directora de Particle6.

Los estudios de la industria de Hollywood llegaron a un acuerdo con el sindicato de actores SAG-AFTRA sobre el uso de la IA en las producciones.

Fuente: AFP.

Fotos: Particle6/ Handout vía Reuters.

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Tilly Norwood“Misaligned”CineHollywoodInteligencia artificial

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