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El mensaje de la figura de Inglaterra desde el hospital tras la operación por la insólita lesión que sufrió durante los festejos

Jordan Henderson subió una foto en la clínica tras ser operado de la muñeca izquierda. Su equipo jugará los cuartos de final del Mundial ante Noruega

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La foto que compartió el inglés Jordan Henderson en el hospital tras ser operado de su muñeca izquierda (Instagram)
La foto que compartió el inglés Jordan Henderson en el hospital tras ser operado de su muñeca izquierda (Instagram)

La selección de Inglaterra logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de vencer 3-2 a México en el estadio Azteca en un encuentro con tintes dramáticos, pero sufrió una baja inesperada por una insólita lesión de Jordan Henderson. El experimentado futbolista saltó un cartel publicitario, pero resbaló y cayó de bruces contra el suelo, apoyando todo el peso del cuerpo sobre su muñeca izquierda.

La estrepitosa caída le provocó al jugador de 36 años una fractura y lesiones en el hueso de su antebrazo izquierdo (radio), por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. El ex mediocampista del Brentford y ex Liverpool, quien se perderá el resto de la competencia, compartió a sus seguidores una fotografía desde la clínica en Kansas City recostado en la camilla, con buen semblante y un yeso en su brazo lastimado. Alrededor de él se encuentran los médicos que intervinieron en la operación.

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“La cirugía está terminada. Ahora, a prepararnos para el gran evento del sábado”, comenzó Henderson en su posteo de la red social Instagram, en relación al partido que jugará Inglaterra ante Noruega, en Miami, por el pase a la semifinal de la Copa del Mundo.

“Gracias a todo el personal que me cuidó en el instituto ortopédico de Kansas City. Especialmente los tres cirujanos que llevaron a cabo la operación. Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J Winston y Dr. Kirk McCullough”, completó Henderson en su comentario. La publicación tuvo múltiples reacciones de sus compañeros de equipo como Jude Bellingham, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Elliot Anderson, Ezri Konsa, Anthony Gordon y la cuenta oficial de la selección de Inglaterra. Todos pusieron un emoji de corazón, símbolo del amor que sienten por su compañero de equipo.

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Varios jugadores de fútbol y personal médico en un campo de césped. Un jugador con uniforme de Inglaterra está recostado en el suelo, siendo atendido por dos hombres. Otros jugadores están de pie
Miembros del equipo médico asisten a Jordan Henderson, jugador de la selección de Inglaterra, en el césped durante un partido.

La insólita lesión de Henderson se produjo cuando el plantel inglés se acercó a la tribuna ocupada por sus aficionados, mientras varios jugadores cantaban Wonderwall, de Oasis, cerca del arco. En ese momento, el ex capitán del Liverpool intentó superar la valla publicitaria que separaba el campo del sector de celebración.

En la maniobra resbaló, perdió el equilibrio y cayó con el peso del cuerpo sobre el brazo izquierdo. El partido se había jugado bajo una intensa lluvia desde antes del inicio, un contexto que condicionó el estado del césped y del entorno del campo.

Según la BBC, la reacción en el banco inglés fue inmediata. Jugadores y miembros del cuerpo técnico pidieron el ingreso de los médicos apenas advirtieron la gravedad del golpe, y los sanitarios entraron al césped de inmediato para asistirlo. El medio británico añadió que Henderson recibió oxígeno mientras seguía en el suelo con claros gestos de dolor. Luego fue retirado en camilla, protegido por un cordón humano a su alrededor para resguardar su intimidad en medio de la conmoción.

El entrenador Thomas Tuchel expuso la preocupación del cuerpo técnico con una evaluación directa ante los medios: “No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave”.

La clasificación inglesa quedó atravesada por el accidente al cierre de una noche de alta exigencia en México. Jude Bellingham marcó dos goles en apenas 98 segundos durante la primera parte y le dio a Inglaterra una ventaja temprana, antes del descuento mexicano convertido por Julián Quiñones.

El partido se complicó todavía más para el equipo de Tuchel tras la expulsión de Jarell Quansah luego de una revisión del VAR. Más tarde, Harry Kane amplió de penal y Raúl Jiménez volvió a acercar al seleccionado local.

El encuentro terminó después de más de 11 minutos de tiempo añadido. Esa secuencia desembocó en el alivio inglés, los festejos frente a la tribuna y, pocos segundos después, en la caída que cambió por completo el clima de la clasificación. Kane intentó transmitir una primera señal de calma cuando fue consultado por el estado de su compañero: “Jordan se cayó ahí. Creo que está bien”.

Bellingham también se refirió a la situación, aunque evitó ofrecer precisiones médicas: “Henderson está algo molesto, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control. No soy la persona más indicada para dar muchos detalles, ya que desconozco la situación, pero todos estuvieron ahí para apoyarlo”.

Inglaterra seguirá su camino en el torneo ante Noruega, que avanzó de ronda tras vencer 2-1 a Brasil con dos goles de Erling Haaland y selló la eliminación de la selección sudamericana.

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