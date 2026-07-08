Rafael arrasaó en Nueva York: su gran retrospectiva en el Met fue la más visitada del museo desde 2018

Rafael arrasó en Nueva York: su gran retrospectiva en el Met fue la más visitada del museo desde 2018 (Crédito: The New York Times)

La exposición Rafael: Poesía Sublime del Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York cerró sus puertas tras convertirse en la muestra más visitada de la institución desde 2018, atrayendo a un total de más de 562.000 personas durante sus tres meses de apertura.

La histórica retrospectiva, que bajó el telón el pasado 28 de junio, recibió una extraordinaria media de 6.800 visitantes diarios, una cifra que representa casi la mitad de todo el público que acudió al museo neoyorquino durante este periodo.

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Con estos datos, la muestra se sitúa en el podio de las más exitosas del Met en los últimos diez años, superada únicamente por Miguel Ángel: Dibujante y diseñador divino (2017-18) -que también fue comisariada por la curadora del Met de origen chileno Carmen Bambach- y la exitosa exposición del Instituto del Traje Cuerpos celestiales: La moda y la imaginación católica (2018).

La muestra dedicada al genio de Urbino cerró con más de 562.000 asistentes en tres meses, una marca que la metió entre las exhibiciones más exitosas de la última década en el recinto neoyorquino (Crédito: The New York Times)

Max Hollein, director y director ejecutivo del Met, destacó en un comunicado la alegría de la institución al ver cómo “un número tan excepcional de visitantes” aprovechó la oportunidad de “experimentar la impresionante variedad de su genio creativo” a través de una reunión de obras maestras “única en la vida”.

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Rafael: Poesía Sublime se despide habiendo hecho historia como la primera retrospectiva internacional e integral en Estados Unidos dedicada a Raffaello di Giovanni Santi (1483-1520).

A lo largo de sus salas, la exhibición logró reunir 237 obras -más de 170 de la mano del propio Rafael-, combinando pinturas, dibujos, artes decorativas y tapices procedentes de 62 colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

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(Crédito: The New York Times)

Tal y como explicó la comisaria Carmen Bambach el pasado marzo, coincidiendo con la inauguración, la exposición no solo buscaba celebrar la maestría técnica del artista, sino también zanjar los debates históricos sobre la autoría de sus obras.

Al colocar los estudios preparatorios junto a las pinturas, el Met logró exponer la inconfundible “energía” y “continuidad técnica” del genio de Urbino frente a la de los colaboradores de su taller.

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Entre los grandes hitos que el público pudo contemplar durante estos meses destacó un préstamo excepcional del Patrimonio Nacional de España: tres majestuosos tapices de la serie de Felipe II que nunca antes habían cruzado el Atlántico.

Fuente: EFE