La sugerente respuesta del técnico de Francia cuando le preguntaron por la terna arbitral argentina en el duelo ante Marruecos

Didier Deschamps evitó criticar la designación de Facundo Tello en Francia-Marruecos (Crédito: Reuters/Brian Snyder)

El árbitro francés Francois Letexier fue uno de los grandes protagonistas durante la jornada de este martes, luego de que la selección de Egipto se quejó por sus correctos fallos arbitrales en los octavos de final del Mundial 2026. La sanción de un penal para Argentina, un gol anulado para el elenco africano y un reclamo por una presunta infracción en el área Albiceleste en la jugada que terminó con el 3-2 final de Enzo Fernández lo ubicaron en el centro de la polémica, pero su compatriota Didier Deschamps respaldó su actuación. En este sentido, el entrenador de Francia evitó polemizar sobre la designación del argentino Facundo Tello como juez principal del duelo de este jueves ante Marruecos por los cuartos.

Según consignaron los medios franceses L’Équipe, RMC Sport y Le Parisien, Deschamps fue consultado en la conferencia de prensa de este miércoles sobre el nombramiento de Tello, sumado a que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR en el duelo que iniciará a las 17 (hora argentina) en Boston: “Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido”.

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El seleccionador de 57 años aclaró que “siempre hay decisiones que pueden generar debate” en torno al papel arbitral y agregó: “Todo depende de la perspectiva”. Pero evitó profundizar su mirada en la labor de Tello: “Pueden cuestionarlo, pero yo actúo bajo el principio de que hay citas programadas y no podemos hacer nada al respecto. Me aseguro de confiar en los árbitros”.

“Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival”, se sinceró. A continuación, buscó darle un corte a la situación: “Todo lo contrario. Está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible”.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Lo cierto es que la designación de Francois Letexier como árbitro principal de Argentina-Egipto significó una alarmante falta de prudencia de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Fue un error político e institucional que atentó contra la imagen de imparcialidad que debe proteger una Copa del Mundo, ya que Albicelestes y franceses mantienen una rivalidad futbolística desde la final de Qatar 2022 y ambos equipos continúan en la pelea por el título.

Sin embargo, el trabajo del experimentado juez, uno de los mejores de Europa, fue impecable. Su primera decisión importante fue la sanción de un claro penal por una infracción de Haissem Hassan a Nicolás Tagliafico, que fue malogrado por Lionel Messi en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, Egipto ganaba 1-0 y Mostafa Ziko marcó el segundo tanto, pero el encargado francés del VAR, Jérome Brisard, advirtió una evidente falta a Lisandro Martínez en el origen de la jugada y llamó a Letexier, quien miró todo en el monitor, invalidó el gol y cobró tiro libre para el campeón del mundo en campo rival.

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Sobre el final, el cuadro de la Confederación Africana de Fútbol reclamó presuntos penales inexistentes a Mohamed Salah y Hamdy Fathy en la acción terminada por Enzo Fernández en la red. Previo al saque de mitad de cancha, fue expulsado un ayudante egipcio que intentó increpar a Messi de forma violenta. Y al término del encuentro, Ziko apuntó su mirada hacia un único culpable: “El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado”. “Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer”, lanzó en un tono irónico.

Más allá del tanto anulado, Mostafa Ziko marcó el 2-0 de Egipto minutos después, pero su equipo no pudo sostener el resultado (Crédito: Reuters/Brett Davis)

La histórica remontada de la Celeste y Blanca en 13 minutos maravilló al mundo. El diario AS de España se destacó con uno de los títulos más llamativos: “Dios ha resucitado”. Incluso, el periodista James Horncastle escribió una particular columna en The New York Times sobre lo que genera el equipo de Lionel Scaloni: “No es de extrañar que los argentinos sigan a su selección a todas partes. Esto es más que patriotismo. Es una adicción. Todo el mundo te dice que no es sano. Sabes que deberías dejarlo. Pero nada te ha hecho sentir así antes y ansías volver a sentir esa sensación una y otra y otra vez”.

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Por otro lado, Didier Deschamps analizó a Marruecos en vísperas a una reedición de la semifinal ganada 2-0 por Francia en el Mundial de Qatar: “Tendremos que estar en nuestro mejor nivel porque es un equipo de alta calidad. Han tenido un cambio de entrenador, pero siguen siendo competitivos según sus resultados. Tienen algunos jugadores muy buenos que conocen muy bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen muy bien a ellos. Algunos juegan en el mismo club. Sabemos qué esperar”

Además, evitó confirmar si Aurélien Tchouaméni estará a disposición para este duelo y fue interrogado sobre si la FIFA anuló la tarjeta amarilla mostrada a Michael Olise en los octavos contra Paraguay: “No ha cambiado nada al respecto. Esta mañana recibimos una comunicación de la FIFA, se mantiene en vigor”. El pedido de Les Bleus se produjo después de que la casa madre haya habilitado a Folarin Balogun, a pesar de haber sido expulsado durante el cotejo de Estados Unidos ante Bosnia. A partir de esto, solicitaron que se le retire la cartulina a Olise sin éxito por considerar que estaba mal mostrada.

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LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)

* Horarios de Argentina