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La profunda reflexión de dos periodistas de Brasil que se hizo viral: por qué Argentina recuperó su esencia y la Verdeamarela sufre

El análisis se dio luego de la eliminación del Mundial del plantel dirigido por Carlo Ancelotti y la épica clasificación de La Scaloneta a cuartos de final

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Argentina selló su boleto para los cuartos de final del Mundial 2026. Brasil quedó eliminado en octavos por Noruega, resultado que profundizó la crisis de su fútbol y particularmente de su seleccionado nacional. Estos panoramas dejaron una montaña de análisis para hacer y los periodistas brasileños, más allá de la inesperada derrota contra los noruegos, permanecen en Estados Unidos para la cobertura mundialista y se fijan de lleno en lo que ofrece la Albiceleste.

La esencia del fútbol argentino creó una identidad de juego y puedes buscar ese consciente colectivo. Brasil ya no tiene esa esencia del fútbol, el ‘joga bonito’ que mucha gente menciona, ¿dónde está? ¿Dónde está el fútbol brasileño?“, se preguntó primeramente el periodista Thiago Simões del programa Mundo F de ESPN Brasil.

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Y luego ahondó: “El fútbol brasileño tiene como esencia el jugar bonito. Cuando buscas esa esencia, creas la identidad, personalizas aquello que es el fútbol brasileño, y entonces ahí la garra aparece. Parece algo muy lúdico lo que estoy diciendo, pero son ingredientes que entran en el juego, además de la calidad técnica, además de la capacidad de cada jugador. El lado psicológico entra de una manera que hemos perdido”.

Simões también dejó una interesante comparación respecto al nivel de apoyo de los fanáticos argentinos y brasileños en la victoria y en la derrota: “Mucha gente dice que el hincha argentino apoya a su selección y que a los brasileños no les gusta apoyar a la suya, les gustan los títulos. El argentino está ahí apoyando, va a perder, pero seguirá apoyando. El brasileño, no. En cierta forma, hay una cuestión de amor y odio con la selección porque no conquista títulos, porque tal jugador no logró hacer lo que debía hacer. Entonces tenemos que volver a buscar nuestra esencia”.

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Al mismo tiempo, el cronista André Kfouri, de la misma cadena, marcó como punto de quiebre lo ocurrido posteriormente al título de Brasil en Copa América 2019: “Después de la derrota, fracaso y decepción en esa competencia, Argentina cambió. Scaloni, que era considerado una carta fuera de la baraja, fue mantenido, en parte, por falta de opciones. A Scaloni lo mantuvieron diciendo ‘ya estás ahí, quedate ahí’. A partir de ahí, se hizo una recuperación en términos de estilo de juego, en términos de identidad. Argentina empezó a actuar y tomar decisiones colectivas para conformar su grupo en la selección, en el sentido de jugar un fútbol que en Argentina se llama ‘La Nuestra’. ¿Qué es eso? Es ‘nuestra manera, nuestra forma’“.

Sobre este concepto, el periodista brasileño profundizó: “Los argentinos siempre fueron rebeldes, histórica y culturalmente, respecto a los intentos de decirles cómo deben ser o hacerse las cosas. Cuando el fútbol llegó a Argentina, de la misma manera que llegó a Brasil en barcos ingleses, ellos nunca pensaron ‘así como se juega’, dijeron “no, nosotros tenemos nuestra manera’. En Brasil eso también sucedió, pero de una manera diferente. Entonces, ¿qué es ‘La Nuestra’? No es nada muy complicado. Es un juego colectivo, de elaboración, de superioridad técnica, de toques cortos, de un equipo de fútbol moviéndose en el campo de manera ordenada, muy dependiente de las interacciones entre jugadores. Muchas cosas quedan a cargo de la intuición de estos atletas, siempre y cuando sea trabajado en los entrenamientos. Eso hizo que Messi dejara de ser un salvavidas y pasara a ser un jugador para marcar la diferencia. Sus compañeros dejaron de mirar a Messi en el sentido de: ‘Por favor, resuelve nuestros problemas’, y pasaron a verlo en el sentido de: ‘Estamos aquí juntos para que tú brilles’“.

Existe una conclusión final que elaboró en base a los resultados positivos de Argentina que están a la vista en el último tiempo: “Esto creó las llamadas relaciones socio-afectivas dentro del equipo, que son tan importantes, fundamentales. ¿Existe éxito en el fútbol sin eso? Claro que existe. No todos los equipos lo tienen, pero los que lo tienen nos muestran cosas diferentes, como esta Argentina nos ha mostrado, y hoy fue un ejemplo más de eso. Y desde entonces los argentinos ganaron la Copa América, en la edición siguiente, venciendo a Brasil en el Maracaná, ganaron la Copa del Mundo en Qatar y cada vez que Argentina entra al campo, existe una gran celebración del título que ganaron. La misión de Qatar era darle a Messi la copa que le faltaba. La misión que existe ahora es prolongar la carrera de Messi. Eso explica muchas cosas que han ocurrido en el campo, incluso con los problemas y defectos colectivos que muestra Argentina“.

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