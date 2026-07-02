Cultura

La “originalidad extraordinaria” de la música argentina, según Diego Fischerman

El periodista y crítico musical, que presentó en Infobae en Vivo su libro ‘Hoy desperté cantando está canción’, afirmó: “No sé si muchos lugares tienen una historia que se haya entrelazada en nuestras vidas como acá”

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Diego Fischerman
Diego Fischerman pasó por el streaming de Infobae para hablar de su nuevo libro: “Hoy me desperté cantando una canción”

¿Cuál es el ADN de la música argentina? “Pasa en todas partes, pero en Argentina, y esto no es chauvinismo, a diferencia de otros lugares, tiene un territorio de la canción que abrevó en muchos géneros que había en todas partes del mundo y tuvo una originalidad extraordinaria”, dijo el investigador Diego Fischerman en su paso Infobae en Vivo. “No sé si muchos lugares tienen una historia tan rica, tan variada, tan original y que se haya entrelazada en nuestras vidas como acá”, agrega.

En Hoy desperté cantando esta canción, Fischerman recorre más de cien años de música nacional en un libro que propone leerse como una “playlist” y, a la vez, como un ensayo: cada capítulo funciona como parte y como todo, con relatos que contienen otros. La obra se presenta como una radiografía musical y una partitura cultural de la lengua popular, en la que cada canción permite reconstruir una época.

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“Hay un hilo conductor que tiene que ver con la condición humana: un pacto de que la palabra cantada es más poderosa que la palabra. Decir ‘te amo’ es una cosa y cantarlo es otra. Hablarle a un Dios está bien, pero cuando se le canta es otra historia”, explica Fischnerman.

Diego Fischerman, autor de "Hoy desperté cantando esta canción"

El itinerario del libro incluye escenarios y tensiones de Buenos Aires, del arrabal al centro, y cruza hitos como la invención del disco, la Semana Trágica, la Década Infame, la irrupción del “malón folklórico”, la protesta, el rock de “extraños de pelo largo”, Onganía, el Di Tella, los sótanos de la resistencia y la exploración, una guerra en castellano, el derrumbe, el estallido y la “resurrección”.

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A lo largo del recorrido aparecen Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo, María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Luis Alberto Spinetta, Moris, Manal, Charly García, Ramona Galarza, Aníbal Troilo, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Carlos “Indio” Solari, Homero y Virgilio Expósito y Fito Páez. El texto describe compositores e intérpretes como autores de piezas “únicas” en las que conviven historias unidas a la Historia y sugiere buscar, en lo familiar, “lo que nunca antes habíamos escuchado”. En el streaming aseguró: “Mis gustos no tienen ninguna importancia salvo para mí. No todas las músicas que nombre me gustan. No es lo mismo lo importante que lo bello”.

Portada de libro de Diego Fischerman con título y subtítulo, que presenta una fotografía en blanco y negro de Carlos Gardel. Fondo verde y logo Debate.
"Hoy desperté cantando esta canción", de Diego Fischerman

Diego Fischerman nació en Buenos Aires en 1955 y es autor de libros como Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular, Después de la música. El siglo XX y más allá y El sonido de los sueños, entre otros. Es profesor de la Beca Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y del Conservatorio Superior Manuel de Falla.

Además, se desempeña como crítico musical y periodista, y realizó la curación de ediciones discográficas dedicadas a Piazzolla y Mercedes Sosa para Sony, Universal y Lantower. En 2017 se le concedió la Orden de Caballero de las Artes y las Letras en Francia.

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