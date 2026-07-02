El Salvador

El auge de la construcción impulsa el crecimiento económico en El Salvador en 2026

El sector de la construcción registró un crecimiento de 13.5 % en el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en el principal motor del desempeño económico de El Salvador y superando ampliamente a otras ramas productivas, según datos del Banco Central de Reserva

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Grúa amarilla y excavadora en obra de construcción urbana. Trabajadores con cascos y chalecos operan junto a un edificio y andamios, con otros edificios y cielo nublado.
El sector de la construcción impulsó el crecimiento económico de El Salvador y llevó el PIB a 4.8 % en el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la construcción fue el principal motor del crecimiento económico en El Salvador durante el primer trimestre de 2026, impulsando una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.8 % frente al mismo periodo del año anterior.

Este avance, según el Banco Central de Reserva (BCR), superó ampliamente el promedio histórico de crecimiento registrado en los primeros trimestres de los últimos 17 años.

Durante el período medido, la construcción creció 13.5 %, el mayor incremento entre las 19 actividades productivas analizadas por el BCR. Este resultado se atribuye tanto a la inversión pública como a la privada, con proyectos habitacionales, comerciales y logísticos desde el sector privado, y obras de infraestructura educativa, vial y aeroportuaria desde el sector público.

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La inversión pública destacó por el avance del Aeropuerto Internacional del Pacífico, las mejoras en los servicios del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y la modernización del puerto de Acajutla para optimizar el flujo de mercancías y facilitar el comercio exterior.

Estas obras no solo fortalecieron la actividad constructiva, sino que generaron efectos multiplicadores sobre sectores como el transporte, el comercio y los servicios administrativos.

Factores que impulsaron el auge de la construcción

Según el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, el entorno de confianza entre los sectores público y privado resultó clave para esta dinámica. De acuerdo con lo informado por Diario El Salvador, Rodríguez resaltó: “La construcción lidera el crecimiento económico nacional y en Opamss articulamos junto con el sector privado una firme relación de confianza, aplicando criterios técnicos y respaldando cada uno de los proyectos bajo la premisa de que el país se debe desarrollar con planificación sostenida, inversión pública estratégica y reglas claras para seguir edificando este nuevo país sobre bases sólidas”.

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Mano sosteniendo planos enrollados, casco amarillo, calculadora y maquetas de edificios residenciales y comerciales sobre una mesa de madera.
La construcción creció 13.5 % en El Salvador y registró el mayor aumento entre las 19 actividades productivas medidas por el BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario subrayó que la institucionalidad técnica y la colaboración con organismos como la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) han sido determinantes para sostener el ritmo del sector.

Explicó que la aplicación de procesos rigurosos y eficientes, con respaldo técnico, ha fortalecido los vínculos de trabajo tanto con Casalco como con el resto del sector desarrollador inmobiliario, industrial y turístico.

Impacto económico y encadenamientos productivos

El BCR resaltó que el auge de la construcción tuvo un efecto dinamizador sobre toda la economía, fortaleciendo los encadenamientos productivos y potenciando otras actividades. De las 19 ramas productivas monitoreadas, 17 registraron resultados positivos en el primer trimestre.

En la comparación sectorial, la construcción superó el crecimiento de minas y canteras (11.1 %), transporte y almacenamiento (7.6 %) y hoteles y restaurantes (7.1 %).

Así, durante el primer trimestre de 2026, la economía salvadoreña avanzó más del doble del promedio histórico de los primeros trimestres desde 2009, que se sitúa en 2.2 %.

La conjunción de confianza institucional, inversión estratégica y procesos técnicos sólidos permitió que la construcción se consolidara como el principal motor económico del país, con efectos positivos sobre el empleo, la infraestructura y las perspectivas de desarrollo para El Salvador.

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