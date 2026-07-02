Cultura

“Nocturno”: el maestro del arte textil ‘Pajita’ García Bes en una muestra inédita

La exposición, que inaugura el sábado 4 en Galería Julia Baitalá, reúne piezas producidas entre 1973 y 1977, que se revelan por primera vez en Buenos Aires

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Paija García Bes - Julia Baitalá
“Nocturno”: el maestro del arte textil ‘Pajita’ García Bes en una muestra inédita

La Galería Julia Baitalá abrirá el 4 de julio en Villa Crespo la muestra Nocturno, dedicada a seis tapices de "Pajita" García Bes, con una lectura curatorial que presenta esa serie como una intervención directa en una disputa de fondo: la obra textil no como arte aplicado, sino como un lenguaje autónomo dentro de la plástica argentina.

La exhibición, que cuenta con curaduría de Solana Franzini, coincide con el 3º aniversario de la galería y reúne piezas realizadas entre 1973 y 1977, que nunca fueron mostradas en conjunto en Buenos Aires.

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García Bes toma la tradición precolombina, en especial la cultura de Paracas y su textilería, para representar relatos y leyendas de las civilizaciones de la América antigua a través de formas planimétricas en un cruce que “coquetea con la modernidad”.

Franzini definió el núcleo conceptual del proyecto con una frase que ordena la muestra desde su título hasta sus imágenes: “Todo aquello que sucede en la noche cabe bajo el término nocturno”. La curadora amplió esa idea al señalar que la noción también abarca “aquellos fenómenos celestes u observaciones astronómicas que ocurren cuando no hay luz solar”, además de una pieza instrumental íntima y una composición literaria con la noche como escenario.

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Paija García Bes - Julia Baitalá
La exposición, en Galería Julia Baitalá, reúne piezas producidas entre 1973 y 1977

La propuesta de la sala pone ese marco en relación con una secuencia visual precisa: la luna como centro, perros que ladran, un búho entre las sombras y mujeres que danzan entre pájaros hasta la aparición del sol. Esa trama es la que el espacio exhibirá como puerta de entrada a una zona central del legado del artista salteño.

“Pajita García Bes, el pintor, hace del tapiz una categoría suficiente”. Con esa definición, la muestra instala el argumento principal de la exhibición: el tapiz aparece no como soporte secundario, sino como una forma plena de producción artística. Y agrega: “Supera el viejo conflicto entre arte y artesanía”.

La curadora agregó que ese relato “narra la historia del territorio y de las raíces indígenas que, como germen esencial de la tierra americana, recopilan el aura de nuestra Salta”. La muestra enlaza así la escena nocturna con una memoria cultural y geográfica anclada en la provincia donde nació el artista.

Paija García Bes - Julia Baitalá
García Bes toma la tradición precolombina para representar relatos y leyendas de las civilizaciones de la América antigua

Carlos Luis “Pajita” García Bes (Salta, 1914-1978) se formó en Buenos Aires, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, donde egresó como Profesor Nacional de Dibujo en 1938 y Profesor Superior de Pintura en 1942.

Fue “un inmenso artista, investigador, docente y gestor cultural salteño”, que tras su regreso a Salta en 1942 marcó el inicio de un proceso de revalorización del tapiz. Además, fue fundador de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera y del Mercado Artesanal, además de director de Cultura.

La biografía sumada por la galería incorpora otro dato sobre su circulación: su taller textil, identificado con el sello El Caburé, lo convirtió en el único artista del interior de Argentina incluido por la crítica Rosa Faccaro en la movida internacional del Centro Internacional de la Tapicería Antigua y Moderna de París. El texto añade que llegó a exponer en espacios de Francia y España.

*“Nocturno”, de Pajita García Bes, inauguración sábado 4 de julio a las 17:00 en la sede de la galería, en Antezana 150, en el barrio porteño de Villa Crespo. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de agosto de 2026.

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