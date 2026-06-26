De Rina Kent a K.M. Moronova: 6 libros que retratan el lado más obsesivo del romance

El dark romance gana terreno en España y Latinoamérica entre lectoras jóvenes, impulsado por TikTok, Wattpad y las redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dark romance —romance oscuro— es un subgénero literario que explora las facetas más turbias y complejas del amor: deseo, obsesión, poder y violencia se entrelazan en historias donde el “felices para siempre” no es la meta, sino una amenaza. No es nuevo, pero ahora tiene nombre y millones de lectoras. Su ADN proviene de la literatura gótica del siglo XIX, con obras como Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, o Rebeca, de Daphne du Maurier, en las que el amor se combinaba con el sufrimiento psicológico. En el siglo XXI, títulos como Cincuenta sombras de Grey o Crepúsculo impulsaron el género hacia el terreno comercial, incorporando erotismo, control y redención.

Hoy, este estilo narrativo resurge de forma radicalizada en las redes sociales, especialmente en TikTok y Wattpad, donde atrae a una audiencia joven que busca emociones extremas. El subgénero se convirtió en un fenómeno editorial tanto en España como en Latinoamérica, y su auge favoreció la aparición de historias que se entrelazan con otros géneros en tendencia, como la fantasía o el dark academia.

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La responsable del sello Sombras defiende la capacidad crítica de las lectoras ante relatos con acoso, posesividad y violencia, y propone media docena de obras para conocer este fenómeno editorial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marina Mena, editora del sello Sombras —especializado en libros de este estilo— de Ediciones Urano, analizó en exclusiva para Infobae el crecimiento y las controversias que rodean al dark romance. Para Mena, el subgénero se distingue por abordar temas tabúes o moralmente complejos —acoso, posesividad, dilemas emocionales intensos— dentro de una historia de amor con final feliz: “La presencia de este tipo de temáticas, de una historia de amor y un final feliz son, para mí, los requisitos del género”. Frente a quienes acusan al subgénero de romantizar situaciones inaceptables, la editora responde: “¿Creen que las lectoras no tienen capacidad crítica como para distinguir ficción de realidad?”

A continuación, seis títulos para adentrarse en el subgénero.

1. “Trono de poder” de Rina Kent

El subgénero del romance oscuro gana terreno entre lectoras jóvenes en España y Latinoamérica por el impulso de TikTok y Wattpad

La vida de Rai Sodertsky cambia cuando se ve obligada a asumir el liderazgo de su familia en el peligroso submundo de la mafia rusa (Bratva). Para consolidar su poder y asegurar su supervivencia, debe lidiar con Kyle Vitucci, un hombre frío y calculador que pertenece a una facción rival. La dinámica entre ambos es un juego psicológico de dominación, donde la desconfianza mutua compite con una atracción obsesiva. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder el control, lo que convierte su relación en un campo de batalla donde el amor y la traición caminan sobre la misma línea.

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Rina Kent es una autora superventas internacional asentada en el Reino Unido y un referente del dark romance. Es conocida por crear “universos interconectados” —como el Reign of King, Legacy of Gods o la saga Throne—, donde los personajes de un libro suelen aparecer o estar emparentados con los de otros. Sus sellos de identidad son los antihéroes posesivos y moralmente grises, combinados con giros de suspenso psicológico muy marcados.

2. “Padre” de Sierra Simone

El dark romance tiene antecedentes en la literatura gótica del siglo XIX con obras como Cumbres Borrascosas y Rebeca

Tyler Bell tiene treinta y dos años y es un sacerdote católico profundamente devoto. Encontró la paz en su fe y en los votos de castidad y obediencia que tomó hace años. Todo se desmorona el día que Poppy Danforth entra en su confesionario. Poppy está rota, busca consuelo y despierta en Tyler deseos que creía enterrados para siempre. Lo que comienza como una guía espiritual se transforma en una obsesión prohibida. Tyler se debate en un infierno interno, cuestionando su devoción a Dios frente a la incontrolable necesidad de poseer y proteger a la mujer que se convirtió en su mayor tentación.

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Sierra Simone trabajó como bibliotecaria antes de dedicarse a la escritura a tiempo completo. Vive en Estados Unidos y es reconocida por romper tabúes en el romance erótico. Sus libros mezclan altas dosis de sensualidad con dilemas profundamente emocionales, religiosos o filosóficos, y es aclamada por su prosa lírica y la madurez con la que maneja dinámicas de poder no convencionales.

3. “El Verdugo” de Penelope Sky

Títulos como Cincuenta sombras de Grey y Crepúsculo llevaron el romance oscuro al terreno comercial con erotismo, control y redención

En el peligroso universo de mafias que Penelope Sky construye, las deudas se pagan con sangre o con la libertad. La historia sumerge al lector en el mercado negro, la alta sociedad corrupta y el tráfico humano. La protagonista termina atrapada y a merced de “El Verdugo”, un hombre letal que ejecuta las órdenes más oscuras del crimen organizado. Ella se niega a quebrarse a pesar de estar en una posición de total vulnerabilidad, lo que despierta una fascinación retorcida en su captor. El romance surge del peligro extremo, la sumisión y una extraña lealtad nacida en las circunstancias más hostiles.

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Penelope Sky es una de las autoras más prolíficas del dark romance y el romance de mafia en el mercado independiente. Sus novelas suelen trepar a las listas de más vendidos del New York Times y USA Today. Sky escribe con un estilo directo y descarnado, con heroínas de gran resiliencia psicológica ante situaciones extremas.

4. “Mi Oscuro Romeo” de L.J. Shen y Parker S. Huntington

Las redes sociales reactivaron el auge del dark romance y consolidaron un fenómeno editorial en el mercado en español

Dallas Jackson es una joven de la alta sociedad que creía tener su vida resuelta hasta que Romeo Costa arruina su fiesta de compromiso y destruye su reputación en cuestión de minutos. Romeo es un billonario de la industria tecnológica, conocido por su frialdad, su crueldad y un pasado lleno de traumas. Obliga a Dallas a aceptar un matrimonio por conveniencia como parte de un plan de venganza. Encerrados bajo el mismo techo, se desata una guerra de ingenio y odio mutuo que esconde una química abrasadora.

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L.J. Shen es autora superventas del Wall Street Journal y el Washington Post, y vive en Florida. Parker S. Huntington reside en California y es reconocida por sus novelas de ritmo pausado (slow-burn) y cargadas de tensión psicológica. Al unirse, el dúo logró un balance entre la comedia ácida, los diálogos afilados y la intensidad del romance oscuro.

5. “Insaciable” de Leigh Rivers

El crecimiento del romance oscuro favoreció cruces con otros géneros en tendencia, como la fantasía y el dark academia

“Si ella no es suya, no será de nadie.” Kade Mitchell vive consumido por una obsesión hacia Stacey Rhodes, la chica a la que desprecia pero que es incapaz de arrancar de su mente. Para él, Stacey es la persona que en el pasado le rompió el corazón. Durante años, Kade la vigiló desde las sombras, eliminando a cualquiera que osara acercarse a ella. Tras un breve periodo alejado de la oscura vida que lo aprisiona, Kade regresa decidido a romper sus propias reglas y reclamarla de nuevo. El odio mutuo y la atracción destructiva que existe entre ambos amenazan con consumirlos por completo.

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Leigh Rivers es una científica biomédica escocesa que descubrió su pasión por la escritura creando historias con personajes moralmente grises y tramas de montaña rusa emocional. Reside en Escocia junto a su esposo, sus dos hijos y sus cuatro perros. Destaca por su capacidad para explorar los rincones más oscuros de la psique humana y las obsesiones románticas sin censura.

6. “Déjame Atrás” de K.M. Moronova

La controversia sobre el dark romance se centra en si romantiza situaciones inaceptables, una crítica que Marina Mena rechaza en defensa de las lectoras

Nell Gallows es la única superviviente de Riøt, un escuadrón de élite militar que sufrió un ataque devastador dos años atrás. Al ser transferida a Malum, el equipo de operaciones especiales encargado de las misiones a las que nadie más sobrevive, descubre que sus nuevos compañeros culpan a su antigua unidad por una baja trágica en el pasado. Nell decide pasar su última noche de libertad con un extraño. El desastre llega cuando descubre que ese hombre es Bones, su nuevo superior directo. Bones la odia y se encarga de hacérselo saber, pero cuando una misión se tuerce y él queda atrapado, Nell decide no abandonarlo.

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K.M. Moronova es una autora estadounidense de romance y fantasía oscura que reside en Montana. Ganó popularidad gracias a la comunidad de BookTok y Bookstagram por su habilidad para escribir romances militares y de fantasía donde los protagonistas son “villanos incomprendidos”, fríos por fuera pero completamente devotos con las mujeres que aman.