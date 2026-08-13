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De Toni Morrison a Cormac McCarthy: Barack Obama apuesta por la literatura en su nuevo podcast

Seis títulos, seis episodios y un grupo de amigos hablando de libros: así es el programa que conducirá el expresidente de Estados Unidos. “Los grandes libros siempre me han ayudado a entender quién soy”, afirma

Barack Obama junto a Michelle con el libro "Where the Wild Things Are", año 2016 (Foto: Zach Gibson / The New York Times)
Barack Obama junto a Michelle con el libro "Where the Wild Things Are", año 2016 (Foto: Zach Gibson / The New York Times)
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El expresidente Barack Obama lleva mucho tiempo compartiendo con el público lo que está leyendo.

Ahora planea profundizar en una colección de libros que lo han influido en un nuevo pódcast que debutará en septiembre. El pódcast, titulado A Great Book With Barack Obama, fue anunciado el lunes por Audible y Higher Ground, la compañía de medios del expresidente y de la ex primera dama Michelle Obama.

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“Los grandes libros siempre me han ayudado a entender quién soy y qué creo”, dijo Obama en un comunicado. “Los seis libros presentados en esta serie me han acompañado a lo largo de mi vida, y cada uno tiene algo que enseñarnos sobre la experiencia humana”.

El expresidente agregó que un pequeño grupo de amigos se unirá a él en el pódcast para hablar sobre las obras seleccionadas, con el objetivo de “explorar por qué resuenan, cómo pueden moldear nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y por qué la literatura importa ahora más que nunca”.

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Obama y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva Yprk, en una escuela leyéndole un libro a los niños, abril de 2026 (Foto: Angelina Katsanis / Pool via REUTERS)
Obama y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva Yprk, en una escuela leyéndole un libro a los niños, abril de 2026 (Foto: Angelina Katsanis / Pool via REUTERS)

“Espero que los oyentes se sientan inspirados a descubrir o redescubrir libros que cambien la forma en que se ven a sí mismos y al mundo”, dijo.

En una publicación aparte en redes sociales, Obama dijo: “En un momento en que menos personas pueden sentarse con un libro, es importante recordar la alegría y el poder que puede surgir de la lectura”.

El pódcast será una serie limitada que examinará The Fire Next Time, de James Baldwin; Song of Solomon, de Toni Morrison; All the Pretty Horses, de Cormac McCarthy; Gilead, de Marilynne Robinson; All the King’s Men, de Robert Penn Warren; y Tinker, Tailor, Soldier, Spy, de John le Carré.

Los invitados del pódcast, a quienes un comunicado describió como “seis de los pensadores, escritores y artistas más fascinantes de nuestro tiempo”, todavía no han sido anunciados. Pero la admiración de Obama por muchos de los autores seleccionados no es ningún secreto.

Obama junto a Nancy Pelosi en 2016 (Foto: REUTERS / Kevin Lamarque)
Obama junto a Nancy Pelosi en 2016 (Foto: REUTERS / Kevin Lamarque)

En 2012, le entregó a Morrison la Medalla Presidencial de la Libertad. Ese mismo año, Robinson recibió la Medalla Nacional de Humanidades. En 2017, Obama calificó a Robinson como una “buena amiga” cuya escritura lo ayudó a sentirse más conectado con las personas que conoció durante la campaña. Leer ficción, le dijo a The New York Times, “ejercita esos músculos”.

El nuevo pódcast no será la primera colaboración entre Audible y Higher Ground. Ya han trabajado juntos para crear Michelle Obama: The Light Podcast, conducido por la ex primera dama Michelle Obama, así como programas presentados por la periodista Michele Norris y el autor Malcolm Gladwell.La directora de contenidos de Audible, Rachel Ghiazza, dijo que Obama tiene “una capacidad notable para conectar los libros con las preguntas sobre quiénes somos y cómo vemos el mundo”.

Dan Fierman, quien supervisa el área de audio en Higher Ground, dijo que “A Great Book” recordará a los oyentes “por qué importa contar historias”.

Desde su fundación en 2018, Higher Ground ha construido una cartera de proyectos en cine, televisión, teatro y otras áreas. Este año, una reposición de la obra Proof, ganadora del premio Tony y del Pulitzer, protagonizada por Ayo Edebiri y Don Cheadle, fue la primera incursión de la compañía en Broadway.

Fuente: The New York Times

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