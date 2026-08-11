La reflexión de John Lennon, cantante británico, sobre el amor: “Es como una flor: hay que dejarlo crecer”

(Foto AP)

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John Lennon (Liverpool, 1940-Nueva York, 1980) fue mucho más que uno de los fundadores de Los Beatles. Compositor, cantante y activista, el músico británico revolucionó la historia de la música pop junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, primero con la banda de Liverpool y después con una carrera en solitario marcada por el compromiso político y la defensa de la paz. Canciones como Imagine, Give Peace a Chance o Happy Xmas (War Is Over) terminaron convirtiéndolo en un símbolo del pacifismo y en una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Esa filosofía también quedó reflejada en Mind Games, su tercer álbum en solitario, que publicó en 1973 y cuya canción del mismo nombre incluía una de las citas más conocidas de su repertorio: “Love is the answer, and you know that for sure / Love is a flower, you’ve got to let it grow”(“El amor es la respuesta, y eso lo sabes con certeza. El amor es como una flor: hay que dejarlo crecer”).

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"Mind Games (The Ultimate Collection)" de John Lennon. (Capstone/UMG vía AP)

Publicada tres años después de la separación de Los Beatles, Lennon empezó a escribir el tema durante las sesiones de Let It Be, el decimotercer y último álbum de estudio de la banda. Fue en 1969, con el título provisional de Make Love, Not War. Sin embargo, finalizó la canción tras leer el libro de Robert Masters Mind Games: The Guide to Inner Space, motivo por el que el artista infunde al oyente con mensajes de tranquilidad y positividad.

El pasado abusivo del artista

Sin embargo, esa defensa del amor y de la paz convivió con un pasado que el propio Lennon nunca trató de ocultar. En una entrevista concedida a Playboy en septiemrbe de 1980, pocos meses antes de su asesinato, reconoció que durante su juventud había ejercido violencia física contra las mujeres con las que había mantenido relaciones. “Era cruel con mi mujer. Le pegaba y la mantenía alejada de las cosas que amaba. Era un hombre violento”, confesó. “Por eso hablo siempre de paz. Son las personas más violentas las que buscan el amor y la paz. Soy un hombre violento que aprendió a no ser violento y que se arrepiente de su violencia”.

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Los icónicos miembros de The Beatles, John Lennon y Paul McCartney, caminan por un estadio con sus guitarras antes o después de una histórica actuación. (The Beatles )

La respuesta surgió después de que el periodista del citado medio le preguntase por la canción Getting Better, una de las canciones incluidas en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). En ella, Lennon relató inspirarse en “una página de su diario”: “I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved”. (“Solía ser cruel con mi mujer. Le pegaba y la apartaba de las cosas que amaba”).

Pocos meses después de aquella entrevista, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado a los 40 años a las puertas del edificio Dakota, en Nueva York, donde residía junto a Yoko Ono. El autor de Imagine recibió cuatro disparos efectuados por Mark David Chapman, un ‘fan’ que había esperado durante horas su regreso a casa.

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