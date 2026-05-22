Una saga viral, una adaptación en streaming y 10 novelas que demuestran por qué el sport romance no para de crecer

Del hockey universitario a los boxes de la Fórmula 1, estas novelas alimentan la misma adicción: rivales que se enamoran, vestuarios con secretos y protagonistas que no saben perder dentro ni fuera de la pist - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Off-Campus a Prime Video convirtió en imágenes lo que millones de lectoras ya conocían de memoria: la saga de Elle Kennedy que transformó el romance deportivo universitario en un fenómeno global de BookTok.

Prohibido enamorarse (The Deal), primera entrega de la serie, estableció hace años los pilares del subgénero —la tensión sexual no resuelta, la camaradería de vestuario y los protagonistas masculinos que equilibran arrogancia y ternura— y su universo no dejó de crecer. La más reciente expansión llega con The Graham Effect (El efecto Graham), ya disponible en español, que sigue a la siguiente generación de los Graham sobre el hielo.

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Una generación de autoras convirtió el romance deportivo en el subgénero más adictivo de BookTok. Estas son las lecturas que siguen donde Elle Kennedy lo dejó

El éxito sostenido del género tiene una explicación estructural: el sport romance opera sobre tópicos literarios de alta eficacia emocional.

El enemies to lovers —rivalidad en la pista que se traslada a la vida personal—, el fake dating —relación fingida por conveniencia mediática o de imagen— y el arco del jugador arrogante que se convierte en un “golden retriever devoto" al enamorarse generan una tensión narrativa que engancha desde las primeras páginas.

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La competitividad, los cuerpos llevados al límite físico y la vulnerabilidad de quienes deben aprender a trabajar en equipo dentro y fuera del deporte crean una combinación que las listas de más vendidos confirman temporada tras temporada.

Enemies to lovers, fake dating y jugadores que se transforman en golden retrievers al enamorarse. El género tiene reglas claras, y estos libros las dominan a la perfecció - (Prime Video)

Para quienes terminaron la serie y buscan dónde continuar, estas 10 novelas cubren desde el hockey universitario hasta los boxes de la Fórmula 1.

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Hockey universitario y profesional: la misma adrenalina, otra pista

1. Icebreaker (Rompehielos) – Hannah Grace

Hockey, béisbol, Fórmula 1 y fútbol americano como escenarios de tensión, deseo y personajes que no encajan en ningún molde esperado

Anastasia Allen dedicó su vida al patinaje artístico con un objetivo fijo: los Juegos Olímpicos. Cuando un error administrativo obliga a su equipo a compartir la pista con el equipo de hockey de la Universidad de California, la irrupción de Nathan Hawkins —capitán del equipo y responsable de mantener la cohesión del grupo— desordena su rutina y, con el tiempo, su vida entera. Un contratiempo con su pareja de patinaje la forzará a aceptar la ayuda del último hombre que elegiría voluntariamente.

Hannah Grace es una autora británica que construyó su carrera en la autoedición antes de ser fichada por grandes editoriales gracias a la viralidad de su saga The Maple Hills. Sus protagonistas femeninas son decididas y sus personajes masculinos rompen con los estereotipos de la masculinidad tóxica. Icebreaker ofrece la misma química universitaria de Off-Campus, con el contraste visual entre la delicadeza del patinaje artístico y la brutalidad del hockey como telón de fondo.

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2. Intenta Conmigo – Becka Mack

Desde los vestuarios universitarios hasta el paddock de la F1, el romance deportivo vive su mejor momento editorial y estas novelas son la prueba

Carter Beckett es la estrella de los Vancouver Vipers y un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Su mundo se detiene cuando Olivia Parker, fisioterapeuta del equipo, resulta ser completamente inmune a sus hoyuelos y a sus tácticas de conquista. La campaña de seducción que Carter pone en marcha lo obligará a madurar de formas que no tenía previstas.

Becka Mack es una autora canadiense apasionada del hockey en la vida real, cuya serie Playing for Keeps la consolidó en el mercado internacional. Sus novelas son extensas, con humor gamberro, amistades masculinas leales y romances que combinan ternura y alta intensidad. Además, popularizó el arco del jugador estrella que se transforma en “golden retriever” al enamorarse.

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3. Collide (Fuera del hielo) – Bal Khabra

Del hielo universitario a los circuitos de alta velocidad, una selección que abarca los mejores exponentes de un género que no para de crecer

Summer Preston necesita un atleta conflictivo para su proyecto de investigación de posgrado. Aiden Harrison, capitán del equipo de hockey universitario, considera la psicología una pérdida de tiempo. Las horas de trabajo forzado en bibliotecas y cafeterías erosionan el desprecio mutuo cuando Aiden descubre lo que Summer oculta tras su fachada de alumna perfecta.

Bal Khabra es una autora revelación del sport romance autopublicado que atrajo rápidamente la atención de las editoriales tradicionales en español. Su especialidad es la ambientación universitaria con diálogos ágiles y cargados de sarcasmo. El “tira y afloja” intelectual entre sus protagonistas construye una tensión que crece de forma orgánica.

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4. Más que rivales (Heated Rivalry) – Rachel Reid

El romance deportivo es hoy uno de los subgéneros más vendidos en español. Estas diez novelas —algunas adaptadas a televisión, otras debut de autoras latinoamericanas— explican por qué

Shane Hollander e Ilya Rozanov son las dos grandes promesas del hockey mundial. Los medios los retratan como rivales acérrimos; lo que nadie sabe es que, fuera de las cámaras, mantienen desde adolescentes una relación secreta e intermitente. A medida que sus carreras escalan y la presión mediática se intensifica, lo que empezó como una vía de escape se convierte en algo por lo que ambos deben decidir si vale la pena arriesgarlo todo.

Rachel Reid es el pseudónimo de una autora canadiense que revolucionó el sport romance con su serie Game Changers, publicada en español por Montena y referente absoluto del romance MM (BL) dentro del género. Reid es reconocida por su conocimiento técnico del hockey sobre hielo y por abordar con rigor los desafíos de salud mental y aceptación dentro del deporte profesional.

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La saga Game Changers de Rachel Reid tiene serie en HBO Max. Icebreaker de Hannah Grace superó el millón de lectoras en Wattpad antes de llegar a las librerías. Estas son las diez novelas que definen el sport romance actua - HBO Max Latinoamérica

Más que rivales es el segundo libro de la saga y el título que se volvió viral en BookTok, pero la serie completa funciona como antología: cada entrega sigue a una pareja diferente dentro del mismo universo de la NHL. El orden de lectura oficial es Cambiar el juego, Más que rivales, El precio a pagar, El mismo objetivo, Modelo a seguir, El partido más largo y Sin rival. Esta última pareja —Shane e Ilya— es la excepción a la regla de la antología: los libros 2, 6 y 7 forman una trilogía propia que sigue su historia a lo largo de los años, desde el romance secreto hasta las consecuencias de hacerlo público.

La saga tiene además su propia adaptación televisiva. En noviembre de 2025 se estrenó la serie Heated Rivalry, producida por Crave en Canadá y distribuida globalmente a través de HBO Max, donde llegó a Latinoamérica a inicios de 2026 con un impacto inmediato en redes sociales.

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Creada y dirigida por Jacob Tierney (Shoresy), la primera temporada de seis episodios toma como eje la historia de Shane e Ilya, con Hudson Williams y Connor Storrie en los papeles principales, e integra además tramas del primer libro de la saga. La serie ganó el GLAAD Media Award y el Queerty Award a Mejor Serie Nueva de TV. La segunda temporada, que adaptará El partido más largo, ya está en desarrollo con la participación de la propia Rachel Reid.

5. Pucking Around – Emily Rath

Autoras superventas del New York Times como Sarah Adams, fenómenos de BookTok como Liz Tomforde y debuts en español como Milena Walters integran esta lista de diez novelas para lectoras de Off-Campus

Rachel Price es la nueva doctora en fisioterapia de los Jacksonville Rays, un equipo de la NHL en reestructuración. Su norma de no involucrarse con pacientes se pulveriza cuando tres hombres entran en su vida al mismo tiempo: Jake, el veterano capitán en busca de redención; Caleb, el portero novato; e Ilmari, el imponente jugador finlandés. La dinámica que surge entre los cuatro desafía todas las normas establecidas por la liga.

Emily Rath es una autora superventas y exprofesora universitaria con doctorado en Ciencias Políticas. Su trasfondo académico se traduce en personajes de gran complejidad psicológica. Rath es una de las principales voces del romance ético no monógamo y del tropo why choose, con el que rompió tabúes en la literatura romántica actual. Pucking Around rompió moldes en las plataformas de lectura por la solidez emocional con la que justifica su premisa.

Más allá del hielo: otros deportes, la misma tensión

6. Acelerando en rojo – Iryna Zubkova

Protagonistas femeninas decididas y personajes masculinos que rompen estereotipos construyen relatos donde el amor y la competencia avanzan en paralelo.

Chiara es una ingeniera de datos que se abrió paso en el garaje de una escudería de Fórmula 1 con el doble de esfuerzo que sus colegas. Su mayor obstáculo profesional —y personal— es Asher Vance, el primer piloto del equipo, obsesionado con el campeonato y de carácter difícil. El análisis constante de sus movimientos en pista genera discusiones técnicas en boxes que se transforman en una atracción magnética cuando los motores se apagan.

Iryna Zubkova es una autora de origen ucraniano radicada en España que destaca en la literatura romántica en español por su documentación sobre el automovilismo. Sus novelas trasladan con fidelidad el ambiente de adrenalina y presión psicológica del paddock. La F1 vive un momento de máxima popularidad en redes sociales, y Acelerando en rojo captura ese universo de lujo, velocidad y competencia extrema desde dentro.

7. En su propia liga (Caught Up) – Liz Tomforde

El sport romance se reinventa con protagonistas que desafían la tradición y llevan las historias de amor a escenarios de alta exigencia física

Kai Rhodes es uno de los mejores bateadores del béisbol profesional y un padre soltero reciente. Para mantener estabilidad durante la temporada de la MLB, contrata a Miller Montgomery, hija de su entrenador, como niñera. Miller se prometió no enamorarse de un deportista —los traumas de su historia familiar son suficiente razón—, pero ver a un gigante del béisbol convertirse en un padre cariñoso derriba sus defensas una a una.

Liz Tomforde se consolidó con su serie Windy City como una de las autoras más demandadas del romance deportivo contemporáneo. Su fortaleza está en tejer tramas que abordan salud mental, paternidad y dinámicas familiares reales sin perder la intensidad del romance. El contraste entre la comedia involuntaria del cuidado de un bebé y la tensión entre los protagonistas convierte a Caught Up en una lectura difícil de interrumpir.

8. Amor en juego: Cruzar la línea – Milena Walters

La diversidad de disciplinas deportivas amplía el horizonte del romance, sumando nuevas voces y escenarios a un género en expansión - (VR Editoras)

Becca divide sus días entre la universidad y su trabajo en un bar de Los Ángeles, una rutina agotadora que apenas le deja tiempo para ver a su novio, Sebastian. La noche en que, tras una discusión en una discoteca, baña en vodka a un desconocido de ojos azules, descubre que ese cretino arrogante es Rhett, el mejor amigo de Sebastian. Rhett es un jugador de handball de élite que, después de una lesión que casi destruyó su carrera, tiene un único objetivo: ganarse un puesto en la selección nacional. Ninguno de los dos buscaba una distracción, pero la atracción prohibida que surge entre ellos los obliga a elegir entre la lealtad y el deseo.

El adictivo tópico del “mejor amigo de mi novio” se combina aquí con un deporte poco frecuente en la literatura romántica —el handball—, lo que le da a la novela una identidad propia dentro del género. Los límites prohibidos elevan la química entre los protagonistas y sostienen una tensión que no da tregua.

Milena Walters nació en Buenos Aires y estudia Edición en la UBA. Publicada por VR Editoras en septiembre de 2025, Amor en juego es su primera novela y el debut de una autora que ya construyó una base de lectoras fiel gracias a sus tramas de alto voltaje emocional. Walters destaca por crear personajes con dilemas éticos reales y por ambientar sus historias en una atmósfera urbana de ritmo intenso. Es una voz nueva y destacada del romance contemporáneo en español.

9. Las reglas del juego – Sarah Adams

El fenómeno BookTok impulsa el auge del romance deportivo, consolidando autoras y títulos que marcan tendencia en el mercado editorial

Una bailarina de ballet profesional termina compartiendo apartamento con un jugador de fútbol de la liga profesional estadounidense tras una cadena de desastrosos eventos financieros. Él es arrogante, desordenado y ruidoso; ella, estructurada y reservada. Para sobrevivir a la convivencia, redacta un estricto manual de normas. El futbolista se toma cada regla como un reto personal para ganarse su sonrisa.

Sarah Adams nació en Nashville, Tennessee, y es autora superventas del New York Times. Sus novelas se enmarcan en el sweet romance o closed door: comedias románticas con baja o nula explicitud sexual, humor absurdo y dinámicas de convivencia forzada. Sus puntos fuertes son los malentendidos graciosos y los personajes que se curan mutuamente las heridas del pasado a través del día a día compartido.

10. Rozando el cielo (Mile High) – Liz Tomforde

La salud mental, la presión social y la búsqueda de identidad enriquecen relatos que van más allá del simple flechazo en el vestuario

Evan Zanders es el jugador estrella del equipo de fútbol americano de Chicago: arrogante, millonario y con una reputación de playboy que los medios adoran explotar. Todo forma parte de una fachada que le funciona a la perfección hasta que sube al avión privado del equipo y conoce a Stevie Shay, la nueva azafata de la tripulación. Stevie tiene una regla de oro: jamás involucrarse con los deportistas para los que trabaja. Cuando Zanders intenta desplegar su habitual encanto, se topa con un muro. Obligados a convivir en el espacio cerrado del avión y a compartir hoteles durante las giras, la animadversión inicial empieza a erosionarse y Zanders descubre que la fachada de chico malo que le vende al mundo es el escudo que lo protege de su propia soledad.

Liz Tomforde trabajó durante años como azafata de vuelos privados para equipos deportivos profesionales antes de dedicarse por completo a la escritura, y ese trasfondo es el arma secreta de sus novelas. Conoce de primera mano la presión de los entrenadores, el acoso de la prensa en los aeropuertos y la camaradería real de un vestuario o un jet privado. La comunidad de BookTok la idolatra por dos razones: escribe hombres que, al enamorarse, se vuelven devotos y protectores sin caer en la toxicidad, y sus libros abordan con madurez la salud mental y la diversidad corporal.

Rozando el cielo es el primer libro de la serie Windy City y el título que puso el nombre de Tomforde en el mapa del sport romance internacional. Un slow burn largo, con tensión sexual constante y diálogos cargados de sarcasmo.