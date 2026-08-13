Cultura
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La amistad de Borges con México llega a la Biblioteca Nacional en una muestra histórica

Manuscritos, primeras ediciones, dedicatorias y objetos personales que documentan décadas de intercambio intelectual se exhiben hasta fin de año con entrada libre y gratuita

Primer plano de un hombre sonriente en blanco y negro, con traje y corbata, superpuesto a una bandera de México con su escudo nacional.
Borges, ¿mexicano?: cómo es la muestra que muestra su relación con el país azteca
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En Borges hay un universo entero, y en ese universo ocupa un lugar muy importante la cultura mexicano. De eso se trata la muestra que inaugura hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Se titula Borges y México.

La Embajada de México en Argentina dona a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno la fotografía Octavio Paz y Jorge Luis Borges conversan, 1981 durante la inauguración de la exposición, prevista para este jueves 13 de agosto a las 18. La obra, tomada en el Salón Guadalupano del Palacio de Minería de la UNAM, es de la fotógrafa mexicana Paulina Lavista.

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Borges y México, en la Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno inaugura, junto a la Embajada de México, una exposición que recorre los lazos del escritor argentino con la cultura mexicana

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre en la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita, y se acompañará con actividades académicas y culturales, incluida la proyección del documental Paseos con Borges, dirigido por Adolfo García Videla.

Del acto de inauguración participarán Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Guillermo David, director de Coordinación Cultural de la Biblioteca, Mariana Kodama, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y Lilia Rossbach, embajadora de México en Argentina.

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Tras la develación de la fotografía, habrá un recorrido por la muestra con una explicación a cargo de los curadores Laura Rosato y Germán Álvarez.

Borges y México, en la Biblioteca Nacional
(Crédito: Biblioteca Nacional Mariano Moreno)

La muestra reúne fotografías históricas, primeras ediciones, manuscritos, libros dedicados, documentos y objetos personales vinculados a Jorge Luis Borges y su relación con México y con figuras de la literatura mexicana del siglo XX.

La inauguración será en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Agüero 2502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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