Créditos en dólares: el BCRA definió las pautas para que los bancos puedan prestarle a más empresas

Los préstamos en dólares a empresas que no generen divisas no podrán superar el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Tras la flexibilización de créditos a empresas que anunció el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuó la normativa para ampliar el universo permitido del financiamiento en moneda dura a personas jurídicas no generadoras de divisas.

La letra chica del BCRA permitirá a las entidades financieras otorgar préstamos a un universo más amplio de empresas y personas jurídicas que no están vinculadas al sector exportador, bajo nuevos límites y requisitos macroprudenciales.

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La decisión, informada oficialmente por el BCRA, busca “preservar la solvencia y la liquidez del sistema financiero” en un contexto donde la canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario cobra especial relevancia: los depósitos en dólares ya superaron los USD 40.000 millones hace varias semanas.

La medida surge tras la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02, anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional. El BCRA adecuará el marco regulatorio de las financiaciones en moneda extranjera, ampliando los destinos admitidos para la utilización de depósitos en dólares.

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Santiago Bausili, titular del BCRA, ya había anticipado la posibilidad de flexibilizar los créditos en dólares para empresas no generadoras de divisas.

Según la entidad conducida por Santiago Bausili, esta normativa apunta a “incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada”, lo que, en palabras del Central, podría “impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo”.

En la comunicación, el BCRA explicó que en economías bimonetarias, como la argentina, una intermediación financiera más desarrollada contribuye a reducir el desbalance entre el ahorro doméstico y la inversión privada. “La canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario permite ampliar la oferta de crédito”, remarcó el comunicado oficial.

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No obstante, la flexibilización estará acompañada por un esquema prudencial. El texto enfatizó que “la expansión del financiamiento se desarrollará de manera sostenible, resguardando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos asociados al potencial descalce de moneda de los tomadores de crédito”.

Para esto, la autoridad monetaria estableció un límite: “Las financiaciones provenientes de los depósitos en moneda extranjera otorgadas a clientes que no se encuentren comprendidos en los destinos previamente admitidos por la regulación no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad financiera”.

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El Ministerio de Economía asegura que esta flexibilización redundará en un crecimiento de la actividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central de la medida es ampliar el universo del crédito en dólares sin comprometer la estabilidad de las entidades financieras. El BCRA remarcó que la normativa responde a la necesidad de potenciar la inversión privada y la actividad productiva, a la vez que mantiene controles para proteger el sistema financiero argentino.

Las reglas macroprudenciales

De acuerdo a lo informado por el organismo monetario, el financiamiento en moneda extranjera quedará sujeto a un tratamiento prudencial “más exigente”:

En materia de capital, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.

A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.

Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

“Estas medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen”, concluyeron desde el Central.

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Los detalles de la flexibilización

El Gobierno presentó esta tarde la modificación en las condiciones para acceder a créditos en dólares dirigidos a todas las empresas. Con esta nueva disposición, los bancos estarán habilitados a otorgar préstamos en moneda extranjera por hasta el 15% de sus depósitos en dólares, sin limitarse únicamente a compañías que generen esas divisas o cuenten con garantías en dólares.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la flexibilización ayudará a reducir las tasas de interés.

“Hasta ahora los bancos con sus depósitos en dólares le podían prestar a las empresas que generaban dólares o tenían la garantía de empresas que generaban dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas, pero dentro de un marco macroprudencial. Solo van a poder prestar los bancos hasta un 15% de los depósitos en dólares”, detalló Caputo.

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El ministro de Economía señaló que la iniciativa busca aumentar el volumen de crédito disponible, en respuesta a los reclamos de sectores industriales, especialmente la construcción, que opera en dólares y emplea a un gran número de personas, así como la automotriz. Según Caputo, “Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”.

Sobre la operatoria, Caputo explicó que las empresas que accedan a estos préstamos deberán vender los dólares en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y transformarlos en pesos, evitando así el efecto multiplicador y contribuyendo a una mayor oferta de dólares.

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En relación con las tasas de interés de estos créditos, el ministro aclaró que dependerán del mercado y que “no pueden saber”. “El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón. La tasa la determinará el mercado“, marcó.