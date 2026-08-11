Abraham Lincoln, político estadounidense: “Aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos y, bajo un Dios justo, no pueden retenerla por mucho tiempo” (Lincoln, fotografiado por Mathew B. Brady, 1864 / Wellcome Images)

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En el océano de la literatura política estadounidense, existe un faro documental: la obra enciclopédica The Collected Works of Abraham Lincoln. Publicada en 1953 por la Rutgers University Press bajo la edición del historiador Roy P. Basler, esta colección de ocho volúmenes contiene, en el tercero, una carta de Abraham Lincoln del 6 de abril de 1859 que dice: “Aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos y, bajo un Dios justo, no pueden retenerla por mucho tiempo”.

Para entender el peso de este axioma, es necesario viajar en el tiempo. En la primavera de 1859, Estados Unidos era una olla a presión a punto de estallar. El fantasma de la Guerra Civil ya no era un rumor, sino una certeza. Dos años antes, la Corte Suprema había dictaminado el infame fallo del caso Dred Scott v. Sandford, declarando que los afroamericanos no eran ciudadanos y carecían de derechos constitucionales. En ese clima de fractura social aparece esta frase.

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Un político de Massachusetts llamado Henry L. Pierce le escribió a un abogado rural de Illinois que empezaba a molestar a las élites: Abraham Lincoln. Lo invitaba a Boston para celebrar el natalicio de Thomas Jefferson, el padre de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero Lincoln, atrapado en compromisos locales, no pudo viajar. En lugar de enviar una excusa formal y protocolar, decidió regalarle a la historia la pieza de oratoria epistolar magistral que hoy nos convoca.

Abraham Lincoln, presidente de 1861-1865 (Crédito: Wikimedia/Dominio Público)

La frase de Abraham Lincoln interpela nuestro presente de una manera casi incómoda y opera como un espejo ético. Lo primero que revela de su pensamiento es la ley de la compensación universal: la libertad no es un privilegio de suma cero sino una propiedad recíproca. El estatus moral de un ciudadano para exigir libertad se invalida en el preciso instante en que promueve la opresión ajena. Por otro lado, la justicia inmanente: no habla de un Dios partidista, sino de una fuerza histórica inevitable.

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¿Por qué esta idea resume a la perfección el pensamiento de su autor? Existe el mito de que Abraham Lincoln fue un abolicionista radical desde su juventud, pero la historia real es más compleja y fascinante. Él era un hombre de leyes, obsesionado con la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, comprendió antes que nadie que el sistema democrático contenía una contradicción biológica: no se podía sostener un discurso de hombres libres sobre el lomo de millones de esclavos.

Esta idea condensa su evolución ideológica. Muestra al Abraham Lincoln filósofo, aquel que entendía que la democracia no es solo un mecanismo de votación, sino un pacto ético de convivencia que, si se rompe para beneficiar a unos pocos, la arquitectura entera de la república se debilita. Hoy, cuando las democracias globales crujen con los discursos extremistas, esta frase —que tiene más de un siglo, pero parece redactada esta misma mañana— nos recuerda que la libertad es un patrimonio colectivo.

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Memorial Lincoln en Washington, D.C. (REUTERS/Kevin Mohatt)

¿Quién es Abraham Lincoln?

Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña en Kentucky, en una familia de granjeros empobrecidos dentro de la frontera. Prácticamente autodidacta, devoró libros de historia y derecho mientras realizaba trabajos físicos extenuantes, logrando establecerse años más tarde como un prestigioso abogado y agudo líder político en Illinois, inicialmente bajo el ala del Partido Whig. En 1860, se convirtió en el primer presidente electo por el recién fundado Partido Republicano.

Su llegada a la Casa Blanca desató la secesión de los estados del sur y el inicio de la sangrienta guerra de Secesión (1861-1865), conflicto que lideró con mano firme para preservar la integridad territorial de la Unión y expandir las facultades del gobierno federal. Su legado inmortal radica en la Proclamación de Emancipación de 1863 y en su incansable impulso para la aprobación de la Decimotercera Enmienda, la cual abolió de forma definitiva la esclavitud en los Estados Unidos.

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Aunque no escribió libros en el sentido tradicional, su prolífica obra escrita y oratoria —recopilada póstumamente en The Collected Works of Abraham Lincoln— incluye piezas maestras como el Discurso de Gettysburg y su Segundo Discurso Inaugural. Cinco días después de que las tropas confederadas se rindieran formalmente, Lincoln fue asesinado el 15 de abril de 1865 tras recibir un disparo en la cabeza, convirtiéndose así en el primer presidente estadounidense en ser martirizado en funciones.