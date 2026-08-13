Desde el 19 de agosto, Buenos Aires presenta el mayor festival de tango del mundo en más de 50 sedes

Tango BA Festival y Mundial 2026 se realizará del 19 de agosto al 2 de septiembre con más de 2.000 artistas en más de 50 sedes de 34 barrios porteños

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Tango BA Festival y Mundial 2026 se realizará del 19 de agosto al 2 de septiembre bajo la dirección artística de Gustavo Mozzi con una escala de producción que involucra a más de 2.000 artistas y una red de más de 50 sedes distribuidas en 34 barrios porteños, organizado por el Ministerio de Cultura porteño. La programación culminará con las finales del Campeonato Mundial de Baile en el Teatro Gran Rex.

La apertura está programada para el miércoles 19 a las 20 en la Usina del Arte, con una producción especial que reunirá a la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, junto con Abel Pintos y Vicentico, además de Milagros Amud y la Camerata Argentina de Cuerdas, dirigida por Pablo Agri.

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El dispositivo del festival combinará conciertos, exhibiciones y clases de danza, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones, muestras y una feria de productos, con sedes que incluirán escenarios, salones de baile, bares notables, museos y espacios culturales. En números de industria cultural, la edición 2026 alinea en la misma ventana de programación el circuito de shows y la competencia internacional: se anunciaron casi 800 parejas provenientes de más de 47 países, con instancias deportivas y artísticas integradas a la agenda.

El cierre se realizará el 30 de agosto en el Teatro Colón con el Sexteto Mayor, que hará un recorrido por arreglos emblemáticos de su historia y sumará como invitado especial al bandoneonista japonés Ryota Komatsu junto a su quinteto. El tramo competitivo tendrá su propia vidriera en la calle Corrientes: el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre se disputarán en el Teatro Gran Rex las finales del Campeonato Mundial de Baile en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario, con conducción de Fernando Bravo.

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El Mundial de Tango 2026 reunirá casi 800 parejas de más de 47 países y cerrará su competencia con las finales en el Teatro Gran Rex

Sedes y programación de Tango BA

El Teatro San Martín concentrará parte del eje de conciertos: en la Sala Martín Coronado se presentará la Orquesta Escuela de Tango, que celebrará 25 años junto a Víctor Lavallén, Néstor Marconi y Horacio Cabarcos. La grilla incluirá a Nico Sorín con Piazzolla electrónico; a Sandra Mihanovich con un recorrido por obras de Eladia Blázquez y Chico Novarro y otros clásicos; y Borges, 40 años, una producción que recuperará colaboraciones del escritor con Sebastián Piana, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla en la voz de Lautaro Mazza. En el Hall funcionará un ciclo durante todo el festival, con Luis Cerávolo 4, Color Tango y la Orquesta Típica Sans Souci.

La Usina del Arte operará como “punto de encuentro y polo milonguero”, con programación en Sala de Cámara y Auditorio: Guillermo Fernández presentará El cantor de tangos; participarán Víctor Lavallén y orquesta, Hugo Rivas y orquesta, Fabio Hager y campeones mundiales de baile, y la cumbre de bandoneones Fueyerías, además de proyectos como Spinettango, En Desórbita y Walter Ríos. En el Salón Mayor se instalará el polo milonguero con espectáculos, clases y exhibiciones, más un homenaje a María Nieves a cargo de Silvia Toscano y Pancho Martínez Pey, presentaciones de Copes Tango Show, Mario Morales con un homenaje coreográfico a las voces del tango, y Laura Falcoff con Así se baila el tango. El Auditorio también alojará rondas clasificatorias, cuartos de final y semifinales del Mundial de Baile.

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El Teatro Colón armará su “ciclo acústico” en el Salón Dorado con formaciones de cámara: Quinteto del Ángel, Néstor Marconi Trío, Ryota Komatsu, César Angeleri, Franco Luciani y Fabrizio Mocata, Gustavo Casenave, Sebastián Masci y Las 8 Estaciones, Marcelo Costas y Ensamble Clásico.

La Casa de la Cultura alojará la Cumbre de Orquestas Típicas, tango danza, talleres y una muestra homenaje a Claudio Segovia. El espacio sumará charlas y talleres curados por el coreógrafo Ollantay Rojas, con referentes como Germán Cornejo, Marcos Ayala, Andrea Castelli y Ana María Stekelman; espectáculos de tango danza como Diamond tango, No es tango, Umbral y Tangos de la Belle Époque; y un ciclo de orquestas típicas en el Salón Dorado con Orquesta Típica Pichuco, Elegante Sport, Fernando Otero Orquesta, Orquesta Típica Sentimental y Canyengue, La Martino Orquesta Típica y Pablo Ramos y los herederos del compás. También se montará una muestra homenaje a Claudio Segovia con vestuarios y fotos de Tango Argentino, con curaduría de Nélida Rodríguez e Hilda Curleto y aporte de Jean-Luc Don Vito, que viajará especialmente para la ocasión.

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La Usina del Arte funcionará como polo milonguero del Festival de Tango y también albergará clasificatorias, cuartos de final y semifinales del Mundial de Baile.

En el Centro Cultural Recoleta, el eje Tinta fresca, los nuevos repertorios se desarrollará en la Capilla con nombres como Julieta Laso, Tangomorphosis, Julián Peralta, González Cano y las Cuerdas del Plata, Noelia Sinkunas y Quinteto Lumière.

El circuito patrimonial combinará Bares Notables y el Museo Casa Carlos Gardel. En sedes como Claridge, la confitería Saint Moritz, El Gato Negro y La Puerto Rico tocarán artistas como Los Púa Abajo, Walter Larroquet, Sciammarella tango, Shino Ohnaga, Alfredo Piro Rinaldi, Victoria de Paolo y Roberto Calvo. En el Abasto, el museo albergará un recital del cantor uruguayo Lázaro Cócaro con las guitarras de Gardel.

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En la Academia Nacional del Tango, la sala principal del Palacio Carlos Gardel presentará Las guitarras sensibles de Flores, La bicicleta de Saturno, María Garay, Enrique Espinosa, Horacio Cocaliris, Patricia Malanca y Juan Pablo Greco.

En los Espacios Culturales Julián Centeya, Carlos Gardel, Adán Buenosayres y Resurgimiento se sumará una sección especial diseñada por los periodistas y gestores culturales Andrés Valenzuela, Ximena Pascutti e Ignacio Villabona, creadores de los Premios Tango Siglo XXI, con charlas públicas sobre la escena actual y participación de Madreselva Quinteto, Daisy Lombardo junto a Ramiro Gallo Quinteto, Nahuel Roht Cuarteto y Quinteto Negro La Boca, entre otros.

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Gustavo Mozzi afirmó que Tango Buenos Aires Festival y Mundial dialoga con la tradición y las nuevas estéticas para ampliar el público del género

Gustavo Mozzi definió el posicionamiento artístico del evento en la misma presentación: “Tango Buenos Aires Festival y Mundial refleja y proyecta la vitalidad de un género que se reinventa cada día… El festival profundiza en las nuevas estéticas, se vuelve propositivo y dialoga con lo mejor de la tradición para convocar a iniciados y a nuevos amantes del género atraídos por el brillo de la fiesta popular”.

Durante la presentación, la ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes situó el evento como un operativo urbano: “Estamos muy orgullosos de lanzar una nueva edición del Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires… El tango se vive durante todo el año, en todos los barrios, pero en agosto la Ciudad se transforma en la capital mundial del tango, con más de 50 sedes en 34 barrios porteños y casi 800 parejas de más de 47 países. El tango nace en el Río de la Plata, pero millones de personas en el mundo lo sienten como propio. Que tengamos un hermoso Mundial de Tango 2026 y disfrutemos de esta gran fiesta”, concluyó.

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[Fotos: prensa Ministerio de Cultura CABA]