Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Los mini-Mozart de Salzburgo se esfumaron: robaron más de 200 en menos de un mes

En julio, se instalaron 320 estatuillas del compositor para celebrar su 270º cumpleaños. Esta semana, 210 de las figuras diseñadas por el artista alemán Ottmar Hörl, han desaparecido

Las 320 figuras de polímero dorado, de 50 centímetros de altura, fueron instaladas el 15 de julio en la casa natal de Mozart en Salzburgo como parte del homenaje por su 270º aniversario. Dos tercios desaparecieron en menos de un mes
Las 320 figuras de polímero dorado, de 50 centímetros de altura, fueron instaladas el 15 de julio en la casa natal de Mozart en Salzburgo como parte del homenaje por su 270º aniversario. Dos tercios desaparecieron en menos de un mes
Guardar

Más de 200 estatuillas doradas de Wolfgang Amadeus Mozart desaparecieron de su ciudad natal, Salzburgo, según informaron funcionarios municipales, lo que dejó un homenaje por su 270º cumpleaños considerablemente menos concurrido. La Fundación Mozarteum develó el 15 de julio 320 estatuillas, de apenas 50 centímetros de altura, que muestran a Mozart con su perro. Fueron diseñadas por el artista conceptual alemán Ottmar Hörl.

En el transcurso de dos semanas, habían desaparecido más de 80 de las figuras de polímero. Para el miércoles, faltaban en total 210. “Lo peor para un artista es cuando su obra se disuelve”, declaró Hörl a la agencia de noticias alemana dpa. Señaló que no creía que los visitantes hubieran robado las obras, sino que se trataba de un “robo organizado”.

PUBLICIDAD

Ottmar Hörl tenía la intención de vender las estatuas por unos 100 euros (114 dólares) una vez terminada la exposición, lo que significa que quien se llevó 210 mini-Mozarts no se ha convertido en millonario de la noche a la mañana. Los mini-Mozarts no solo poblaron el jardín de la antigua casa del compositor, sino también sus estancias, así como varios pabellones.

Aunque los organizadores apartaron algunas estatuillas de repuesto en caso de robo, eran demasiado pocas para compensar las pérdidas reales. Y, en un golpe adicional de mala suerte, el fabricante de las estatuas estaba de vacaciones, por lo que no había una solución rápida.

PUBLICIDAD

La exposición de estatuillas, ahora más espaciadas, está programada para permanecer en exhibición hasta el 30 de agosto. Para Hörl, conocido por sus esculturas hechas de polímero, el robo de sus obras no es nada nuevo. En una instalación en Bayreuth, Alemania, un conjunto completo de estatuas de Richard Wagner fue robado en un plazo de 10 días. “Esa es simplemente la naturaleza del espacio público. Eso significa que cuando trabajas como artista en un espacio público, no debes quejarte de lo que está ocurriendo allí”, manifestó Hörl. “Va desde la destrucción hasta el robo. Así es”.

Una multitud de mini-Mozarts dorados conmemora los 270 años del nacimiento del compositor en Salzburgo. INTERIOR
El artista conceptual alemán Ottmar Hörl diseñó las 320 estatuillas que retratan a Mozart junto a su perro Pimperl para el homenaje por el 270º aniversario del compositor en Salzburgo

Mozart, el compositor más célebre de Austria, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, donde la Fundación Mozarteum ofrece conciertos, mantiene museos dedicados al músico y apoya la investigación sobre él. “No quería hacer un monumento. Ya hay suficientes de esos. Pero quería mostrar su lado humano, que era un ser humano normal a pesar de su genio”, dijo Hörl.

Para darles a las estatuas un toque humano, el artista representó al compositor con su perro favorito, Pimperl. Se sabía que Mozart y su familia daban largos paseos con sus perros por el Jardín Mirabell, junto a donde vivían.

Quién es Ottma Hörl

Ottmar Hörl nació en 1950 en Nauheim, Alemania, y se formó en la Städelschule de Frankfurt y en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, donde fue alumno del escultor Klaus Rinke. Referente del arte conceptual contemporáneo, desarrolló un lenguaje propio basado en la serialidad y la reproducción masiva de objetos en el espacio público: desde 7 mil conejos de plástico que ocuparon la plaza central de Núremberg en 2003 —en homenaje al célebre dibujo de Durero— hasta enjambres de búhos en Atenas o cientos de osos frente a la Puerta de Brandeburgo. Su propuesta parte de una convicción: el arte no debe ser patrimonio de una élite, sino una interrupción visible en la vida cotidiana de cualquier persona. Profesor de Bellas Artes desde 1999 y presidente de la Academia de Bellas Artes de Núremberg entre 2005 y 2017, sus obras integran colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Matthias Schrader, archivo]

Temas Relacionados

MozartSalzburgoMúsica clásicaUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La amistad de Borges con México llega a la Biblioteca Nacional en una muestra histórica

Manuscritos, primeras ediciones, dedicatorias y objetos personales que documentan décadas de intercambio intelectual se exhiben hasta fin de año con entrada libre y gratuita

La amistad de Borges con México llega a la Biblioteca Nacional en una muestra histórica

De Toni Morrison a Cormac McCarthy: Barack Obama apuesta por la literatura en su nuevo podcast

Seis títulos, seis episodios y un grupo de amigos hablando de libros: así es el programa que conducirá el expresidente de Estados Unidos. “Los grandes libros siempre me han ayudado a entender quién soy”, afirma

De Toni Morrison a Cormac McCarthy: Barack Obama apuesta por la literatura en su nuevo podcast

Desde el 19 de agosto, Buenos Aires presenta el mayor festival de tango del mundo en más de 50 sedes

Tango BA Festival y Mundial 2026 reúne a más de 2.000 artistas y casi 800 parejas de baile de 47 países, con cierre musical en el Colón y del campeonato de baile en el Teatro Gran Rex

Desde el 19 de agosto, Buenos Aires presenta el mayor festival de tango del mundo en más de 50 sedes

Virginia Simari publica su novela ‘La otra historia’, una exploración de los mandatos y afectos que definen a las mujeres

La escritora, docente y ex jueza publica su primera novela, estructurada en escenas y relatos conectados que recorren vínculos familiares. Se presenta este jueves en la librería El Pasaje

Virginia Simari publica su novela ‘La otra historia’, una exploración de los mandatos y afectos que definen a las mujeres

La poeta uruguaya Circe Maia recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

La distinción del ministerio de Cultura de Chile reconoce una trayectoria de más de seis décadas y una obra traducida a varios idiomas. “Es una sorpresa muy agradable”, dijo la escritora de 94 años

La poeta uruguaya Circe Maia recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

DEPORTES

Murió Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño que pasó once años en silla de ruedas tras recibir golpes ilegales en una pelea

Murió Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño que pasó once años en silla de ruedas tras recibir golpes ilegales en una pelea

La barra de San Lorenzo irrumpió en plena práctica del plantel tras la derrota ante Huracán: “La próxima no venimos a charlar”

Tras la llegada de Mastantuono, Fiorentina fichó a un goleador argentino que Scaloni tuvo en la prelista del Mundial

“Heroína humilde”: la historia de la atleta que brilla corriendo con anteojos y cosecha fans en las redes sociales

La agenda de Lionel Messi en lo que resta de 2026: tres títulos en juego con Inter Miami y los interrogantes con la selección argentina

TELESHOW

La China Suárez mostró la intimidad de la casa de los sueños: el detalle que encendió la polémica con Wanda Nara

La China Suárez mostró la intimidad de la casa de los sueños: el detalle que encendió la polémica con Wanda Nara

Julieta Cardinali contó la enseñanza que le dejó su madre antes de morir: “Me di cuenta mucho después”

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

A dos meses de separarse de Daniela Celis, Nick Sícaro blanqueó su relación con otra ex Gran Hermano

Milo Lockett y el desafío permanente de conectar al público con la obra: “El arte tiene que ser accesible”

INFOBAE AMÉRICA

Adiós a los colorantes artificiales: estos populares caramelos tendrán una nueva fórmula con ingredientes de origen natural

Adiós a los colorantes artificiales: estos populares caramelos tendrán una nueva fórmula con ingredientes de origen natural

“El Niño” se encamina hacia una intensidad histórica y podría alterar las temperaturas, las lluvias y los huracanes en varias regiones del mundo

Largometraje Vértices pone a El Salvador en el mapa cinematográfico al ganar un premio internacional en un festival de Georgia

Guatemala inicia su preparación para la Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad 2026 (COP17)

Maestros en Guatemala se concentran en la Plaza de la Constitución y un grupo marchó al Congreso para presentar demandas