Los mini-Mozart de Salzburgo se esfumaron: robaron más de 200 en menos de un mes

Las 320 figuras de polímero dorado, de 50 centímetros de altura, fueron instaladas el 15 de julio en la casa natal de Mozart en Salzburgo como parte del homenaje por su 270º aniversario. Dos tercios desaparecieron en menos de un mes

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Más de 200 estatuillas doradas de Wolfgang Amadeus Mozart desaparecieron de su ciudad natal, Salzburgo, según informaron funcionarios municipales, lo que dejó un homenaje por su 270º cumpleaños considerablemente menos concurrido. La Fundación Mozarteum develó el 15 de julio 320 estatuillas, de apenas 50 centímetros de altura, que muestran a Mozart con su perro. Fueron diseñadas por el artista conceptual alemán Ottmar Hörl.

En el transcurso de dos semanas, habían desaparecido más de 80 de las figuras de polímero. Para el miércoles, faltaban en total 210. “Lo peor para un artista es cuando su obra se disuelve”, declaró Hörl a la agencia de noticias alemana dpa. Señaló que no creía que los visitantes hubieran robado las obras, sino que se trataba de un “robo organizado”.

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Ottmar Hörl tenía la intención de vender las estatuas por unos 100 euros (114 dólares) una vez terminada la exposición, lo que significa que quien se llevó 210 mini-Mozarts no se ha convertido en millonario de la noche a la mañana. Los mini-Mozarts no solo poblaron el jardín de la antigua casa del compositor, sino también sus estancias, así como varios pabellones.

Aunque los organizadores apartaron algunas estatuillas de repuesto en caso de robo, eran demasiado pocas para compensar las pérdidas reales. Y, en un golpe adicional de mala suerte, el fabricante de las estatuas estaba de vacaciones, por lo que no había una solución rápida.

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La exposición de estatuillas, ahora más espaciadas, está programada para permanecer en exhibición hasta el 30 de agosto. Para Hörl, conocido por sus esculturas hechas de polímero, el robo de sus obras no es nada nuevo. En una instalación en Bayreuth, Alemania, un conjunto completo de estatuas de Richard Wagner fue robado en un plazo de 10 días. “Esa es simplemente la naturaleza del espacio público. Eso significa que cuando trabajas como artista en un espacio público, no debes quejarte de lo que está ocurriendo allí”, manifestó Hörl. “Va desde la destrucción hasta el robo. Así es”.

El artista conceptual alemán Ottmar Hörl diseñó las 320 estatuillas que retratan a Mozart junto a su perro Pimperl para el homenaje por el 270º aniversario del compositor en Salzburgo

Mozart, el compositor más célebre de Austria, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, donde la Fundación Mozarteum ofrece conciertos, mantiene museos dedicados al músico y apoya la investigación sobre él. “No quería hacer un monumento. Ya hay suficientes de esos. Pero quería mostrar su lado humano, que era un ser humano normal a pesar de su genio”, dijo Hörl.

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Para darles a las estatuas un toque humano, el artista representó al compositor con su perro favorito, Pimperl. Se sabía que Mozart y su familia daban largos paseos con sus perros por el Jardín Mirabell, junto a donde vivían.

Quién es Ottma Hörl

Ottmar Hörl nació en 1950 en Nauheim, Alemania, y se formó en la Städelschule de Frankfurt y en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, donde fue alumno del escultor Klaus Rinke. Referente del arte conceptual contemporáneo, desarrolló un lenguaje propio basado en la serialidad y la reproducción masiva de objetos en el espacio público: desde 7 mil conejos de plástico que ocuparon la plaza central de Núremberg en 2003 —en homenaje al célebre dibujo de Durero— hasta enjambres de búhos en Atenas o cientos de osos frente a la Puerta de Brandeburgo. Su propuesta parte de una convicción: el arte no debe ser patrimonio de una élite, sino una interrupción visible en la vida cotidiana de cualquier persona. Profesor de Bellas Artes desde 1999 y presidente de la Academia de Bellas Artes de Núremberg entre 2005 y 2017, sus obras integran colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

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Fuente: AP

[Fotos: AP/Matthias Schrader, archivo]