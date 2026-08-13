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Virginia Simari publica su novela ‘La otra historia’, una exploración de los mandatos y afectos que definen a las mujeres

La escritora, docente y ex jueza publica su primera novela, estructurada en escenas y relatos conectados que recorren vínculos familiares. Se presenta este jueves en la librería El Pasaje

Virginia Simari presenta su primera novela en la librería El Pasaje
Virginia Simari presenta su primera novela en la librería El Pasaje
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Virginia Simari acaba de publicar La otra historia, su primera novela, editada por el sello El cuento de nunca acabar. La presentación del libro será este jueves 13 de agosto a las 18 horas, en la librería El Pasaje, en Thames 1762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La obra explora vínculos familiares, silencios heredados e historias íntimas que atraviesan la vida de las mujeres, con una estructura de escenas y relatos conectados que pone el foco en contradicciones afectivas, culpas, mandatos, deseos postergados y gestos de amor y reparación.

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La otra historia incorpora una reflexión sobre el acto de narrar: quién puede contar una vida, qué se hace con las historias ajenas y cuánto queda de uno mismo en cada relato.

Virginia Simari es autora de los libros de cuentos No digas nada y La soga. Además, es abogada y exjueza civil con una destacada trayectoria en el ámbito judicial, académico y social. Se desempeñó como Jueza Nacional en lo Civil entre 2003 y 2022, y presidió la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en el período 2013-2015.

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Portada del libro "La Otra Historia" de Virginia Simari, con ilustración de dos manos entrelazadas y logo "EL rosario de seneca eecha!" sobre fondo verde oscuro.
"La otra historia" de Virginia Simari

También es profesora universitaria: ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de Palermo (UP). Además dirige “La Justicia va a la Escuela”, un consolidado programa de extensión orientado a acercar el funcionamiento del Poder Judicial a estudiantes secundarios para fortalecer los valores democráticos.

Tras alejarse de la magistratura para volcarse con mayor intensidad al plano literario, ha consolidado su faceta como autora de ficción a través de la publicación de antologías de cuentos cortos. Sus obras, entre las que destacan No digas nada (2023) y La soga (2025), abordan relatos breves con una profunda sensibilidad social, explorando temáticas complejas como los conflictos familiares, el engaño y la sumisión de las mujeres en entornos cotidianos.

La otra historia es su primera novela y la presenta hoy a las 18 en la librería El Pasaje, en Thames 1762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al finalizar, firmará ejemplares.

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