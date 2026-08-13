Virginia Simari publica su novela ‘La otra historia’, una exploración de los mandatos y afectos que definen a las mujeres

Virginia Simari presenta su primera novela en la librería El Pasaje

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Virginia Simari acaba de publicar La otra historia, su primera novela, editada por el sello El cuento de nunca acabar. La presentación del libro será este jueves 13 de agosto a las 18 horas, en la librería El Pasaje, en Thames 1762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La obra explora vínculos familiares, silencios heredados e historias íntimas que atraviesan la vida de las mujeres, con una estructura de escenas y relatos conectados que pone el foco en contradicciones afectivas, culpas, mandatos, deseos postergados y gestos de amor y reparación.

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La otra historia incorpora una reflexión sobre el acto de narrar: quién puede contar una vida, qué se hace con las historias ajenas y cuánto queda de uno mismo en cada relato.

Virginia Simari es autora de los libros de cuentos No digas nada y La soga. Además, es abogada y exjueza civil con una destacada trayectoria en el ámbito judicial, académico y social. Se desempeñó como Jueza Nacional en lo Civil entre 2003 y 2022, y presidió la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en el período 2013-2015.

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"La otra historia" de Virginia Simari

También es profesora universitaria: ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de Palermo (UP). Además dirige “La Justicia va a la Escuela”, un consolidado programa de extensión orientado a acercar el funcionamiento del Poder Judicial a estudiantes secundarios para fortalecer los valores democráticos.

Tras alejarse de la magistratura para volcarse con mayor intensidad al plano literario, ha consolidado su faceta como autora de ficción a través de la publicación de antologías de cuentos cortos. Sus obras, entre las que destacan No digas nada (2023) y La soga (2025), abordan relatos breves con una profunda sensibilidad social, explorando temáticas complejas como los conflictos familiares, el engaño y la sumisión de las mujeres en entornos cotidianos.

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La otra historia es su primera novela y la presenta hoy a las 18 en la librería El Pasaje, en Thames 1762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al finalizar, firmará ejemplares.