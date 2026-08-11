El hijo de Richard Gere, protagonista de la nueva serie que arrasa en Disney+: “Le pregunté a mi padre si de verdad esos peinados se llevaban en esa época”

Igby Rigney y Homer Gere en 'The Shards'. (Disney+)

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Excesos, adolescencia, suspense, asesinatos, paranoia... son muchos los ingredientes que podrían explicar el éxito de The Shards, la nueva serie de Disney+ que, menos de una semana después de su estreno en la plataforma, ya era la más vista en más de 70 países, incluida España. La producción, basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis y dirigida por Ryan Murphy, se ha convertido en una de las sensaciones del verano.

La trama sigue al propio Bret, un joven aspirante a escritor, y al círculo de amigos de un instituto privado de Los Ángeles cuya vida se tambalea tras la llegada de Robert Mallory, interpretado por Homer Gere. Esta incorporación coincide con el creciente terror provocado por The Trawler, un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes en toda la ciudad. La serie presenta un universo donde el privilegio y la violencia se entrelazan, al fusionarse sus vivencias en el instituto con las obsesiones y temores de cada uno.

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Uno de los elementos más llamativos de The Shards es el reparto, encabezado por jóvenes estrellas como Igby Rigney (El club de la medianoche), Kaia Gerber (El club de las luchadoras), la debutante Hayes Warner y Homer Gere (Euphoria). De estos, hay que destacar también que Gerber y Gere son hijos de la famosa supermodelo y actriz Cindy Crawford y el actor Richard Gere, respectivamente. Dos grandes iconos que estuvieron casados durante cuatro años. Por eso, durante parte de la promoción, los jóvenes han sido preguntados no solo por la serie, sino también por sus progenitores, lo que ha dado lugar a respuestas muy llamativas.

Tráiler oficial de la serie 'The Shards' creada por Ryan Murphy.

La pregunta de Homer Gere a su padre

En una reciente entrevista, Homer Gere fue preguntado por el apartado visual de la serie. Uno de los rasgos más llamativos de The Shards es su esfuerzo por recrear con detalle el vestuario y los escenarios de los primeros años de los 80. Frente a esto, el joven actor reconoció no dar crédito a algunos de los elementos de la estética retro que le rodeaba. “Le pregunté a mi padre si de verdad eran estos peinados lo que se llevaba en su época”, confesaba.

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La serie también busca adaptar con gran fidelidad el universo literario de Bret Easton Ellis, considerado uno de los escritores más importantes de la Generación X. “Es como si ya vieras una película en tu mente”, destacaba Homer Gere, refiriéndose a la capacidad del autor para crear imágenes potentes en el lector, algo que la producción de Ryan Murphy, a quien se le conoce por éxitos como American Horror Story o Monster, busca trasladar a la pantalla. “Permite improvisar, hacer preguntas y explorar distintas posibilidades para cada personaje”, señalaba por su parte Hayes Warner.

Imagen de 'The Shards'

Con ocho episodios de 50 minutos en su primera temporada, The Shards apunta a ser uno de los grandes éxitos del año en Disney+. “A veces, sus expansivas tramas dan la sensación de ir a la deriva como un tren fuera de control, pero a medida que la serie avanza, resulta imposible apartar la vista de su locura”, destacan en la web de crítica especializada rogerebert.com. Y es que la colaboración entre el showrunner y el aclamado novelista da todo lo que promete: un encuentro entre dos de los mayores cronistas del exceso, la superficialidad y el morbo de la sociedad estadounidense.

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