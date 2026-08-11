España Cultura
Agregar Infobae enGoogle

El hijo de Richard Gere, protagonista de la nueva serie que arrasa en Disney+: “Le pregunté a mi padre si de verdad esos peinados se llevaban en esa época”

Homer Gere coprotagoniza ‘The Shards’, la exitosa adaptación de la novela homónima de Bret Easton Ellis

Igby Rigney y Homer Gere en 'The Shards'
Igby Rigney y Homer Gere en 'The Shards'. (Disney+)
Guardar

Excesos, adolescencia, suspense, asesinatos, paranoia... son muchos los ingredientes que podrían explicar el éxito de The Shards, la nueva serie de Disney+ que, menos de una semana después de su estreno en la plataforma, ya era la más vista en más de 70 países, incluida España. La producción, basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis y dirigida por Ryan Murphy, se ha convertido en una de las sensaciones del verano.

La trama sigue al propio Bret, un joven aspirante a escritor, y al círculo de amigos de un instituto privado de Los Ángeles cuya vida se tambalea tras la llegada de Robert Mallory, interpretado por Homer Gere. Esta incorporación coincide con el creciente terror provocado por The Trawler, un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes en toda la ciudad. La serie presenta un universo donde el privilegio y la violencia se entrelazan, al fusionarse sus vivencias en el instituto con las obsesiones y temores de cada uno.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos más llamativos de The Shards es el reparto, encabezado por jóvenes estrellas como Igby Rigney (El club de la medianoche), Kaia Gerber (El club de las luchadoras), la debutante Hayes Warner y Homer Gere (Euphoria). De estos, hay que destacar también que Gerber y Gere son hijos de la famosa supermodelo y actriz Cindy Crawford y el actor Richard Gere, respectivamente. Dos grandes iconos que estuvieron casados durante cuatro años. Por eso, durante parte de la promoción, los jóvenes han sido preguntados no solo por la serie, sino también por sus progenitores, lo que ha dado lugar a respuestas muy llamativas.

Tráiler oficial de la serie 'The Shards' creada por Ryan Murphy.

La pregunta de Homer Gere a su padre

En una reciente entrevista, Homer Gere fue preguntado por el apartado visual de la serie. Uno de los rasgos más llamativos de The Shards es su esfuerzo por recrear con detalle el vestuario y los escenarios de los primeros años de los 80. Frente a esto, el joven actor reconoció no dar crédito a algunos de los elementos de la estética retro que le rodeaba. “Le pregunté a mi padre si de verdad eran estos peinados lo que se llevaba en su época”, confesaba.

PUBLICIDAD

La serie también busca adaptar con gran fidelidad el universo literario de Bret Easton Ellis, considerado uno de los escritores más importantes de la Generación X. “Es como si ya vieras una película en tu mente”, destacaba Homer Gere, refiriéndose a la capacidad del autor para crear imágenes potentes en el lector, algo que la producción de Ryan Murphy, a quien se le conoce por éxitos como American Horror Story o Monster, busca trasladar a la pantalla. “Permite improvisar, hacer preguntas y explorar distintas posibilidades para cada personaje”, señalaba por su parte Hayes Warner.

Imagen de 'The Shards'
Imagen de 'The Shards'

Con ocho episodios de 50 minutos en su primera temporada, The Shards apunta a ser uno de los grandes éxitos del año en Disney+. “A veces, sus expansivas tramas dan la sensación de ir a la deriva como un tren fuera de control, pero a medida que la serie avanza, resulta imposible apartar la vista de su locura”, destacan en la web de crítica especializada rogerebert.com. Y es que la colaboración entre el showrunner y el aclamado novelista da todo lo que promete: un encuentro entre dos de los mayores cronistas del exceso, la superficialidad y el morbo de la sociedad estadounidense.

Temas Relacionados

Disney+Richard GereSeriesSeries EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Martin Heidegger, filósofo: “Tu destino no se puede cambiar, pero sí se puede desafiar; cada hombre nace como muchos hombres y muere como uno solo”

Este pensador reflexionó profundamente sobre el sentido del ser y sobre la posibilidad de construir una existencia propia a partir de unas circunstancias que no hemos elegido

Martin Heidegger, filósofo: “Tu destino no se puede cambiar, pero sí se puede desafiar; cada hombre nace como muchos hombres y muere como uno solo”

Esta leyenda de Hollywood hace un cameo en ‘El señor de los anillos’ y ni siquiera te habías dado cuenta: “No pensé en tres películas”

En ‘El retorno del rey’, además de Peter Jackson, aparece brevemente otra persona clave en la realización de la trilogía

Esta leyenda de Hollywood hace un cameo en ‘El señor de los anillos’ y ni siquiera te habías dado cuenta: “No pensé en tres películas”

Fans de Harry Potter consiguen reubicar un enorme cable de alta tensión para que no pase por la ‘tumba’ de Dobby: lo dejan junto a un yacimiento de la Edad de Bronce

Con una longitud de 200 kilómetros y valorado en 500 millones de euros, este proyecto de ingeniería cambió de planes tras la presión recibida por los seguidores de la saga literaria

Fans de Harry Potter consiguen reubicar un enorme cable de alta tensión para que no pase por la ‘tumba’ de Dobby: lo dejan junto a un yacimiento de la Edad de Bronce

Fydo, cantante: “La gente me conoce por mi dúo con Alexis, pero no sabe que he sido productor de Daddy Yankee, Wisin y Yandel”

El miembro del famoso dúo de reguetón lanza ahora sus primeras canciones en solitario con el objetivo de ofrecer temas con “el mismo perreo, pero hablando de cosas que yo viví”

Fydo, cantante: “La gente me conoce por mi dúo con Alexis, pero no sabe que he sido productor de Daddy Yankee, Wisin y Yandel”

La reflexión de John Lennon, cantante británico, sobre el amor: “Es como una flor: hay que dejarlo crecer”

El músico británico incluyó esta frase en ‘Mind Games’, una canción escrita en su etapa aún con Los Beatles y que rescató tiempo después

La reflexión de John Lennon, cantante británico, sobre el amor: “Es como una flor: hay que dejarlo crecer”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

La exdiputada de Ciudadanos que se quedó ciega a los 8 años por mirar un eclipse: “Empezamos a decir que a ver quién aguantaba más”

Exteriores comunica que no tiene noticias de 164 españoles en Colombia tras el terremoto, sin datos sobre fallecidos o heridos

La ministra de Sanidad ayuda a salvar la vida de un hombre que se ahogaba en una piscina natural

Juan José Ebenezer, mecánico, advierte sobre el peligro de ignorar ruidos en el motor del coche: “Muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras”

ECONOMÍA

La herencia del crimen de Tauste: ¿qué pasaría con los bienes del matrimonio asesinado si su hija detenida es condenada?

La herencia del crimen de Tauste: ¿qué pasaría con los bienes del matrimonio asesinado si su hija detenida es condenada?

El AVE a Almería encara su recta final: el Gobierno prevé concluir en 2026 la estación intermodal y la integración ferroviaria

La Administración del Estado se queda sin refuerzos: frena la creación de empleo y solo suma 902 nuevos trabajadores en 2026

Andalucía y Cataluña suspenden en turismo y Extremadura se corona como la comunidad con mejor reputación de España

Un hotel de Ibiza despide a un camarero que aseguró en TikTok que el café que venden a 5 euros les cuesta 20 céntimos: una compañera le delató

DEPORTES

Ivanisevic, exentrenador de Djokovic: “Nadal siempre lo da todo, le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”

Ivanisevic, exentrenador de Djokovic: “Nadal siempre lo da todo, le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”

Los secretos de Mourinho, al descubierto en la nueva serie de Netflix: la carrera de The Special One a través de sus ojos

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona entra en su fase final: 70 millones de euros y el riesgo del fair play financiero

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1